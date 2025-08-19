Tião anuncia Planejamento Estratégico da rede municipal: inovação e entrega de novas unidades

Na manhã de hoje (19), durante reunião com gestores de todas as unidades educacionais, foram anunciadas as próximas ações para qualificação pessoal e para elevar o IDEB

O vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) e o secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, se reuniram com os gestores de todas as unidades escolares da rede municipal, na manhã desta terça-feira (19), no auditório do Anexo II da SMECEL. Na pauta, a apresentação do Planejamento Estratégico, o alinhamento das demandas e ações efetivas a serem desenvolvidas para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) municipal.

Na abertura do evento, o vice-prefeito, Tião da Zaeli destacou que “a nova realidade em que o Município se encontra hoje exige mudança de mentalidade e foco nos objetivos dentro das nossas possibilidades”, citando o secretário Igor, com uma história de gestão muito bem avaliada à frente da Fecomércio MT.

Zaeli também reforçou a autonomia dos diretores, tanto na parte pedagógica, como também na parte estrutural das escolas, no encaminhamento das demandas junto à Secretaria de Educação. “Quem conhece a realidade das escolas, se a demanda realmente está em conformidade com a necessidade da escola são vocês, e isso nós vamos respeitar” declarou.

O vice-prefeito finalizou sua fala elogiando a atitude do secretário que, para compor sua equipe de trabalho, optou por convidar profissionais que já atuavam na rede municipal, uma atitude que, segundo Zaeli, apoia e valoriza os servidores ‘prata da casa’.

PLANEJAMENTO – O secretário Igor Cunha anunciou que os avanços tecnológicos também serão ferramentas que irão contribuir para a mudança de metodologia com o foco na melhora do desempenho do IDEB na rede municipal, com metas estabelecidas de 6.2 para os anos iniciais e 5.5 para os anos finais até 2027.

“Vamos buscar a qualificação e a valorização dos professores, ouvindo suas demandas e trabalhando muito para viabilizar os avanços, tanto na parte salarial quanto na parte estrutural e nas condições de trabalho. Na gestão Flávia-Tião, a proposta é olhar com carinho e dar mais estrutura e ferramentas para atingir a nossa meta do IDEB” afirmou o secretário.

INOVAÇÃO – O secretário Igor anunciou também que um projeto piloto será lançado no dia 30 de agosto na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, do bairro Alto da Boa Vista, no Parque do Lago. A escola será a primeira no Município a operar um sistema integrado de Segurança Ativa e Gestão Inteligente, que vai utilizar tecnologia de ponta e inteligência artificial.

De acordo com o secretário, o Projeto Escola Segura é uma iniciativa completa para proteger, monitorar e responder com agilidade em qualquer situação dentro e no entorno da escola. Serão 16 câmeras com inteligência embarcada com detecção de intrusão, monitorando o interior e o entorno da escola 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, segundo o secretário, o sistema também conta com controle de presença com reconhecimento facial, controle de refeições com cálculo de quantidade ideal de refeições a serem preparadas, evitando o desperdício de alimentos, dashboards e painéis analíticos que permitem a gestão otimizada baseada em dados reais para auxiliar diretores e Secretaria na gestão eficiente das escolas municipais.

Ao final do encontro, o secretário Igor Cunha anunciou ainda que conseguiu destravar a liberação para as obras de mais 10 novos Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI) com previsão de entrega e inauguração em até 18 meses.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT