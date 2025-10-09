JUSTIÇA
TJMT celebra boas práticas ambientais com premiação do ReciclaJUD em Várzea Grande
Nesta sexta-feira (10), a partir das 15h, serão conhecidos os vencedores da competição ReciclaJUD – edição Várzea Grande, iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso destinada à arrecadação de resíduos recicláveis entre as unidades judiciais da Comarca e importante aliada no fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho.
A edição foi criada por meio de um edital elaborado a pedido da juíza diretora do Foro da Comarca de Várzea Grande, Christiane da Costa Marques Neves, e contribui para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho.
Na competição, cada unidade participante realizou a separação dos resíduos por tipo de material, promovendo a pesagem semanalmente nas Centrais de Resíduos do Complexo dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, do Fórum de Várzea Grande e do Tribunal de Justiça.
Garrafas e embalagens plásticas, latinhas e objetos de alumínio, papéis, papelão e materiais de papelaria, além de tampas plásticas e metálicas, entre outros itens, serão destinados à ASMATS (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Mato Grosso Sustentável). Já os livros arrecadados terão como destino a Biblioteca Municipal de Várzea Grande.
A consolidação dos dados, a elaboração do ranking das unidades participantes e a divulgação dos resultados parciais e finais são responsabilidade da Diretoria do Foro da Comarca.
Ferramenta de conscientização ambiental
Durante o evento, o Poder Judiciário também disponibilizará ao público e aos servidores a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa, uma ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa, incentivando práticas de compensação ambiental.
Reforço à cultura de sustentabilidade
Ao transformar a coleta seletiva em uma atividade colaborativa e educativa, o programa contribui para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho, despertando a conscientização de magistrados, servidores e colaboradores sobre a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos.
A iniciativa favorece a integração de valores ambientais às rotinas administrativas, em conformidade com as diretrizes do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Tribunal de Justiça.
Iniciativa e propósito
O Programa ReciclaJUD é uma iniciativa idealizada pelo Núcleo de Sustentabilidade em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Departamento Judiciário Administrativo (Daje), somando-se a outras ações voltadas à formação de um coletivo socioambiental mais responsável.
A coordenação do Núcleo de Sustentabilidade é conduzida pelo desembargador Rodrigo Curvo.
A primeira edição do ReciclaJUD foi em maio de 2025, durante a Semana Nacional dos Juizados Especiais, como um torneio de coleta seletiva entre os Juizados Especiais de Cuiabá e Várzea Grande, o Núcleo de Justiça Digital (NDJE) e as Turmas Recursais, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Comarca de Porto dos Gaúchos abre seletivo para credenciamento de fisioterapeutas e psicólogos
Estarão abertas, no período de 13 a 31 de outubro de 2025, as inscrições para o Processo Seletivo de Credenciamento de Pessoas Físicas para atuação nas áreas de Fisioterapia e Psicologia, destinadas ao atendimento da Comarca de Porto dos Gaúchos.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço https://processoseletivo.tjmt.jus.br, conforme o Edital nº 11/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) de 6 de outubro de 2025.
De acordo com o Edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição, sendo permitida apenas uma inscrição por candidato(a).
O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação no Diário da Justiça Eletrônico (dje.tjmt.jus.br), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Seleção
O processo de seleção dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será realizado mediante avaliação dos documentos apresentados, a ser efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.
Havendo mais de um(a) candidato(a) habilitado(a), com a entrega de todos os documentos exigidos, a ordem de classificação será definida com base na nota obtida a partir da análise dos documentos comprobatórios.
O Processo Seletivo é coordenado pelo juiz diretor do Foro da Comarca de Porto dos Gaúchos.
A íntegra do edital está disponível neste link
Autor: Patrícia Neves
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
População pode opinar sobre prioridades da Justiça no ciclo 2027-2032
A inauguração de 61 Pontos de Inclusão Digital em diversos municípios, a instalação de placas solares e ecopontos no Tribunal e nos fóruns, o aumento de juízas e juízes negros são exemplos de como o Poder Judiciário de Mato Grosso está alinhado às necessidades mais urgentes da sociedade. E a definição de quais são essas prioridades é feita de forma democrática, com a participação de todos que atuam no sistema de justiça e também da população.
Em âmbito nacional, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) busca aprimorar a atuação do Judiciário oportunizando ao público emitir sua opinião por meio da consulta pública, que vai elencar os macrodesafios que nortearão as ações durante o ciclo 2027-2032. Qualquer pessoa pode participar até o dia 22 de outubro. Basta clicar neste link.
O participante deve identificar seu perfil entre as seguintes opções: cidadã ou cidadão; advocacia; magistratura; Ministério Público; servidor do Poder Judiciário; defensoria pública; ou acadêmico/pesquisador.
O questionário contempla 13 temas que devem ser elencados por seu grau de importância, na opinião do respondente. Há ainda campos para indicação de outras prioridades não listadas. Os temas são:
– Garantia dos direitos fundamentais e dos direitos humanos
– Fortalecimento da relação institucional do Poder Judiciário com a sociedade
– Agilidade, efetividade e qualidade na prestação jurisdicional
– Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
– Prevenção de litígios e adoção de métodos adequados para solução de conflitos
– Consolidação do sistema de precedentes obrigatórios
– Promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social
– Aperfeiçoamento da gestão da Justiça Criminal
– Aperfeiçoamento da governança e da gestão
– Aperfeiçoamento da Comunicação Institucional e combate à desinformação
– Aperfeiçoamento da gestão de pessoas
– Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira
– Desenvolvimento ético de soluções de inovação tecnológica e segurança cibernética
Nesta pesquisa, a novidade é a inclusão do macrodesafio “Aperfeiçoamento da Comunicação Institucional e Combate à Desinformação”. A intenção é aprimorar a comunicação do Judiciário e reforçar o enfrentamento à desinformação, assegurando à sociedade informações confiáveis e precisas.
Também há mudanças no escopo de macrodesafios já implementados, como “Garantia dos direitos fundamentais”, que ganhou o acréscimo “e dos Direitos Humanos”. Além de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição, a mudança evidencia os direitos humanos reconhecidos no plano internacional.
Os temas são definidos com a participação da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário, composta por representantes de todos os tribunais e conselhos. As contribuições recebidas na consulta pública serão avaliadas pelo Comitê Gestor. A aprovação final da Estratégia Nacional para o ciclo 2027-2032 contará com a participação de presidentes de todos os tribunais, durante o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 1º e 2 de dezembro, em Florianópolis (SC).
Autor: Celly Silva
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
