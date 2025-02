Terreno sujo gera multas e pode ser denunciado via WhatsApp

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável atuará na revitalização do Horto Florestal Tote Garcia, localizado no bairro Coxipó. O espaço foi encontrado pela atual gestão em estado precário de manutenção, incluindo as trilhas. As intervenções são necessárias para melhor atender a comunidade que usufrui do local. Por conta disso, as visitações estão suspensas. Já as atividades administrativas continuam sendo desenvolvidas normalmente.

A ação envolverá a limpeza e adequações das trilhas da área ambiental, que são objetivo de visitação escolar. Unidades de ensino usam o espaço para o conhecimento e contanto com a natureza de alunos, o que desperta a curiosidade em relação ao ecossistema que está presente na reserva.

A parte que abriga os viveiros de mudas frutíferas e ornamentais, a cargo da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), também receberá melhorias. Sendo assim, a distribuição de mudas está suspensa temporariamente até a conclusão dos trabalhos.

Além dos agendamentos escolares, a Educação Ambiental no Horto Florestal é muito visitada por grupos de idosos, turistas, universitários e demais pessoas para realização de piqueniques e passeios ao ar livre, aproveitando o lugar que é arejado e com sombras proporcionadas pelas árvores frondosas.

Do Horto Florestal também são provenientes as mudas para plantio e replantio nos canteiros e praças da cidade, assim como as espécies ornamentais, que tornam os espaços mais harmoniosos e bonitos.

“Estamos empenhados em entregar o mais breve possível o Horto Florestal revitalizado, cuidado e condizente com o seu propósito, de educação ambiental tão necessária para nossa cidade e, especialmente para a região do Coxipó. Contamos com a compreensão da população e demais visitantes nesse período de trabalho”, frisou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável, José Afonso Portocarrero.

#PraCegoVer

Imagem da entrada do Horto Florestal Tote Garcia, no bairro Coxipó, em Cuiabá, Mato Grosso. Uma estrutura de madeira com o nome do local dá as boas-vindas para os visitantes. O espaço abrange arborização de ambos os lados da entrada do Horto Florestal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT