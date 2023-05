TILÁPIA/CEPEA: Demanda alta e oferta baixa seguem elevando preços

Cepea, 16/05/2023 – Após os expressivos recuos nos primeiros dias de maio, as variações nos preços do trigo foram mais leves na última semana. Levantamento do Cepea mostra que, na semana passada, o valor do trigo pago ao produtor caiu 0,43% em Santa Catarina e 0,34% no Rio Grande do Sul, com alta de 0,41% no Paraná. No mercado de lotes (negociações entre empresas), as cotações recuaram 0,78% em Santa Catarina e 0,7% em São Paulo, com elevações de 1,15% no Rio Grande do Sul e de 0,46% no Paraná. Quanto à nova safra, dados divulgados neste mês pela Conab indicam que a área do cereal no Brasil deve aumentar 7% em 2023, para 3,3 milhões de hectares, puxada especialmente pelo crescimento de 12,5% previsto para o Paraná. No entanto, a produção nacional pode ficar inferior ao recorde registrado em 2022, devido à possibilidade de menor produtividade na nova safra. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado