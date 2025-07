Teste da Urna 2025: conheça as quatro comissões de apoio ao evento

A Justiça Eleitoral em Mato Grosso promoveu nesta quinta-feira (17), às 9h, reunião ampliada e virtual, por meio da plataforma Zoom, por uma gestão participativa na construção das “Metas do Poder Judiciário para 2026”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O encontro reuniu 266 participantes, entre servidores e magistrados, incluindo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves.

Ela abriu o encontro reforçando a importância de uma escuta ativa na construção de um sentimento de pertencimento de todos que atuam na Justiça Eleitoral. “Temos que desenvolver essa metodologia, aprender a pertencer. Nossa intenção é ouvir e compreender o que é necessário para desenvolver nossa identidade. Que possamos mostrar à sociedade o valor do nosso trabalho e nosso compromisso com a excelência”, defendeu.

Durante o encontro virtual foi feita uma contextualização sobre as Metas Nacionais do Poder Judiciário, de que elas representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade. A Resolução nº. 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu os princípios da gestão participativa e democrática na elaboração as metas nacionais do Poder Judiciário, que permite a expressão de opiniões plurais para o aperfeiçoamento da Justiça Brasileira.

Também foi feita uma linha do tempo mostrando etapas conduzidas pelo CNJ que começaram em maio deste ano, com a primeira reunião preparatória para as metas de 2026, passando pela apresentação da proposta inicial (junho), consulta pública entre os dias 12 e 27 de junho e a elaboração do relatório nacional. A etapa atual em nível estadual é a consolidação das propostas colhidas e que poderão ser levadas para a reunião preparatória em 20 de agosto. Em dezembro será o encontro nacional com a premiação do CNJ e ainda a definição final das metas para 2026.

Entre as contribuições recebidas pelo TRE-MT, figuram:

META 1 – Considerando os resultados atingidos em 2024 na Meta Nacional nº 1 e que esta permanece vigente em 2025, em sua opinião, essa meta será relevante para a Justiça Eleitoral em 2026?

84% responderam “Sim”, indicando que consideram a meta relevante;

16% responderam “Não”.

META 2 – Tendo em vista os resultados produzidos em 2024 e a permanência da meta em 2025, em sua (na sua) opinião, essa meta será relevante para a Justiça Eleitoral em 2026?

95% responderam “Sim”, indicando que consideram a meta relevante para 2026;

5% responderam “Não”.

META 4 – Diante dos resultados alcançados em 2024 e sua manutenção da meta em 2025, você entende que essa meta será relevante para a Justiça Eleitoral em 2026?

95% responderam “Sim”, indicando que consideram a meta relevante para 2026;

5% responderam “Não”

META 9 – Considerando o resultado da meta em 2024 e que ela foi mantida para 2025, você considera que essa meta será relevante para a Justiça Eleitoral em 2026?

66% responderam “Sim”

34% responderam “Não”

Entre as sugestões colhidas pela Justiça Eleitoral em Mato Grosso, estão:

Revisão das metas 1 e 2 para os TREs, especialmente quando o ano inicia com baixo estoque processual.

Aumento do número de servidores efetivos.

Avaliação da estrutura das unidades frente à demanda, analisando se ela é suficiente e como afeta a qualidade das entregas.

Fortalecimento da Justiça Eleitoral, por meio da valorização da estrutura de servidores.

Instituição de outra meta no lugar da meta de inovação.

Proposta de otimização dos processos administrativos e de governança.

A ideia da Gestão Participativa é colher percepções e opiniões dos participantes sobre prioridades, desafios e estratégias a serem consideradas no planejamento das metas, considerando princípios como transparência, pluralidade de opiniões e eficiência.

