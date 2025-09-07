JUSTIÇA
TJMT divulga atos de nomeações de candidatos classificados no concurso público do Poder Judiciário
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou os atos de nomeações dos candidatos classificados no concurso público para exercerem, efetivamente, cargos de técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça, no âmbito do Poder Judiciário estadual. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), edição nº 12022. Os atos de nomeações estão assinados pelo presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.
Conforme o edital Edital TJMT/DGP N. 46/2025, os candidatos classificados serão ordenados de acordo com a ordem de classificação no concurso público, por sistema de ingresso (ampla concorrência, pessoa com deficiência, cotas para negros e indígenas), observados os critérios de desempate do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024 (edital de abertura).
Os candidatos classificados comporão a lista da comarca de sua escolha e a listagem geral por polo, na qual serão aproveitados para quaisquer das comarcas integrantes do respectivo polo judicial após esgotamento do cadastro de reserva, conforme item 16 do edital de abertura.
Na terça-feira (2 de setembro), o presidente José Zuquim Nogueira, autorizou a nomeação de 214 candidatos aprovados e classificados no concurso público e determinou à Coordenadoria de Gestão de Pessoas que providenciasse os atos de nomeação.
Os cargos serão distribuídos na primeira e na segunda instâncias, em diferentes carreiras de servidores.
A distribuição se dará da seguinte forma: 80 analistas judiciários, 20 analistas de Tecnologia da Informação, 42 técnicos judiciários, 72 oficiais de justiça.
Acesse neste link o edital completo.
JUSTIÇA
Comarca de Paranatinga completa 29 anos levando Justiça ao interior do Estado
A Comarca de Paranatinga, localizada na região Centro-Sul de Mato Grosso, completa neste sábado, 6 de setembro, 29 anos de instalação. Criada pela Lei nº 5.162/1967 e instalada oficialmente em 1996, a unidade exerce papel fundamental no atendimento jurisdicional à população, abrangendo também o município de Gaúcha do Norte e os distritos de Santiago do Norte, Salto da Alegria e Nova Aliança.
Atualmente, a Comarca conta com duas Varas em funcionamento, além do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). As unidades somam 4.398 processos em tramitação, sendo 2.493 na 1ª Vara e 1.905 na 2ª Vara, ambas com competência Cível e Criminal.
A direção do foro está a cargo da juíza Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, que atua em conjunto com o juiz Leonardo Lúcio Santos. A equipe da Comarca é composta por 23 servidores efetivos, seis comissionados, dez estagiários, dois credenciados e dez colaboradores terceirizados.
Nessas quase três décadas de atuação, a Comarca de Paranatinga tem sido fundamental na interiorização da Justiça, aproximando o Poder Judiciário das comunidades e garantindo o acesso a direitos constitucionais.
Para a juíza Raíza Vitória, o aniversário é também um momento de valorização do trabalho desenvolvido. “Celebrar os 29 anos da Comarca de Paranatinga é reafirmar o compromisso do Judiciário mato-grossense com a cidadania e com o fortalecimento da Justiça no interior do Estado. Este é um espaço construído com dedicação por magistrados, servidores e colaboradores que, ao longo dos anos, contribuíram para tornar mais efetivo o atendimento à sociedade”, destacou.
JUSTIÇA
Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação
A Comarca de Porto Alegre do Norte, localizada no nordeste de Mato Grosso, completa neste sábado (6 de setembro), 25 anos de instalação. Criada pela Lei nº 5.531/1989 e instalada oficialmente em 2000, a unidade jurisdicional se consolidou como referência para a população da região, atendendo aos municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa e São José do Xingu.
Atualmente, a Comarca conta com três Varas em funcionamento, sob a titularidade dos juízes Alex Ferreira Dourado (1ª Vara), Natália Paranzini Gorni Janene (2ª Vara) e Caio Almeida Neves Martins (3ª Vara e juiz diretor do foro). Juntas, as unidades concentram 12.232 processos em tramitação.
O trabalho é desenvolvido em conjunto por magistrados, 31 servidores efetivos e comissionados, seis estagiários, cinco credenciados e 11 colaboradores terceirizados, que garantem a prestação jurisdicional à população da região.
Ao longo de sua trajetória, a Comarca contou com a direção de diversos magistrados, entre eles: Eviner Valério, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, Cristiane Padim da Silva, Luciene Kelly Marciano Roos, Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto, Daniel de Sousa Campos e Janaina Cristina de Almeida.
As duas décadas e meia de atuação da unidade são marcadas por histórias que evidenciam não apenas a dedicação de juízes e servidores, mas também a relevância da Justiça de Mato Grosso na vida das comunidades atendidas.
Um exemplo é a iniciativa inovadora da juíza Cristiane Padim, que, ao assumir a Comarca em um período em que não havia servidores efetivos, promoveu cursos de prática jurídica aos sábados para estagiários e contratados.
Para o juiz diretor do foro, Caio Almeida Neves Martins, participar deste momento é motivo de orgulho. “É com grande satisfação que participo deste momento histórico, em que a Comarca de Porto Alegre do Norte celebra 25 anos de instalação, comemorando suas bodas de prata. Esta é uma terra marcada pelo contínuo desenvolvimento econômico e social, habitada por pessoas valorosas e por servidores dedicados que honram o Poder Judiciário. Entregar a jurisdição nesta comarca é reafirmar o compromisso com a cidadania e com os direitos daqueles que aqui vivem e transitam”, declarou.
