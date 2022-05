Terceira edição do Mutirão Pop Rua acontece nesta terça-feira (31)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência realiza nesta terça-feira (31), a partir das 8h30, a 3ª Edição do Mutirão Pop Rua tendo como objetivo ofertar serviços essenciais e de cidadania à população em situação de rua. Os atendimentos serão realizados na unidade do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- Centro Pop. O mutirão seguirá até às 15 horas.

Serão ofertados diferentes serviços, dentre eles a emissão da Emissão de 1º via da Carteira de Identidade; Emissão de 1º via Carteira de Trabalho; Emissão de 2ª via da Certidão de Nascimento; Orientações jurídicas com a Defensoria Pública; Justiça comunitária de MT; Encaminhamentos de emprego e cadastros para cursos de qualificação; cadastramento para acesso aos programas sociais; referenciamento nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social- Cras; Serviços de Saúde (aferição de pressão, teste glicêmico, Teste rápido de HIV, distribuição de preservativos); doação de sangue; Atendimento odontológico com distribuição de kits de escovação; cortes de cabelo; cabide solidário; apresentações artísticas e culturais; dentre outros.

“Eventos como esse possibilitam o acesso dessas pessoas em situação de rua, aos serviços essenciais de cidadania, sendo essa, característica da gestão, que tem o trabalho pautado na humanização dos atendimentos. A meta é atender um número cada vez maior de pessoas em situação de vulnerabilidade social”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Estarão presentes no Mutirão, servidores das secretarias municipais de Saúde, Mobilidade Urbana e de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Fórum da População de Rua, Defensorias Públicas da União e do Estado, Politec e empresas parceiras.

O Centro Pop está situado na Rua Comandante Costa, nº 397, bairro Centro Norte. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (65) 99238-7552.