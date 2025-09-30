JUSTIÇA
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
São José dos Quatro Marcos deu um passo importante no combate à violência doméstica e familiar. Nesta segunda-feira (29 de setembro), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), formalizou o termo de cooperação para a instalação e implementação da 79ª Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica do estado.
As Redes de Enfrentamento têm como objetivo unir esforços, dar visibilidade ao problema e garantir que as mulheres tenham acesso à proteção, apoio e acolhimento, rompendo o ciclo da violência e assegurando a dignidade das vítimas. A atuação em rede fortalece as políticas públicas por meio de ações interdisciplinares que promovem um trabalho integrado e humanizado entre órgãos, instituições e profissionais.
A cerimônia contou com a presença da juíza Djessica Giseli Kuntzer, da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, responsável pelo Polo de Cáceres, da servidora da Cemulher, Elizabeth Oliveira, do prefeito Jamis Silva Bolandin, além de representantes da rede local de assistência social, saúde, segurança pública e sociedade civil.
“A rede de enfrentamento é a união de todos os órgãos, poderes, associações, igrejas e sociedade civil, reforçando os laços para combater, proteger e prevenir a violência contra a mulher de forma mais eficiente. Aproxima todos e garante uma resposta mais urgente e imediata, que é o que as vítimas necessitam”, destacou a juíza Djessica.
A magistrada ressaltou ainda que a parceria entre o Poder Judiciário e os municípios é essencial. “Grande parte das mulheres é direcionada para o município, onde precisa da assistência do CRAS, CREAS, Secretaria de Saúde e Educação. É fundamental que o município abrace a causa e que, a partir do termo de cooperação, sejam feitas ações de prevenção, porque o problema da violência doméstica é social, é de todos”.
Para o prefeito Jamis Silva Bolandin, a adesão ao projeto reforça o compromisso da gestão com a proteção das mulheres. “É uma parceria importantíssima. O que depender da gestão pública, estamos disponíveis para abraçar mais ainda esse projeto que valoriza e ajuda as mulheres, nosso alvo principal aqui. Hoje as reclamações e demandas são muitas, e queremos minimizar essa situação junto com o Poder Judiciário e os demais parceiros”.
A secretária municipal de Saúde e vice-prefeita, Luciana Maria Tosti, destacou que a pasta já prepara ações para garantir atendimento mais humanizado. “Estamos pensando em montar uma equipe multidisciplinar, porque o primeiro atendimento acontece, na maioria das vezes, no pronto atendimento. Queremos criar vínculo e confiança com a profissional para que essas mulheres se sintam mais seguras e consigam se abrir, garantindo um tratamento mais eficaz”.
A secretária de Assistência Social, Sandra Ferreira Brandão, ressaltou que o município já trabalha em rede e quer expandir as ações. “Temos uma equipe de proteção especializada que atende essa demanda toda semana. Estamos criando também um projeto para trabalhar com os homens autores de violência, para que outras mulheres não sofram. Tudo o que vier para agregar é importante para mudar essa realidade”, revelou.
Kairo Ribeiro, delegado do município, também reforçou a relevância da rede. “Infelizmente, a violência doméstica é um dos delitos mais incidentes na delegacia. Essa rede contribui bastante porque fortalece o trabalho conjunto com CRAS, Conselho da Comunidade, Poder Judiciário e Ministério Público, facilitando o acesso à informação e à prova nos inquéritos”.
A iniciativa integra o trabalho estratégico da Cemulher-MT, coordenada pela desembargadora Maria Erotides Kneip, que busca fomentar a criação e o fortalecimento dessas redes em todo o Estado. O ano de 2025 começou com 25 redes instaladas no interior. A meta é alcançar 100 até o fim do ano.
Capacitação dos profissionais
No período vespertino, a equipe da Cemulher promoveu capacitação para os profissionais que atuarão diretamente no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica.
A assessora técnica multidisciplinar da Cemulher, Adriany Carvalho, explicou que a formação é essencial para garantir acolhimento humanizado. “Estamos aqui para dar o pontapé inicial à articulação dessa rede, criando fluxos e fortalecendo instituições que já atuam, mas precisam conversar entre si. Na capacitação, falamos sobre acolhimento humanizado, olhar sem julgamento e sobre o fluxo da rede para que essa mulher não seja revitimizada ao buscar apoio. Nosso trabalho continua depois da assinatura, com apoio técnico, capacitações e materiais para que a rede funcione de forma efetiva”, explicou.
Entre os participantes, esteve a auditora pública municipal Juliana Teles Cabral, que atua há quase 20 anos na administração de São José dos Quatro Marcos. Ela destacou que sua participação é motivada pelo compromisso em fortalecer políticas públicas voltadas para grupos em situação de vulnerabilidade, como mulheres, idosos e crianças. “Independente do cargo que eu ocupo, eu me coloco como servidora pública. Tenho como propósito servir ao meu município e colaborar com o fortalecimento de todas as políticas públicas. Sempre que tem qualquer evento no município relacionado a esses temas, eu procuro participar, porque posso acompanhar como auditora o monitoramento das políticas públicas para saber se a proposta vai ser efetiva, se ela realmente vai acontecer conforme a lei exige e conforme o público precisa. As mulheres ainda são carentes de mais defesa, de mais acolhimento e, principalmente, de mais empoderamento para se libertar de situações de violência e se proteger de futuras agressões”, afirmou.
Representando o Legislativo local, a vereadora Silvana Cristina Cano Izidro também reforçou a importância da capacitação. “Essa capacitação é de suma importância porque sentimos o apoio das parcerias, tanto do Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo e Legislativo, quanto das Secretarias envolvidas. É fundamental essa união para que possamos trabalhar no enfrentamento à violência doméstica e à violência contra as mulheres”, destacou.
Para ela, a criação da Rede de Enfrentamento no município representa um passo essencial para fortalecer as políticas públicas locais. “Esse enfrentamento não é fácil, é um trabalho delicado, mas se unirmos forças entre secretarias de Saúde, Assistência Social, Poder Executivo e Legislativo, conseguimos almejar grandes resultados nessa área”, concluiu a vereadora.
Desembargador José Zuquim participa da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, cumpriu agenda de trabalho em Brasília nesta segunda-feira (29 de setembro), onde representou o Judiciário mato-grossense na posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o biênio 2025-2027, respectivamente, ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes.
“O ministro Edson Fachin se pronunciou de forma a surpreender. Falou das suas propostas, quais as inovações pretende implantar. A bandeira dele é transparência, serviço a contento para a sociedade brasileira e que o juiz assuma sua função como um sacerdócio”.
Pela manhã, o desembargador José Zuquim também participou de reunião do Conselho de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) com o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre.
Na pauta, os presidentes de tribunais estaduais manifestaram ao parlamentar a importância da participação dos representantes da Justiça estadual nos debates relativos à proposta de reforma administrativa que se encontra em tramitação naquela Casa de Leis.
“Estivemos reunidos com cerca de vinte presidentes de tribunais, ocasião em que foi solicitada a abertura de espaço para que possamos contribuir com sugestões ao projeto de reforma administrativa que tramita no Senado. O objetivo é apresentar propostas que possam efetivamente aprimorar a atividade jurisdicional e garantir um serviço de melhor qualidade à sociedade. Após ouvir nossas manifestações, o senador se dispôs a abrir um canal de diálogo para que o Consepre participe da construção desse projeto, em conjunto com o relator, assegurando espaço para que a Justiça estadual seja ouvida”, destacou Zuquim.
A presidente do TRE-MT, desembargador Serly Marcondes Alves, também participou da solenidade de posse no STF.
Curso presencial discute acesso à justiça e direitos da população em situação de rua
Atenção magistrados(as) que atuam em comarcas do interior do Estado!!! O prazo de inscrição para o curso de formação continuada “Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades”, que será realizado de 13 a 15 de outubro, segue aberto até a próxima quarta-feira (1º de outubro). Já o prazo de inscrição para quem atua em Cuiabá e Várzea Grande segue aberto até o dia 9 de outubro.
A atividade pedagógica, ofertada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), será realizada presencialmente, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Esmagis. Ao todo, foram disponibilizadas 40 vagas. Além dos magistrados(as), também podem se inscrever servidores(as) do Poder Judiciário de Mato Grosso, assim como dos demais órgãos do poder público.
Segundo o presidente do Nupemec e coordenador do Comitê Multinível, Multissetorial e Interinstitucional para a Promoção de Políticas Públicas de Atenção às Pessoas em Situação de Rua (CMMIRua-PJMT), desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a capacitação visa promover debates e ações sobre a Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades, fomentando a interiorização da pauta e fortalecendo sua implementação de forma transversal e territorializada, em cumprimento à Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Conforme o magistrado, o objetivo é tornar os cursistas aptos a criar um plano de ação ou fluxo para implementar, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas Interseccionalidades, assegurando o amplo acesso à justiça pelas pessoas que vivem essa situação de severa vulnerabilidade social, de forma célere e simplificada. “O objetivo é promover a inclusão social e garantir o acesso à justiça, com foco na dignidade humana, equidade e articulação entre instituições públicas de assistência e proteção.”
Na atividade pedagógica serão abordados os seguintes tópicos: Política nacional judicial de atenção à pessoa em situação de rua; Resolução 425 do CNJ; Diretrizes e princípios; Medidas administrativas de acesso à justiça; Medidas Administrativas de Inclusão; Fluxos de atendimento de pessoas em situação de rua; Medidas para assegurar o acesso à Justiça; Direito à Identificação Civil; Medidas em Procedimentos Criminais e proteção da infância e juventude; Empatia; Saber-se na atuação para proteção de pessoas em situação de rua; Temas transversais e interseccionalidades; Violência contra pessoas em situação de rua; Transversalidade de gênero, idade, orientação sexual; Drogadição na população em situação de rua; Dignidade da pessoa humana; Princípio da Fraternidade; e a vida em instituições de abrigo para pessoas em situação de rua.
Conheça os dois professores:
Fábio Penezi Povoa – Juiz de direito do Tribunal de Justiça do Pará, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Público. Especialista em Direito da Criança e Adolescente e em Gestão Pública com ênfase em Processo Civil. Formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), assim como nas Escolas Judiciais dos Tribunais de Justiça do Pará, Roraima, Maranhão e Rio Grande do Norte.
Vladimir Santos Vitovsky – Juiz federal titular da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, pós-doutor do Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ, com o projeto “Escolas de Magistratura e as ações pedagógicas de cidadania na formação de magistrados: currículo, cotidianos e educação de adultos”; doutor pela Universidade de Coimbra, no Programa de Doutoramento “Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI“ (2017); e juiz formador da Enfam.
Clique neste link para efetuar suainscrição.
Para mais esclarecimentos, os(as) interessados(as) devem entrar em contato com a Secretaria da Esmagis-MT, pelos seguintes telefones: (65) 3617-3844/ 3617-3467 / (65) 99943-1576.
