TJMT divulga atos de nomeações de candidatos classificados no concurso público do Poder Judiciário

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou os atos de nomeações dos candidatos classificados no concurso público para exercerem, efetivamente, cargos de técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça, no âmbito do Poder Judiciário estadual. O resultado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), edição nº 12022. Os atos de nomeações estão assinados pelo presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira.

Conforme o edital Edital TJMT/DGP N. 46/2025, os candidatos classificados serão ordenados de acordo com a ordem de classificação no concurso público, por sistema de ingresso (ampla concorrência, pessoa com deficiência, cotas para negros e indígenas), observados os critérios de desempate do Edital TJMT/PRES n. 74, de 26 de setembro de 2024 (edital de abertura).

Os candidatos classificados comporão a lista da comarca de sua escolha e a listagem geral por polo, na qual serão aproveitados para quaisquer das comarcas integrantes do respectivo polo judicial após esgotamento do cadastro de reserva, conforme item 16 do edital de abertura.

Na terça-feira (2 de setembro), o presidente José Zuquim Nogueira, autorizou a nomeação de 214 candidatos aprovados e classificados no concurso público e determinou à Coordenadoria de Gestão de Pessoas que providenciasse os atos de nomeação.

Os cargos serão distribuídos na primeira e na segunda instâncias, em diferentes carreiras de servidores.

A distribuição se dará da seguinte forma: 80 analistas judiciários, 20 analistas de Tecnologia da Informação, 42 técnicos judiciários, 72 oficiais de justiça.

Acesse neste link o edital completo.

