TJMT apresenta ações estratégicas do Plano de Gestão 2025/2026 em reunião institucional

A Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizou, nesta terça-feira (5 de agosto), uma reunião institucional para apresentação e análise das principais ações do Plano de Gestão 2025/2026. O plano está alinhado ao Plano Estratégico do Poder Judiciário estadual e às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, abriu o encontro destacando os desafios do cenário externo, como a alta da inflação, instabilidade geopolítica e impactos econômicos globais, e ressaltou a importância de uma governança sólida e da atuação institucional articulada para alcançar os marcos da gestão.

“Seguimos com o acompanhamento dos projetos estratégicos definidos para o biênio 2025/2026, com atenção especial à modernização tecnológica, atualização da estrutura organizacional, aprimoramento da gestão de pessoas e fortalecimento da integração institucional e do acesso à justiça”, afirmou o presidente.

Entre os objetivos centrais está a busca pela excelência no Prêmio CNJ de Qualidade, com foco na conquista do Selo Diamante, por meio de entregas consistentes e alinhadas às diretrizes nacionais.

O coordenador de Planejamento do TJMT, Afonso Maciel, apresentou uma contextualização dos cenários externo e interno do Judiciário estadual, reforçando que, apesar dos desafios, o principal objetivo é garantir celeridade no atendimento, assegurando confiabilidade e satisfação nos serviços prestados.

Na reunião, representantes de diversos setores do Tribunal fizeram apresentações dos principais desafios e conquistas verificados nesses primeiros meses da gestão. Dentre os destaques, a primeira colocação inédita do TJMT no ranking de avaliação dos tribunais estaduais do país, com 84,7% de pontuação parcial.

Também foram apresentados dados sobre o volume processual. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 386.446 casos novos, 459.917 processos baixados e 119% de índice de atendimento a demanda (IAD). No mesmo período do ano passado, foram 397.044 casos novos frente a 450.027 processos baixados, resultando em índice de atendimento à demanda de 113%, o que representa avanço na prestação jurisdicional. O IAD superior a 100% demonstra que o tribunal está dando vazão aos casos novos.

Outros gestores contribuíram com informações relevantes de suas áreas, como Coordenadorias Administrativa, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Núcleo de Sustentabilidade. Em resumo, a avaliação do Plano de Gestão mostrou que, até o momento, 56% do plano de gestão já foi executado, graças, em grande parte, ao Plano de Arrancada, instituído nos 90 primeiros dias da gestão, que culminou em 97% de execução.

Ao final da reunião, o presidente José Zuquim parabenizou a todos pelo empenho e dedicação e reforçou o compromisso da gestão com a harmonia entre a satisfação de todos que fazem parte do Poder Judiciário e de toda a população que recebe os serviços da Justiça. “Nosso compromisso não é só valorizar o servidor, mas fazer com que o jurisdicionado tenha orgulho do Judiciário de Mato Grosso. Vocês estão contribuindo muito para isso”, concluiu.

Autor: Celly Silva Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT