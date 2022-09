Tesouro pagou em agosto R$ 977,63 milhões em dívidas de estados

Cesta básica em Cuiabá inicia setembro com estabilidade no preço

O valor da cesta básica na primeira semana de setembro registrou leve aumento sobre a semana anterior, fazendo o preço do produto custar, em média, R$ 693,98. A pequena variação, de apenas 0,02%, segundo o Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), reforça a tendência de estabilidade no preço da cesta, permanecendo abaixo dos 700 reais, o que ocorre há três semanas.

Fecomercio – O diretor de Pesquisa e superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, esclarece que a estabilização no preço da cesta melhora as condições de consumo e alocação da renda das famílias. “O cenário de consumo é beneficiado pela estabilidade do valor, considerando o peso dos gastos com alimentação no orçamento familiar. Um maior equilíbrio da cesta se torna promissor para a economia local, ainda mais com a proximidade das festividades de fim de ano”.

Na primeira semana de setembro em Cuiabá, houve alta em 69% dos alimentos que compõem a cesta básica, com o tomate apresentando a maior variação no preço, de 5,65%, registrando, ainda, sua segunda semana consecutiva em alta.

Para este item, Igor cunha destaca a forte variação no preço do tomate, quando, em abril, o quilo chegava a custar R$ 8,36 em média. “Comparado com a semana atual, o item chega a custar 53,85% menos aos consumidores. O clima e a intensificação da safra em agosto, pode ter influenciado a diminuição do preço e o aumento da produtividade do legume para o período”.

Já com relação aos produtos que apresentaram quedas nos preços, a batata registrou variação de -7,17% no comparativo semanal, atingindo, inclusive, menor valor na série histórica desde março deste ano, custando, em média, R$ 3,86/kg.

Outro item foi o óleo de soja, que acumula a quarta queda consecutiva no preço, tendo o recuo semanal de 04,98% e de 06,99% no acumulado do período, uma redução nominal de R$ 0,62. A redução, ainda segundo o IPF-MT, pode estar relacionada com o aumento da oferta nos mercados, assim como a queda do preço da soja nos mercados internacionais.

