TJMT celebra boas práticas ambientais com premiação do ReciclaJUD em Várzea Grande

Nesta sexta-feira (10), a partir das 15h, serão conhecidos os vencedores da competição ReciclaJUD – edição Várzea Grande, iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso destinada à arrecadação de resíduos recicláveis entre as unidades judiciais da Comarca e importante aliada no fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho.

A edição foi criada por meio de um edital elaborado a pedido da juíza diretora do Foro da Comarca de Várzea Grande, Christiane da Costa Marques Neves, e contribui para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho.

Na competição, cada unidade participante realizou a separação dos resíduos por tipo de material, promovendo a pesagem semanalmente nas Centrais de Resíduos do Complexo dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, do Fórum de Várzea Grande e do Tribunal de Justiça.

Garrafas e embalagens plásticas, latinhas e objetos de alumínio, papéis, papelão e materiais de papelaria, além de tampas plásticas e metálicas, entre outros itens, serão destinados à ASMATS (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Mato Grosso Sustentável). Já os livros arrecadados terão como destino a Biblioteca Municipal de Várzea Grande.

A consolidação dos dados, a elaboração do ranking das unidades participantes e a divulgação dos resultados parciais e finais são responsabilidade da Diretoria do Foro da Comarca.

Ferramenta de conscientização ambiental

Durante o evento, o Poder Judiciário também disponibilizará ao público e aos servidores a Calculadora Itinerante de Compensação de Gases de Efeito Estufa, uma ferramenta criada para medir a quantidade de carbono gerada por cada pessoa, incentivando práticas de compensação ambiental.

Reforço à cultura de sustentabilidade

Ao transformar a coleta seletiva em uma atividade colaborativa e educativa, o programa contribui para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade no ambiente de trabalho, despertando a conscientização de magistrados, servidores e colaboradores sobre a importância da gestão adequada dos resíduos sólidos.

A iniciativa favorece a integração de valores ambientais às rotinas administrativas, em conformidade com as diretrizes do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Tribunal de Justiça.

Iniciativa e propósito

O Programa ReciclaJUD é uma iniciativa idealizada pelo Núcleo de Sustentabilidade em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Departamento Judiciário Administrativo (Daje), somando-se a outras ações voltadas à formação de um coletivo socioambiental mais responsável.

A coordenação do Núcleo de Sustentabilidade é conduzida pelo desembargador Rodrigo Curvo.

A primeira edição do ReciclaJUD foi em maio de 2025, durante a Semana Nacional dos Juizados Especiais, como um torneio de coleta seletiva entre os Juizados Especiais de Cuiabá e Várzea Grande, o Núcleo de Justiça Digital (NDJE) e as Turmas Recursais, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Autor: Patrícia Neves Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT