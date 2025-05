Thiago Silva cobra governador sobre campus definitivo da Unemat em Rondonópolis

Durante a agenda de entregas de obras de infraestrutura em Rondonópolis e região no último final de semana (10), ao lado do governador do Estado, Mauro Mendes (União), e demais lideranças políticas, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou seu compromisso e cobrança em prol da instalação do campus definitivo da Unemat em Rondonópolis. Na solenidade que encerrou os compromissos da comitiva, o parlamentar discursou e citou o sonho do campus definitivo da Unemat no município.

“Esta é outra demanda que, sem sombra de dúvida, sei que o governador irá olhar com carinho, para também concretizarmos mais este sonho do campus definitivo para milhares de estudantes”, disse Thiago. O discurso foi acompanhado e registrado por estudantes que compõem a comissão “Campus Já – Unemat Rondonópolis”.

Defesa – No início de abril, Thiago Silva já havia se reunido com o governador para reforçar o pedido em prol da Unemat. O encontro ocorreu no Palácio Paiaguás, sede do Poder Executivo estadual.

Antes, em março, o deputado havia cobrado o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), e a reitora da Unemat, Vera Marques. “Há mais de 12 anos lutamos pela educação superior em nossa cidade, e reforçamos a necessidade da implantação do campus definitivo”, disse Thiago Silva na ocasião.

Também estiveram presentes nessa reunião membros da diretoria da Unemat, incluindo o vice-reitor Alexandre Porto, os pró-reitores Darlan Guimarães e Toni Hirota, e os diretores Caio Enside e Tiago Dantas.

Thiago Silva luta pela Unemat desde sua atuação como líder comunitário e vereador. Desde o início do mandato como deputado estadual, destinou mais de R$ 5 milhões para a abertura de cursos, como Jornalismo e Direito. Mais recentemente, viabilizou uma emenda de R$ 2 milhão para aquisição de equipamentos, laboratórios, biblioteca e realização da primeira pós-graduação da história do campus Rondonópolis da Unemat.

