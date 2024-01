Termina amanhã (19) prazo para confirmação de cadastro da lista de espera para crianças de 0 a 3 anos

Está terminando o prazo para os pais que fizeram o cadastro de crianças de 0 a 3 anos, na lista de espera para unidades da rede municipal, para a confirmação cadastral. A atualização termina amanhã, 19 de janeiro, e deve ser feita AQUI. O procedimento é necessário para que a criança se mantenha na lista de espera.

O sistema informatizado de lista de espera tem como objetivo oportunizar vagas, democratizar o acesso e atender de forma imparcial, seguindo a ordem de inscrição das crianças de 0 a 3 anos das Escolas Municipais de Educação Infantil. Vale lembrar que o cadastro tem validade anual, necessitando ser confirmado no período disposto no calendário escolar, para permanecerem na lista de espera no ano seguinte.

De acordo com a secretária da pasta, Sandra Donato, é obrigatório a todas as famílias que ainda estão aguardando, conforme decreto Decreto Municipal 232/2023. “A confirmação dos dados cadastrais é obrigatória em 2024, e caso não seja realizada, irá gerar a exclusão do cadastro, pois o sistema entenderá que a família não tem mais interesse na vaga”, destacou a secretária.

As vagas para os alunos novos serão informadas pelas Escolas Municipais de Educação Infantil que deverão manter o sistema informatizado de matrículas, atualizado sob a coordenação do setor central de vagas da Secretaria Municipal de Educação. As vagas encaminhadas serão preenchidas segundo os critérios estabelecidos pelo setor.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT