TJMT apresenta portal do Cesima durante comemoração dos 19 anos da Esmagis-MT

A celebração dos 19 anos de institucionalização da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso Desembargador João Antônio Neto (Esmagis-MT), realizada nesta sexta-feira (28), foi marcada por um momento simbólico e estratégico: o lançamento oficial do portal do Centro de Estudos Integrados em Meio Ambiente (Cesima).

A novidade consolida o compromisso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) com a formação continuada e com a agenda ambiental em um estado onde floresta, água, solo e produção convivem diariamente em tensão.

O evento reuniu magistrados, especialistas e instituições parceiras, num encontro que combinou memória, inovação e perspectiva de futuro para o Judiciário mato-grossense.

Um marco para a pauta ambiental

O diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, destacou o papel decisivo do Cesima para o futuro da educação judicial.

“O Cesima objetiva estabelecer um diálogo permanente com uma multiplicidade de profissionais em busca de soluções que mitiguem o impacto à natureza. Sem a natureza, não haverá vida em todo o seu sentido”, afirmou o magistrado.

Vidal, que idealizou o projeto há 12 anos, lembrou que a institucionalização da Escola, em 2006, abriu caminho para uma trajetória de expansão, qualificação e inovação. Hoje, segundo ele, o Cesima materializa a necessidade de unir esforços e criar redes de cooperação para enfrentar a crise climática.

“Meio-ambiente não é um tema acessório”

O lançamento do portal foi conduzido pelo desembargador Rodrigo Curvo, coordenador-geral do Cesima, que ressaltou a importância da iniciativa em um estado marcado por conflitos ambientais.

“Em um estado como Mato Grosso, onde floresta, água, solo, produção e cidades convivem em permanente tensão, o meio ambiente não é um tema acessório. É eixo central dos conflitos que chegam diariamente aos nossos gabinetes e varas”, afirmou Curvo.

O magistrado dedicou parte de sua fala à memória institucional da Esmagis, reforçando a importância de integrar a celebração à efetivação de um projeto que nasceu dentro da Escola.

“É uma satisfação muito grande estar aqui hoje na condição de coordenador do Cesima, em um dia que é, ao mesmo tempo, de memória e de projeção para nossa Escola”, completou.

Integração entre Justiça, ciência e sociedade

Responsável pela coordenação do Centro, a juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima celebrou o lançamento como a concretização de um sonho coletivo.

“É a oficialização de um projeto iniciado há 12 anos pelo desembargador Márcio Vidal. Um projeto essencial para o desenvolvimento da sociedade. O Cesima se firma como marco de integração entre o sistema de Justiça, outros poderes, instituições e a sociedade civil. É um chamado para olharmos a sustentabilidade com responsabilidade”, declarou.

O portal do Cesima passa a reunir informações, pesquisas, agenda de eventos, publicações e ações articuladas com universidades, órgãos ambientais e instituições parceiras, ampliando o diálogo entre Judiciário e sociedade.

