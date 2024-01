Terminal Turístico da Salgadeira passa a ser administrado pelo Sesc a partir de terça-feira (16)

O Terminal Turístico da Salgadeira, em Cuiabá, passa a ser administrado pelo Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (Sesc-MT), a partir da próxima terça-feira (16.01). A mudança na administração ocorre após assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Governo de Mato Grosso e o Ministério Público do Estado (MPE).

Neste primeiro momento de transição da administração, o estacionamento no local não será cobrado, apenas controlado, e o restaurante ficará fechado para reestruturação. Além disso, a visitação ao local e três pontos de banho estarão liberados.

O Terminal Turístico passará por obras para melhorar o atendimento e o lazer dos mato-grossenses, garantindo a preservação ambiental da Salgadeira. E, após a reforma, contará com Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Centro de Interpretação Ambiental e novas atividades.

Conforme o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), César Miranda, a troca de concessionária foi a melhor solução encontrada, uma vez que a empresa anterior não cumpriu com o contrato.

“Resolvemos este imbróglio após a rescisão da atual concessionária e assinatura do TAC. Agora, faremos a transição para o Sesc, uma entidade que tem expertise no assunto e poderá entregar um atendimento de qualidade para população mato-grossense deste que é um dos pontos de turismo e lazer mais importantes do Estado”, afirmou o secretário.

A Sedec irá auxiliar o Sesc-MT durante a transição de administração, durante seis meses. Com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, será realizada uma vistoria na segunda-feira (15), para levantar as reformas e reparos que deverão ser feitos no espaço.

“Estivemos em reunião com o Sesc para tratar da transição nesta sexta-feira (13). O Sesc já treinou toda a sua equipe para assumir a Salgadeira, o que trará melhoras no atendimento para quem visitar o local. Eles têm experiência e conhecimento nessa área”, observou a secretária adjunta de Administração Sistêmica, Andrea Moraes.

Depois do período de transição, a partir de 15 de julho, o Sesc assumirá 100% da gestão do Terminal Turístico Salgadeira.

“A entidade, que preza pela qualidade e pela sustentabilidade, agradece a confiança e o apoio do governo estadual neste processo. Certamente, será um ponto de referência que ficará na história, assim como o Sesc Arsenal, que é um dos principais pontos de visita de turismo do estado”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.