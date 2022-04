TILÁPIA/CEPEA: Demanda por tilápia aumenta durante Quaresma

Cepea, 12/4/2022 – Depois de um longo período com o comprador adquirindo apenas pequenos volumes de etanol no spot do estado de São Paulo, as negociações envolvendo anidro e hidratado cresceram com força na primeira semana da temporada 2022/23.

Segundo levantamento do Cepea, o volume de etanol anidro negociado entre 4 e 8 de abril foi quase o triplo do registrado na semana anterior. Para o hidratado, a quantidade comercializada aumentou 22,1% na mesma comparação.

Esse comportamento está atrelado à valorização quase que diária do biocombustível em todas as regiões produtoras do estado de São Paulo e também do Centro-Sul.

A proximidade de dois feriados (Paixão de Cristo, 15, e Tiradentes, 21) estimulou novas compras em meio à boa vantagem do biocombustível frente à gasolina C nas bombas.

Além do fator demanda, a oferta está enxuta, tendo em vista que poucas usinas ainda detêm o etanol da safra passada e que a moagem da nova temporada deve começar com força apenas na segunda quinzena deste mês.

Em São Paulo, motivadas a participar do mercado spot em meio aos preços mais altos dos últimos dias, algumas usinas já ofertaram o etanol da nova temporada.

Com isso, entre 4 e 8 de abril, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado fechou a R$ 3,5500/litro, alta de 4% (14 centavos/litro) frente ao período anterior.

No caso do anidro, o aumento foi de 3,88%, com o Indicador CEPEA/ESALQ a R$ 3,9774/litro. A média semanal dos valores diários do Indicador ESALQ/BM&FBovespa foi de R$ 3.632,00/m³, elevação de 4,18% frente à anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)