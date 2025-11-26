TJMT e Seduc avançam na etapa estadual do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizou, nesta quarta-feira (26), a reunião de avaliação dos trabalhos finalistas do concurso estudantil “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, iniciativa desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O encontro marcou o início da etapa estadual da seleção, que envolve produções de estudantes de seis regionais do estado.

Participaram da reunião a coordenadora do Cemulher TJMT, desembargadora Maria Erotides Kneip, a juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, Tatyana Lopes de Araújo Borges, o juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, Marcos Terêncio Agostinho Pires e a gestora do Cemulher, Elizabeth Oliveira. Representantes da Seduc também integraram o grupo de trabalho.

Durante o encontro, foram avaliados os materiais enviados pelas regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Barra do Garças, nas categorias vídeo, poesia, redação e música. Cada regional encaminhou os três primeiros colocados da etapa municipal, que agora concorrem à seleção final estadual.

Além da escolha dos finalistas de cada categoria, a comissão também definiu quais produções irão compor a categoria especial “Votação Popular”, que será disponibilizada no Instagram do TJMT para participação do público. A ação visa ampliar o alcance do projeto e estimular o engajamento social na temática de enfrentamento à violência contra a mulher.

O concurso integra o projeto “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” e tem como objetivo promover reflexão, conscientização e expressão artística dos estudantes sobre a violência contra a mulher, fortalecendo a cultura de paz e o debate dentro das escolas estaduais e municipais.

A premiação final está prevista para 10 de dezembro.

Autor: Roberta Penha Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT