Tião e Otaviano Pivetta encerram participação de Várzea Grande FIT Pantanal  

Feira foi uma grande e importante oportunidade para mostrar de todo potencial da cidade e reforçar, especialmente, que o segundo maior município de Mato Grosso é cidade de destino e não de passagem

A Prefeitura de Várzea Grande encerrou ontem (8), a participação na 32ª edição da FIT Pantanal, com a presença do vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) e governador em Exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos). Durante a visita, Tião reforçou que a feira foi apenas uma mostra de todo potencial da cidade e que a atual gestão vai seguir fomentando o turismo, especialmente, reforçando que Várzea Grande é cidade de destino e não de passagem.

Como argumentou, Várzea Grande é o portal do turismo de Mato Grosso e precisa divulgar cada vez mais seus pontos fortes dentro do setor. “Nós temos um aeroporto internacional que é a porta de entrada de turistas do Brasil e do mundo, então devemos cada vez mais divulgar o que temos de bom para atrair essas pessoas a ficarem em nosso município. Temos a importante missão de revolucionar o turismo várzea-grandense que ficou esquecido durante várias décadas”, disse Tião.

Tião observou ainda que a participação de Várzea Grande na FIT, nesta edição, foi a maior de toda a história e que o Município fez a diferença. “Trouxemos tudo que Várzea Grande tem de melhor para dentro do nosso estande e para dentro da nossa feira e foi um sucesso”, comemorou.

Pivetta fez compras durante a visita aos estandes e não resistiu à degustação de iguarias várzea-grandenses, como o caldo peixe e bebidas produzidas em Várzea Grande. O governador em Exercício também passou pelo espaço reservado aos pequenos produtores, onde teve lembranças da época em que tinha lida diária na roça. “Foram mais de 70 mil visitantes e a presença de 18 delegações de outros estados. Um evento que fortalece nosso turismo, movimenta a economia e projeta Mato Grosso para o Brasil e o mundo. E mais que isso, dá prazer em participar”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá, relata que o turismo local já está tendo uma nova realidade. “Várzea Grande está mudando em todos os setores e no turismo não está sendo diferente. Temos um grande potencial e estamos divulgando e mostrando Várzea Grande pro mundo. Aqui na FIT mostramos nossa cultura pela viola de cocho, a nossa arte de fazer rede, nossa culinária por meio do caldo de peixe e também destacamos a nossa indústria por meio da fabricação de bebidas”, conta Quidá.

O vereador e líder do Executivo na Câmara Municipal de Várzea Grande, Samir Katumata (PL), parabenizou a exposição de Várzea Grande. “Estamos vendo um pequeno pedaço do nosso Município. Várzea Grande é uma cidade acolhedora e com grande potencial turístico. Fico feliz em ver nossa cidade sendo representada de uma forma tão bonita”, relata o parlamentar.

O presidente do Sistema Comércio em Mato Grosso, José Wenceslau de Souza Júnior, destacou a importância do estado ser o ponto de turismo. “O turismo atrai pessoas, e pessoas atraem negócios. Por isso, investir nesse setor é desenvolver a economia. O turismo movimenta o comércio, gera empregos e faz a economia girar nas cidades. Receber, aqui na FIT Pantanal, os colegas do Sistema Comércio de todo o país para discutir o turismo é motivo de grande satisfação. Seguimos juntos pelo fortalecimento do setor, com foco em crescimento sustentável e geração de oportunidades”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT