Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para matrículas online de estudantes da rede estadual

O prazo para matrículas web na rede estadual de ensino termina nesta sexta-feira (19.01) para o ano letivo de 2024, em todas as modalidades de ensino. Seguindo o calendário da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), as aulas nas escolas estaduais nas 647 unidades escolares voltam no próximo dia 5 de fevereiro.

Nas 26 escolas militares, o período de matrículas terminou no dia 12 de janeiro.

As matrículas web são para o ingresso de novos estudantes e também para alunos que já eram da rede e perderam o prazo da rematrícula, mas desejam permanecer em uma unidade estadual.

A solicitação deve ser feita pelo site oficial da Seduc, na aba matricula.seduc.mt.gov.br, onde consta a relação das escolas participantes.

Todas as unidades que ofertam vagas pelo Matrícula Web 2024 e as Diretorias Regionais de Educação disponibilizam computadores para a comunidade escolar realizar o cadastro do usuário e a solicitação de vaga.

Para a matrícula, devem ser inseridos no sistema os documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do estudante; documentos pessoais do estudante (RG e CPF); fatura atualizada de energia elétrica da residência dos pais ou responsáveis; tipo do grupo sanguíneo e Fator RH do estudante; cartão atualizado de vacina do estudante (de acordo com a Lei Estadual nº10.736, de 09 de agosto de 2018); atestado médico oftalmológico ou avaliação técnica de optometria do estudante, apenas para o Ensino Fundamental (de acordo com a Lei N° 11.851, de 27 de julho de 2022) e histórico escolar ou atestado de transferência.

Em caso de dúvidas, os responsáveis ou o estudante com idade acima de 18 anos poderá entrar em contato com a Seduc-MT por meio do 08000651717 ou encaminhar mensagens pelo ‘Fale Conosco’, do matricula.seduc.mt.gov.br.

No caso de o usuário esquecer a senha de cadastro, deverá solicitar a recuperação pelo Portal, ou caso tenha esquecido o e-mail pelo qual foi realizado o cadastro, a ferramenta para solicitação também é o 0800-651717.