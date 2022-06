Terceira edição da Feira Voluntária de Adoção de Animais acontece nesta quinta-feira (1)

O prefeito Emanuel Pinheiro, afirmou, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (31), que as obras de melhoria viária que estão sendo executadas atualmente pela Secretaria de Obras Públicas (SMOP), na região da avenida República do Líbano, em Cuiabá, irão resultar em melhorias significativas na mobilidade urbana da região, eliminados os congestionamentos diários registrados, especialmente em horários de pico, onde há maior concentração de veículos.

O trabalho encontra-se na fase de escavação do solo, por meio da requalificação da rede de drenagem de águas pluviais e, posteriormente, será feita a implantação da pavimentação asfáltica. Desta forma, o tráfego no local precisou passar por adequações e uma pista de rolamento provisória, constituída de pedra brita, foi aberta no canteiro central, auxiliando o deslocamento neste período.

“É uma das principais localidades de entrada e saída da cidade. Uma região muito movimentada, e da forma como estava, ninguém suportava mais. Precisávamos dar uma resposta imediata à população e é isso que estamos fazendo. Vou continuar exigindo da minha equipe e da Semob, toda atuação, sinalização e rotas alternativas, amenizando o máximo possível, os transtornos, mas infelizmente, terá. Peço a compreensão de todos, pois é uma obra que vai mudar a cara da mobilidade urbana e acabar com os congestionamentos”, pontuou o gestor.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), se faz presente desde o início desta semana, quando começaram os reparos, promovendo a sinalização adequada, acompanhada de seus respectivos agentes, a fim de garantir a fluidez do trânsito.

Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá já entregou à população parte do Complexo Viário Lino Rossi, na região do Centro Político Administrativo (CPA). A primeira etapa que contempla as avenidas Jornalista Luís Carlos da Silva Acosta e Ênio Luiz Caldart (antiga Avenida Síria). A próxima etapa será uma nova via possibilitando o acesso direto a avenida Historiador Rubens de Mendonça (Av. do CPA).

Adequações:

A Semob orienta os condutores que trafegam pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro a se atentarem ao novo trajeto para que tenham acesso às rodovias MT-251 (rodovia Emanuel Pinheiro) e a MT-010 (Arquiteto Hélder Cândia).

Mediante ao bloqueio necessário para realização dos serviços, os motoristas devem contornar a rotatória que dá acesso ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran) e ao Residencial Paiaguás – retornar e entrar à primeira à direita – seguindo para a Avenida Síria, que dá acesso à Avenida República Líbano.

Já na Avenida República do Líbano, os condutores podem seguir em direção ao Centro Político Administrativo (CPA), pela direita, ou optar pela MT-251 e MT-010.