JUSTIÇA
TJMT decreta luto de três dias pelo falecimento do desembargador Rondon Bassil Dower Filho
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, decretou luto de três dias, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, em razão do falecimento do desembargador aposentado Rondon Bassil Dower Filho, ocorrido nesta segunda-feira (11 de agosto), em Cuiabá.
A Portaria TJMT/PRES nº 1248, decreta que durante o período de luto oficial, a bandeira do Poder Judiciário será hasteada a meio-mastro na sede do Tribunal de Justiça, na capital.
No documento, o presidente do TJMT, destaca “os relevantes serviços prestados pelo magistrado ao Poder Judiciário de Mato Grosso, durante sua honrosa trajetória na magistratura, e o sentimento de pesar e consternação que atinge toda a comunidade jurídica e servidores deste Tribunal”.
Rondon Bassil Dower Filho se aposentou em fevereiro deste ano, quando completou 75 anos. O magistrado estava internado desde o último dia 22 de julho, após sofrer um acidente de motocicleta no município de General Carneiro (a 442 km da capital).
JUSTIÇA
Violência doméstica contra a mulher: mais do que ser contra, é preciso denunciar
Ao longo do mês de agosto, o Poder Judiciário de Mato Grosso realiza uma campanha especial para reforçar a importância da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que completa 19 anos. O tema desta semana é um convite direto à ação: “Mais do que ser contra, é preciso denunciar! Denuncie. Disque 180!”. A campanha também é divulgada no perfil oficial do TJMT no Instagram (@tjmt.oficial), alcançando um público ainda maior pelas redes sociais.
A mensagem alerta que não basta apenas condenar moralmente a violência doméstica, é fundamental romper o silêncio e denunciar situações de agressão física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. O Disque 180, serviço nacional e gratuito, é um dos principais canais de denúncia e orientação, funcionando todos os dias, 24 horas, inclusive de forma anônima.
Dentro desse compromisso com a proteção e a reconstrução da vida de mulheres vítimas de violência, o TJMT desenvolve projetos que vão além da resposta judicial. Dois exemplos ilustram essa atuação:
Cartório Inclusivo – Integrar para Valorizar – Idealizado pela Corregedoria-Geral da Justiça, o projeto reserva 10% das vagas de trabalho em cartórios extrajudiciais de Mato Grosso exclusivamente para mulheres vítimas de violência doméstica. Além de garantir emprego e qualificação profissional, a iniciativa promove autonomia financeira, inclusão social e dignidade. Até agora, já foram disponibilizadas 51 vagas, com 4 beneficiárias contratadas por prazo indeterminado e outras em processo de contratação.
Virando a Página – Voltado para o cuidado da saúde mental, o projeto oferece atendimento psicoterápico gratuito a vítimas acompanhadas pelo Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, no Fórum de Cuiabá. Em parceria com a Faculdade FASIPE, estagiários de Psicologia atendem essas mulheres com supervisão técnica, ajudando na superação de traumas, fortalecimento emocional e ressignificação das vivências. Desde agosto de 2023, 27 mulheres receberam esse acolhimento psicológico.
A campanha do TJMT busca lembrar que toda mulher vítima de violência tem direito a apoio, justiça e proteção, e que denunciar é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Além do Disque 180, o TJMT mantém canais e projetos permanentes de acolhimento, mostrando que o enfrentamento da violência contra a mulher é um compromisso diário do Judiciário mato-grossense.
JUSTIÇA
Prêmio Justiça e Saúde: inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira
Atenção! As inscrições para a 3ª Edição do Prêmio Justiça e Saúde do CNJ encerram-se nesta semana, no dia 15 de agosto de 2025. A premiação reconhece práticas que promovem soluções inovadoras e sustentáveis para conflitos na área da saúde pública e suplementar.
Se você faz parte de um tribunal, órgão do Sistema de Justiça, instituição de saúde ou organização da sociedade civil, ainda dá tempo de inscrever sua iniciativa. Não perca a chance de ter seu trabalho reconhecido nacionalmente e contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e justiça.
Regulamento da 3ª edição – Portaria Nº 183 de 06/06/2025
