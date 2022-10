Terceira Ação da Rede S.O.S AVC reúne centenas de pessoas no Parque das Águas

Centenas de pessoas participaram na manhã de sábado (29), no Parque das Águas, da 3ª Ação da Rede S.O.S AVC. Uma estrutura foi montada para oferecer serviços e orientações sobre o AVC, uma das doenças que mais causa morte e sequelas neurológicas no mundo. O evento, em alusão ao Dia Mundial de Combate ao AVC, celebrado em 29 de outubro, é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP).

O evento ofereceu atendimentos gratuitos como verificação da pressão arterial, medição do índice de glicemia, polo de vacinação para a imunização contra a Covid em pessoas acima de 12 anos, aula de dança, treino funcional, massagem, auriculoterapia e animação com DJ e banda do Corpo de Bombeiros.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, prestigiou o evento e destacou a importância da rede S.O.S AVC para a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Dei o sinal verde para a criação da rede S.O.S AVC no ano de 2019 para que as pessoas pudessem ter atendimento mais rápido e específico. São poucas as capitais do país, que trata o AVC na fase aguda. Por frações de minutos, a pessoa pode ficar com sequelas ou morrer se não houver atendimento especializado, por isso criamos o serviço como forma de humanização. Quero deixar o meu legado em benefício da nossa gente com programas que melhoram a qualidade de vida da população, isso sim é valorizar e respeitar a vida”, pontuou o prefeito.

Segundo o neurocirurgião Wilson Novais, que está à frente da rede S.O.S AVC, a ação objetivou alertar à população sobre a doença e sua prevenção.

“Quanto mais rápido o atendimento, maiores são os benefícios para o paciente. Nosso intuito com essa ação é lembrar que a doença existe e que tem tratamento. Antes da criação da rede S.O.S AVC as pessoas recebiam somente o suporte clínico, não havia tratamento específico. As pessoas que sobreviviam ficavam na maioria das vezes com grandes sequelas, pois não havia intervenção. Essa realidade mudou, e a população vítima do AVC tem grandes chances de recuperação”, revelou.

Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) que faz a gestão do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), onde funciona a Rede S.O.S AVC, revelou que ao todo 1.650 pessoas já foram beneficiadas com o programa.

“A Rede S.O.S AVC funciona dentro do HMC com ampla equipe treinada da neurocirurgia e com equipamentos novos e modernos para o tratamento, com hemodinâmica e tomógrafo. Muitas pessoas ainda não conhecem os benefícios do programa e não sabem como agir quando alguém sofre da doença. Ações como esta, de conscientização, serão realizadas com mais frequências como forma de alertar a população. Aliado a isso, teremos mais treinamentos para as equipes do SAMU e médicos e enfermeiros das UPAs e policlínicas para diagnosticar e acelerar o encaminhamento dos pacientes vítimas de AVC para atendimento especializado no HMC ”, destacou Rós.

Para o médico e diretor-técnico do HMC, Vinícius Gatto, a ação da rede S.O.S AVC no Parque das Águas veio para impactar a vida das pessoas com serviços úteis e gratuitos em prol da saúde da população. “Tivemos uma grande adesão, muitos vieram participar e conhecer sobre as medidas de prevenção sobre o AVC”, destacou.

A psicóloga Ariadne Ribeiro, 27 anos, do município de Várzea Grande, estava caminhando no Parque das Águas quando viu a estrutura da rede S.O.S AVC montada. “Achei interessante e vim aferir minha pressão, medir o índice de glicemia e fazer a auricultura. Gostei muito dos atendimentos e achei importante essa ação em prol da prevenção do AVC. Esse tipo de ação deixa as pessoas mais conscientes para iniciar medidas preventivas”, opinou.

O advogado Jacir Zanete, morador do bairro Consil, em Cuiabá, soube da ação da rede S.O.S AVC pela imprensa e resolveu participar. “Acho importante essa abordagem, e aproveitei para usufruir dos serviços prestados. Resolvi até pegar um algodão doce, pois fiz a medição da glicemia, e está baixo, sinal que posso comer doce”, brincou ele, que aproveitou para parabenizar a prefeitura pela iniciativa.

O morador do município de Primavera do Leste, Valdenir Tine, 62 anos, está a passeio na capital, Cuiabá. “Tenho o hábito de caminhar todos os dias, então vim conhecer o Parque das Águas e me deparei com essa ação. Achei ótimo, e em um local propício para atender as pessoas”, disse. “Depois da caminhada vou medir novamente a glicemia e aferir a pressão, vou aproveitar para fazer esse monitoramento”, revelou.

A idosa Eli dos Santos, 69 anos, moradora do Bairro Jd. Industriário, em Cuiabá, foi vítima de AVC hemorrágico. Ela foi prestigiar o evento. “Eu estava descascando uma laranja, quando caí. Graças a Deus estou viva e sem sequelas, porque recebi a intervenção médica em tempo hábil. Fui muito bem atendida e hoje estou aqui prestigiando mais uma ação da rede S.O.S AVC”, destacou.

Maria Paulina, 62 anos, também foi vítima de um AVC hemorrágico, há 8 meses. “Estou participando desta ação como forma de incentivar as pessoas a buscarem a prevenção. Fui atendida no HMC, pela equipe da rede S.O.S AVC. Se não fosse esse atendimento acho que eu estaria morta. Estou recuperada e sem sequelas do AVC”, contou.

Segundo o neurologista Wlademir Malheiros, que atua no HMC, destacou que a prevenção é a melhor forma de combater a doença. “Levar informação às pessoas sobre os hábitos de vida saudáveis são importantíssimas. Além de mostrar para a população, que o novo modelo de tratamento, através da rede S.O.S AVC, traz grandes benefícios, pois devolvemos para a sociedade pacientes sem sequelas ou com sequelas mínimas”, informou.

A coordenadora da rede S.O.S AVC, Andrea Bianchi, explicou que a rede S.O.S AVC funciona 24 horas. “A equipe fica de prontidão para imediato diagnóstico e tratamento. O protocolo para atendimento de pacientes com suspeita de AVC é via SAMU ou central de regulação”, ressaltou.

A 3ª Ação da Rede S.O.S AVC foi realizada com o apoio da Prefeitura de Cuiabá, Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Ultra Hospitalar, Marcelo Aquino, Ronan Anchieta, EndoCardio, MedNeuro, viniciomelo.com, Cetem e Grupo São Benedito.

Benefícios da Rede S.O.S AVC

O tratamento adequado na fase precoce significa:

Redução da mortalidade

Redução da incapacidade

Redução da hospitalização

Redução do custo previdência social

O que é Acidente Vascular Cerebral (AVC)?

Acidente Vascular Cerebral acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem (AVC isquêmico) ou se rompem (AVC hemorrágico), provocando a morte da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea.

Sintomas

Fraqueza de um lado do corpo;

Dificuldade para falar;

Perda de visão;

Perda da sensibilidade de um lado do corpo;

Alterações motoras;

Paralisia de um lado do corpo;

Distúrbio de linguagem;

Distúrbio sensitivo

Alteração no nível de consciência.

Alteração da voz

Dor de cabeça

Como prevenir o AVC?

Hábito de vida saudável com boa alimentação, prática de exercício físico, controle do colesterol, controle do peso, controle da pressão arterial e não ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

Tratamento

A intervenção na fase aguda do AVC é realizada com duas modalidades principais, que pode ser com tratamento medicamentoso, denominado trombólise endovenosa, que segundo os estudos deve ser realizado até 4,5 horas do início dos sintomas. E a outra modalidade, é o tratamento endovascular (Trombectomia Mecânica) com o uso de cateteres aspiração e ou combinado com stent retriever, usado para desobstruir o vaso acometido.