Tião anuncia Planejamento Estratégico da rede municipal: inovação e entrega de novas unidades
Na manhã de hoje (19), durante reunião com gestores de todas as unidades educacionais, foram anunciadas as próximas ações para qualificação pessoal e para elevar o IDEB
O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) e o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, se reuniram com os gestores de todas as unidades escolares da rede municipal, na manhã desta terça-feira (19), no auditório do Anexo II da SMECEL. Na pauta, a apresentação do Planejamento Estratégico, o alinhamento das demandas e ações efetivas a serem desenvolvidas para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal.
Na abertura do evento, o vice-prefeito, Tião da Zaeli destacou que “a nova realidade em que o Município se encontra hoje exige mudança de mentalidade e foco nos objetivos dentro das nossas possibilidades”, citando o secretário Igor, com uma história de gestão muito bem avaliada à frente da Fecomércio MT.
Zaeli também reforçou a autonomia dos diretores, tanto na parte pedagógica, como também na parte estrutural das escolas, no encaminhamento das demandas junto à Secretaria de Educação. “Quem conhece a realidade das escolas, se a demanda realmente está em conformidade com a necessidade da escola são vocês, e isso nós vamos respeitar” declarou.
O vice-prefeito finalizou sua fala elogiando a atitude do secretário que, para compor sua equipe de trabalho, optou por convidar profissionais que já atuavam na rede municipal, uma atitude que, segundo Zaeli, apoia e valoriza os servidores ‘prata da casa’.
PLANEJAMENTO – O secretário Igor Cunha anunciou que os avanços tecnológicos também serão ferramentas que irão contribuir para a mudança de metodologia com o foco na melhora do desempenho do IDEB na rede municipal, com metas estabelecidas de 6.2 para os anos iniciais e 5.5 para os anos finais até 2027.
“Vamos buscar a qualificação e a valorização dos professores, ouvindo suas demandas e trabalhando muito para viabilizar os avanços, tanto na parte salarial quanto na parte estrutural e nas condições de trabalho. Na gestão Flávia-Tião, a proposta é olhar com carinho e dar mais estrutura e ferramentas para atingir a nossa meta do IDEB” afirmou o secretário.
INOVAÇÃO – O secretário Igor anunciou também que um projeto piloto será lançado no dia 30 de agosto na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, do bairro Alto da Boa Vista, no Parque do Lago. A escola será a primeira no Município a operar um sistema integrado de Segurança Ativa e Gestão Inteligente, que vai utilizar tecnologia de ponta e inteligência artificial.
De acordo com o secretário, o Projeto Escola Segura é uma iniciativa completa para proteger, monitorar e responder com agilidade em qualquer situação dentro e no entorno da escola. Serão 16 câmeras com inteligência embarcada com detecção de intrusão, monitorando o interior e o entorno da escola 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, segundo o secretário, o sistema também conta com controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos, dashboards e painéis analíticos que permitem a gestão otimizada baseada em dados reais para auxiliar diretores e Secretaria na gestão eficiente das escolas municipais.
Ao final do encontro, o secretário Igor Cunha anunciou ainda que conseguiu destravar a liberação para as obras de mais 10 novos Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI) com previsão de entrega e inauguração em até 18 meses.
DAE inaugura atendimento no Ganha Tempo do Cristo Rei
Nova unidade traz comodidade aos moradores e faz parte do processo de modernização da autarquia
O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande retomou, nesta terça-feira (19), o atendimento presencial no bairro Cristo Rei, agora em um espaço moderno dentro do Ganha Tempo. A nova unidade passa a oferecer mais conforto, segurança e agilidade aos usuários, reunindo serviços essenciais como emissão de segunda via de faturas, renegociação de débitos, novas ligações, pedidos de inspeção e religação de água, entre outros.
O diretor-presidente do DAE, Zilmar Dias, ressaltou que a inauguração é um marco importante na retomada do serviço no Cristo Rei, atendendo a uma região com cerca de 130 mil habitantes. “Estamos oferecendo um espaço muito mais seguro, confortável e eficiente, capaz de reunir diversos serviços em um só lugar. Esse é um passo importante para dar dignidade no atendimento à população. Sabemos dos inúmeros desafios que o DAE enfrenta, mas estamos avançando”, comemora.
O vice-prefeito Tião da Zaeli reforçou que o Município já sente melhorias, mas que o saneamento básico exige investimentos estruturais e de longo prazo. “Estamos avançando com apoio do governo do Estado, que tem nos ajudado com novos motores e bombas. Acreditamos que até dezembro teremos uma melhora significativa na distribuição de água. Mas a solução definitiva será com a concessão pública, como Cuiabá fez, garantindo investimentos privados para resolver de forma definitiva a questão do esgoto e da água em Várzea Grande”, afirmou.
A parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado também foi destacada pela secretária adjunta de Planejamento e Gestão da Seplag, Karol Martimiano. “É uma alegria poder contribuir com esse momento tão marcante para Várzea Grande e para o DAE. O Ganha Tempo já registra mais de 99% de aprovação no atendimento, entre ótimo e bom, e agora com a chegada do DAE, ampliamos ainda mais os serviços oferecidos à população. Recebemos o DAE de portas abertas e com muita disposição em servir melhor os várzea-grandenses”, destacou.
O vereador Raul Curvo, que acompanhou a inauguração, comemorou o retorno do atendimento ao bairro. “Essa é uma grande conquista para a comunidade do Cristo Rei. Hoje, estamos recebendo um espaço melhor, com mais conforto, melhor recepção e atendimento de qualidade. É uma vitória da população.”, disse.
Com a nova unidade no Cristo Rei, o DAE dá mais um passo em direção à modernização do atendimento e reforça seu compromisso com a melhoria do saneamento na cidade, beneficiando diretamente milhares de moradores.
Várzea Grande entrega 172 cestas básicas arrecadadas na Corrida TOP VG
Evento esportivo, que entra para o calendário oficial da cidade, teve como ponto alto a arrecadação de alimentos, por meio da na inscrição solidária
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, concluiu a entrega das 172 cestas básicas arrecadadas na Corrida Top VG. As cestas, montadas com alimentos doados pelos corredores no dia do evento – inscrição solidária – foram separadas e estrategicamente doadas às famílias em situação de vulnerabilidade de três bairros do Município.
Das 172 cestas arrecadadas, 67 foram encaminhadas ao Residencial São Benedito, 71 no bairro Jardim Glória II, 13 ao Pai André e o restante para instituições de caridade.
Após concluir as entregas, a secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, destacou a importância da união entre esporte e solidariedade para transformar a realidade de famílias em insegurança alimentar.
“Essa ação mostra como esporte e solidariedade podem caminhar juntos. Cada passo dado na Corrida Top VG representou esperança e dignidade para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. As 172 cestas básicas entregues são mais do que alimentos, são gestos concretos de cuidado, união e compromisso com nossa comunidade. Agradecemos imensamente a todos os participantes e parceiros que fizeram parte dessa corrente do bem”, afirmou Cristina Saito.
O vice-prefeito de Várzea Grande, Tião da Zaeli (PL), participou das entregas e agradeceu cada participante e ressaltou a importância de realizar eventos solidários.
“Esses alimentos foram arrecadados na Corrida TOP VG, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Saúde e Lazer, com parceira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de emenda do deputado Beto Dois a Um. Agradeço cada um que participou ativamente. Essas ações são importantes para garantirmos às famílias o alimento em casa”, disse o vice-prefeito.
CORRIDA TOP VG – Realizada nos dias 19 e 20 de julho, no Distrito de Passagem da Conceição, a Corrida Top VG 2025 reuniu cerca de 2 mil corredores, divididos nas categorias tradicional e kids. Ao todo, a ação resultou em aproximadamente 3 toneladas de alimentos. A inscrição solidária exigia a doação de alimentos não perecíveis, que agora retornam para a população em forma de apoio social e combate à fome.
