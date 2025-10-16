Política
Terceirizadas da ALMT terão que destinar 8% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em segunda votação, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Resolução nº 120/2024, de autoria do deputado Dr. João (MDB) e coautoria do presidente da Casa, Max Russi (PSB), que reserva no mínimo 8% das vagas de trabalho em empresas terceirizadas contratadas pela ALMT para mulheres vítimas de violência doméstica.
Com a aprovação, o Parlamento mato-grossense se torna um dos primeiros do país a adotar uma política permanente de inclusão social e econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de proteção e rompendo o ciclo de dependência financeira em relação ao agressor.
De acordo com Dr. João, a proposta tem um caráter humano, social e transformador, pois oferece uma chance real de recomeço.
“Mais do que garantir proteção, precisamos dar oportunidade. Quando uma mulher tem independência financeira, ela conquista liberdade e dignidade. Este projeto é um instrumento concreto de empoderamento e justiça social”, destacou o parlamentar, durante a sessão ordinária da ALMT.
O texto aprovado determina que a reserva de 8% das vagas seja mantida durante toda a execução dos contratos, proibindo substituições sem reposição e garantindo o sigilo e o respeito à dignidade das beneficiárias. As mulheres serão indicadas por órgãos da rede de proteção e pela Procuradoria da Mulher da ALMT, que também acompanhará a aplicação da norma em parceria com as áreas de licitações e contratos da Casa.
Dr. João ressaltou que a medida não gera custos adicionais ao Estado, pois será aplicada nas contratações já existentes, apenas ajustando cláusulas e processos de fiscalização.
“É um projeto que une responsabilidade social e eficiência administrativa. Não aumenta despesas, mas muda vidas”, afirmou.
O presidente Max Russi, coautor da proposta, elogiou a iniciativa e afirmou que a Assembleia cumpre seu papel de liderança na defesa das mulheres. “A ALMT é pioneira em várias pautas sociais e agora dá mais um passo importante. Este projeto é um exemplo de como o poder público pode agir de forma prática e sensível para enfrentar a violência de gênero”, disse.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, Mato Grosso é o terceiro estado com maior taxa de feminicídios do país, com 2,6 casos por 100 mil mulheres, quase o dobro da média nacional. Em 2024, 99 mulheres foram assassinadas, sendo 47 vítimas de feminicídio, o que reforça a urgência de ações efetivas como esta.
Ao final da votação, Dr. João dedicou a aprovação às mulheres mato-grossenses que lutam diariamente para reconstruir suas vidas e reafirmou que continuará trabalhando para fortalecer políticas de acolhimento, qualificação profissional e empregabilidade.
“Esta é uma vitória das mulheres. Que cada uma delas saiba que tem nesta Casa aliados firmes, comprometidos com a igualdade, o respeito e a esperança de um novo começo”, concluiu o deputado.
Fonte: ALMT – MT
Política
Deputado Thiago propõe capacitação em tecnologia para o agronegócio
O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o Projeto de Lei 906/2025 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para criar o Programa Estadual de Qualificação Profissional em Tecnologias para o Agronegócio, que posiciona o estado na vanguarda da formação técnica para o campo. O projeto, apresentado em maio deste ano, teve parecer favorável pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto e está apto para votação na Casa de Leis.
O programa tem como objetivo capacitar jovens, trabalhadores rurais e demais interessados em áreas técnicas e tecnológicas aplicadas ao setor agropecuário, visando geração de emprego, renda, inovação, sustentabilidade e competitividade no agronegócio.
De acordo com o deputado Thiago Silva, autor da proposta, “o programa chega para preencher uma lacuna crucial no nosso desenvolvimento. Mato Grosso é líder em produção agropecuária, mas precisa avançar na formação de mão de obra qualificada para as tecnologias que já estão transformando o campo. Esta iniciativa vai preparar nossos jovens e trabalhadores rurais para os empregos do futuro no agronegócio”.
O programa oferecerá cursos gratuitos com certificação técnica reconhecida, incluindo formação em direção e operação de drones aplicados à agricultura, agricultura de precisão, sensoriamento remoto e georreferenciamento, robótica e automação no campo, análise de dados e softwares agrícolas, além de manutenção de equipamentos tecnológicos agroindustriais.
“Grande projeto do deputado e ser for aprovado será de grande valia para nós jovens, pois estamos precisando deste incentivo maior”, disse Ynam Xavier.
A coordenação do programa será responsabilidade da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec), em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), instituições de ensino técnico e superior, empresas do setor agropecuário e tecnológico, cooperativas, sindicatos rurais e entidades do terceiro setor.
Entre as ações previstas estão a oferta de cursos técnicos, oficinas, laboratórios móveis, treinamentos online e presenciais, criação de polos regionais de qualificação, além de apoio à inserção dos egressos no mercado de trabalho e no empreendedorismo tecnológico rural. O programa também prevê estágios supervisionados e vivências práticas em propriedades rurais e empresas do setor.
O Programa Estadual de Qualificação Profissional em Tecnologias para o Agronegócio representa um investimento estratégico no futuro do agronegócio mato-grossense, preparando o estado para os desafios da agricultura e fortalecendo sua posição de liderança no cenário nacional e internacional.
Fonte: ALMT – MT
Política
Espaço de Identificação Infantil da Assembleia comemora 4 anos de atendimento
O Espaço de Identificação Infantil da Assembleia Legislativa de Mato Grosso comemora quatro anos de atendimento à população. Instalado na entrada do Poder Legislativo, o posto de atendimento está subordinado à Ouvidoria da Casa e conta com três guichês de atendimento ao público. Para marcar a data, foi realizada uma cerimônia em frente ao espaço na manhã desta quinta-feira (16).
A ouvidora geral da Assembleia, Uecileny Rodrigues Fernandes, explica que o espaço foi criado para atender crianças de até 5 anos de idade. “Realizamos a identificação de bebês e crianças até 5 anos. A intenção é promover a cidadania da criança desde o nascimento, proporcionando segurança e inserção nos dados de segurança pública do Brasil. Em resumo, o foco é a cidadania e a segurança”, disse ela.
Inaugurado no dia 19 de outubro de 2019, o espaço atende diariamente uma média de 35 a 40 crianças. “Completamos quatro anos, um período de grande sucesso, com a população buscando este serviço, e sempre recebemos a todos de braços abertos, oferecendo o melhor atendimento possível”, apontou a ouvidora.
O setor coleta biometria, captura foto e emite documentos e é pioneiro no Brasil. “Fomos os primeiros a testar o equipamento de biometria para crianças nessa faixa etária, tornando-nos referência no país. A criança chega, coletamos a biometria, capturamos a foto e emitimos a nova Carteira Nacional de Identificação, que fica pronta em até 20 dias”, explica.
A servidora Karla Cristina Gomes atua no setor desde a sua implantação. O trabalho dela é colher a digitação com a impressão, fotografa a criança e coleta os dados da documentação da mesma.
“Gosto do trabalho que desempenho desde antes da implantação do espaço infantil. Faço com muito amor e tenho que agradecer a Deus por tudo que realizo. É muito satisfatório. Depois da minha família, a minha segunda casa é aqui neste setor, atendendo às crianças. Sou apaixonada em trabalhar com crianças e isso deixa o meu dia cheio de alegria”, afirmou ela.
A mãe da pequena Isabela Amorin, Lauriene Amorim, procurou o setor instalado na Assembleia por meio de uma ação social realizada no bairro onde reside.
“Foi através de uma ação que teve no meu bairro que eles informaram essa possibilidade de agendamento para que a criança pudesse fazer a carteira de identidade. Então, foi aí que nós agendamos e trouxemos ela. O atendimento aqui é muito bom, pois, as pessoas são bem atenciosas e cordiais. Está tudo ótimo”, destacou ela.
Fonte: ALMT – MT
Segurança
MT
Brasil
Economia & Finanças
