TJ acolhe pedido do MP e determina intervenção setorizada em Cuiabá

O Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte (1.022 Km da Capital) está sem telefone convencional por conta de problemas na rede de transmissão. A direção da unidade judicial já providenciou o reparo junto a empresa responsável pela manutenção do serviço.

Os interessados podem entrar em contato nas varas cíveis e criminal e no Juizado Especial Civil e Criminal através dos e-mails: [email protected] ou [email protected]

O contato com Porto Alegre do Norte também pode ser feito por meio dos canais permanentes de acesso da Comarca, no portal do Tribunal de Justiça, pelo link: https://canaispermanentesdeacesso.tjmt.jus.br/pagina/8.

O gestor-geral do Fórum, Maykon de Lima Bessa comunica ainda que o contato com a unidade pode ser feito também pelo Balcão Virtual, ou pelo WhatsApp (66) 3569 1216.

Álvaro Marinho

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT