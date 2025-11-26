JUSTIÇA
TJMT e Seduc avançam na etapa estadual do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) realizou, nesta quarta-feira (26), a reunião de avaliação dos trabalhos finalistas do concurso estudantil “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”, iniciativa desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O encontro marcou o início da etapa estadual da seleção, que envolve produções de estudantes de seis regionais do estado.
Participaram da reunião a coordenadora do Cemulher TJMT, desembargadora Maria Erotides Kneip, a juíza da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, Tatyana Lopes de Araújo Borges, o juiz da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Cuiabá, Marcos Terêncio Agostinho Pires e a gestora do Cemulher, Elizabeth Oliveira. Representantes da Seduc também integraram o grupo de trabalho.
Durante o encontro, foram avaliados os materiais enviados pelas regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Barra do Garças, nas categorias vídeo, poesia, redação e música. Cada regional encaminhou os três primeiros colocados da etapa municipal, que agora concorrem à seleção final estadual.
Além da escolha dos finalistas de cada categoria, a comissão também definiu quais produções irão compor a categoria especial “Votação Popular”, que será disponibilizada no Instagram do TJMT para participação do público. A ação visa ampliar o alcance do projeto e estimular o engajamento social na temática de enfrentamento à violência contra a mulher.
O concurso integra o projeto “A Escola Ensina, a Mulher Agradece” e tem como objetivo promover reflexão, conscientização e expressão artística dos estudantes sobre a violência contra a mulher, fortalecendo a cultura de paz e o debate dentro das escolas estaduais e municipais.
A premiação final está prevista para 10 de dezembro.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
TJMT amplia rede de enfrentamento à violência contra a mulher e chega a 100 municípios
A Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cemulher/TJMT), sob a coordenação da desembargadora Maria Erotides Kneip, vem fortalecendo as Redes de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher no estado. Nesta terça-feira (25), Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a magistrada ressaltou a importância do trabalho desenvolvido.
No início do ano, o Estado contava com vinte Redes de Enfrentamento à Violência Contra Mulher. A meta da Cemulher era expandir esse número para 100 até o final do ano de 2025 e, conforme desatacou a desembargadora, o objetivo foi alcançado.
“É um trabalho do qual nós não cansamos, o de construir as Redes de Enfrentamento nos municípios, para que as mulheres vítimas de violência tenham onde serem socorridas, possam ser acolhidas e ser verdadeiramente amparadas e denunciar os seus agressores”, afirmou Maria Erotides.
A desembargadora rememora que no início do ano, eram 20 redes funcionando. “E nós nos propusemos a ampliar esse número e ousamos fazer uma projeção de 100 redes ao final do ano. E estamos concluindo o ano com as 100 redes criadas, constituídas nos municípios, e vamos fazer um grande encontro das Redes, que será no dia 10 de dezembro, às oito horas da manhã, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso”.
A atividade integra a programação dos “21 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra a Mulher” e incluirá a premiação do concurso estadual “A escola ensina, a mulher agradece”, promovido pela Coordenadoria.
Sobre a atuação das Redes, Maria Erotides destacou seu papel tanto na prevenção quanto no enfrentamento da violência. “As Redes trabalham na prevenção. Elas executam todas as políticas públicas de prevenção para impedir que a violência aconteça. Também trabalham no enfrentamento, uma vez havendo a violência. Elas se articulam, as instituições são componentes, se articulam para o atendimento, para o acolhimento, para denúncia, para as separações, se for o caso.”
Em parceria com as prefeituras e governo estadual, as Redes de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher contam com equipes multidisciplinares, envolvendo profissionais das secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação dos municípios, além das polícias Civil e Militar, Poder Judiciário e entidades e parceiros da sociedade civil. Também faz parte da Rede o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência, realizado pelo juízo da Comarca. Os homens participam do grupo por ordem judicial.
Autor: Patrícia Neves
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação Social do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Mulher contesta dívida com clínica e TJMT manda realizar perícia em assinaturas duvidosas
Uma moradora de Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, questionou na Justiça uma cobrança de R$ 6,5 mil feita por uma clínica médica e conseguiu que o Tribunal de Justiça do Estado determinasse a realização de uma perícia grafotécnica para verificar se as assinaturas nas notas promissórias apresentadas pela empresa são realmente suas. O caso volta agora à 3ª Vara Cível do município para nova análise, com a produção da prova técnica que havia sido negada anteriormente.
A paciente afirmou que nunca contratou o serviço cobrado e que ficou surpresa ao ser acionada judicialmente com base em notas promissórias que não reconhece. Ela sustentou que os documentos foram assinados por outra pessoa e que, sem a perícia, não teria como comprovar a falsidade das assinaturas.
Ao julgar o recurso, os desembargadores da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entenderam que o pedido de perícia era essencial para o esclarecimento dos fatos.
O relator do caso, desembargador Sebastião de Arruda Almeida, destacou que, diante da dúvida sobre a autenticidade das assinaturas, a produção da prova técnica é indispensável para garantir uma decisão justa e respeitar o direito de defesa.
Para o magistrado, impedir a realização da perícia significa restringir o contraditório e o devido processo legal, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal.
Assim, o colegiado decidiu anular os atos processuais e devolver o processo à origem, determinando que o exame grafotécnico seja realizado antes do julgamento final.
Processo nº 1000389-90.2025.8.11.0007
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Pedido de vista adia a primeira votação da Lei Orçamentária de 2026
Prefeitura debate construção do Plano de Habitação de Interesse Social que planeja Sinop para próxima década
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
TJMT e Seduc avançam na etapa estadual do concurso “A Escola Ensina, a Mulher Agradece”
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Segurança
Polícia Civil participa de treinamento sobre sistema de segurança em celulares Androids
Cerca de 60 policiais das delegacias da Diretoria Metropolitana e Diretoria de Atividades Especiais (DAE) da Polícia Civil participaram de...
Após investigação da Polícia Civil, homem é condenado a 28 anos de prisão por homicídio em Rondonópolis
Um homem de 23 anos foi condenado, nesta terça-feira (25.11), pelo Tribunal do Júri a 28 anos e nove meses...
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por homicídio e ocultação de cadáver em Cocalinho
A Polícia Civil cumpriu na manhã de segunda-feira (24.11), três ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão,...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
TCE MT7 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
Política7 dias atrás
O Dia da Consciência Negra e o compromisso que precisamos assumir todos os dias
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Crédito rural: lideranças cobram mudanças estruturais e pedem soluções
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde inclui indicadores sobre a população quilombola no Painel da Saúde da População Negra
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
-
Política6 dias atrás
ALMT amplia ações para prevenção e combate ao câncer de próstata
-
Saúde4 dias atrás
Dignidade menstrual: cidadãos recebem aviso sobre oferta gratuita de absorventes higiênicos
-
JUSTIÇA2 dias atrás
É amanhã! Últimas horas para garantir sua vaga no curso de Letramento Racial e Antirracismo