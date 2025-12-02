TJMT convoca entidades de Alto Araguaia para manifestarem interesse em bens destinados à doação

A Comarca de Alto Araguaia, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, publicou o Edital nº 13/2025-AAR, convocando entidades interessadas no recebimento de bens que poderão ser doados ou destinados à destruição. Organizações públicas ou privadas, sem fins lucrativos, legalmente constituídas e regularmente inscritas, têm 15 dias, contados da data de publicação do edital, para formalizar a manifestação.

O prazo é improrrogável. Caso não haja manifestação dentro do período determinado, a entidade perde o direito de preferência sobre os objetos disponibilizados. A documentação deve ser enviada exclusivamente para o e-mail da comarca: [email protected].

Entre os documentos exigidos estão o requerimento preenchido (Anexo I do edital), cópia do estatuto ou contrato social atualizado, documentos pessoais dos responsáveis legais, comprovante de inscrição no CNPJ e certidões de regularidade fiscal nas esferas federal, estadual e municipal.

Os bens disponíveis podem ser vistoriados mediante agendamento junto à Diretoria do Foro. Os itens estão listados em anexo ao edital.

O documento é assinado pelo juiz de Direito e diretor do foro, Daniel de Sousa Campos, datado de 1º de dezembro de 2025, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro. A Comarca de Alto Araguaia está localizada na Rua Onildo Taveira, nº 143, Bairro Setor Aeroporto, com atendimento pelos telefones (66) 3481-1244/1211/1410/1334.

Autor: Flávia Borges Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT