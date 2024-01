Termina hoje (12) prazo de inscrições do processo seletivo para contratação de assistentes sociais e psicólogos

Os interessados em participar do segundo processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal para contratação de psicólogos e assistentes sociais que irão atuar na secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação têm, até às 23h59 de hoje, sexta-feira (12), para realizar a inscrição por meio do site oficial da prefeitura.

O Processo Seletivo Simplificado (Nº 004/2023), é destinado à contratação de 14 assistentes sociais e sete psicólogos, os quais vão atender as demandas de trabalho da secretaria. As inscrições devem ser feitas por meio do site oficial da Prefeitura Municipal, pelo link: https://www.gp.srv.br/rh_sinop/servlet/wprecadastrocandidato?0. O edital também está disponível no site do município, confira. Os candidatos serão avaliados por meio de provas escritas objetivas, de caráter classificatório/eliminatório, que será aplicada no dia 04 de fevereiro.

O período de inscrições começou no dia 18 de dezembro de 2023. “Esse é o segundo processo seletivo que realizamos para contratação de equipe técnica, e já superamos o quantitativo de pessoas inscritas em relação ao ano de 2022, quando o primeiro foi realizado, com 333 candidatos. Até essa semana foram mais de 400 candidatos inscritos para participar do processo, esse é um número muito bom e até às 23h59 de hoje mais interessados podem se inscrever também”, constatou a presidente do da Comissão da Elaboração do Processo Seletivo, Camila Rodrigues.

São 14 vagas para o cargo de assistente social, com carga horária de 30 horas, e para psicólogos estão disponíveis sete vagas de 40 horas, a remuneração salarial de ambos os profissionais será de R$ 7,6 mil. O contrato decorrente do processo seletivo terá duração de até seis meses e pode ser prorrogado por mais seis meses, nos termos da Lei nº 1531/2011.

A publicação do resultado final depois do prazo de recursos no Diário Oficial e publicação da homologação do processo seletivo simplificado será no dia 01 de março.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT