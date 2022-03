Thiago Silva viabiliza retomada da reforma de escola em Rondonópolis

Foto: Carol Coutinho / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Faissal Calil (PV) percorreu o interior do estado, no último fim de semana, e participou de diversos eventos, em cidades como Sorriso, São José do Rio Claro e Barra do Garças. O parlamentar foi palestrante em uma apresentação onde foi debatida a importância da energia solar e falou sobre sua luta pela não tributação do setor.

Faissal ministrou sua apresentação na palestra “ICMS e Energia Solar”, destinada aos acadêmicos dos cursos de direito, administração e gestão pública, no auditório do UniCathedral. No encontro, foi discutida a cobrança e a proibição de taxação de ICMS sobre a energia fotovoltaica em Mato Grosso.

O parlamentar seguiu sua viagem indo para Primavera do Leste, onde participou da Farmshow. O evento é considerado uma das principais feiras de negócios do Centro Oeste e a maior vitrine tecnológica do Brasil, voltada ao setor agropecuário.

Na sequência, o deputado esteve em São José do Rio Claro, onde participou, juntamente com lideranças locais, das celebrações do aniversário da cidade, comemorado no último dia 19 de março. O município já foi agraciado com diversas emendas do parlamentar, utilizadas para compra de ambulância, além de computadores e impressoras.

O deputado também esteve em Sorriso, onde participou da inauguração da UTI Neonatal do Hospital 13 de maio Vila Romana. A unidade de saúde foi criada em 2016 e recentemente foi agraciada por Faissal com uma Moção de Congratulações, por conta do trabalho desempenhado pelos profissionais do local.

“Rodar o estado faz parte do meu trabalho. Neste último final de semana tive a oportunidade de participar de diversos eventos dos mais variados setores, mostrando que nosso mandato não atende apenas uma ou outra categoria específica. Lutamos pelo cidadão e pelo povo que mora em Mato Grosso, para que eles tenham mais qualidade de vida e dignidade”, afirmou.