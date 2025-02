27/02/2025

Maysa Leão solicita a disponibilização do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência em Cuiabá

Da assessoria – Vereadora Maysa Leão

Na sessão desta quinta-feira (27) da Câmara Municipal de Cuiabá, a vereadora Maysa Leão reforçou a importância da disponibilização do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, por meio de uma indicação direcionada à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

A proposta já havia sido feita na gestão anterior, mas não foi atendida. Agora, Maysa espera que a nova administração aja com mais agilidade para garantir os direitos da população.

Em seu pronunciamento, a vereadora destacou que a questão é de extrema importância, principalmente para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência em toda a cidade.

“Reitero nesta gestão a indicação para a autorização e disponibilização do cartão de estacionamento para todas as pessoas com deficiência. Esse pedido pode parecer óbvio, mas, em Cuiabá, as pessoas com deficiência estão sendo avaliadas pelo nível da deficiência que possuem. Está sendo negado o cartão de estacionamento prioritário, por exemplo, para autistas de nível 1 de suporte, o que é totalmente equivocado. Não importa o nível de suporte, pois, de acordo com a Lei Berenice Piana de 2012, todos os autistas são reconhecidos como pessoas com deficiência. Da mesma forma, pessoas com síndrome de Down estão sendo impedidas de obter o cartão, simplesmente porque não apresentam dificuldades de mobilidade. Precisamos mudar essa visão, pois a deficiência não se limita à mobilidade. Existem pessoas com deficiências intelectuais, múltiplas deficiências, e todas devem ter os mesmos direitos”, explicou Maysa.

A vereadora finalizou seu discurso com um apelo à nova gestão da Prefeitura de Cuiabá.

“Essa indicação está sendo encaminhada à Semob hoje. Com a nova gestão, espero que o processo seja agilizado e que possamos esclarecer de uma vez por todas que não se deve medir o nível de deficiência de qualquer pessoa. Todos já enfrentam desafios diários, e o direito ao cartão de estacionamento é um dos instrumentos para garantir maior dignidade e acessibilidade a essa população. Que o processo seja acelerado para que as pessoas com deficiência possam usufruir plenamente de seus direitos”, concluiu Maysa Leão.