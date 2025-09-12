JUSTIÇA
TJMT finaliza formação em Justiça Restaurativa para atendimento de processos judiciais
O Módulo 7 do Curso de Formação de Instrutores de Justiça Restaurativa e Facilitadores de Círculos de Construção de Paz Mais Complexos foi concluído nesta sexta-feira (12 de setembro), na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). A etapa presencial marcou um momento importante para magistrados e servidores que atuam na área, consolidando práticas que fortalecem a cultura de paz dentro e, principalmente fora do Judiciário.
A presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), desembargadora Clarice Claudino da Silva, destacou o significado da formação para o avanço da Justiça Restaurativa no estado.
“Estamos contentes e esperançosos com a multiplicação que será possível a partir dessa formação continuada”, ressaltou a magistrada.
A servidora e instrutora do NugJur, Claudete Pinheiro, também comemorou os resultados alcançados. “É um marco na história do estado em termos de Justiça Restaurativa, um avanço muito grande na formação. A partir de hoje, todos os alunos que estão aqui estarão aptos a capacitar pessoas, além de atender casos menos complexos. Estão preparados para instruir novos facilitadores”, celebrou a servidora.
Formação que transforma práticas
A etapa presencial, realizada entre os dias 8 e 12 de setembro, contou com a condução da pedagoga e especialista em Neurociência e Comportamento Katiane Boschetti da Silveira. A formadora explicou que, além de atuar na resolução de conflitos, os participantes agora poderão preparar outros profissionais.
“A formação visa reforçar os conhecimentos do facilitador, mas também aprimorar as habilidades deles como instrutores. O objetivo é prepará-los para atuar em situações de conflito, reintegração, luto e em apoio a tomadas de decisão”, explicou Katiane.
Ela acrescentou que o curso permitiu analisar os conflitos sob novas perspectivas. “Estudamos com atenção a teoria do conflito, que representa uma oportunidade de transformação. Discutimos como identificar essas situações no cotidiano e, sobretudo, como desenvolver habilidades didáticas”, destacou a pedagoga.
A professora Janaina de Oliveira, da Comarca de Colíder, que atua com práticas restaurativas nas escolas, avaliou a formação como um avanço importante. “Aqui vemos a possibilidade de resolver conflitos por meio do diálogo, evitando a judicialização. Nas escolas, por exemplo, os conflitos sempre existem e podemos aplicar as práticas restaurativas de forma interna”, compartilhou a educadora.
Estrutura e continuidade da formação
O curso, promovido pelo NugJur-TJMT em parceria com a Esmagis-MT, oferece carga horária total de 100 horas, divididas em:
-20 horas virtuais iniciais;
-40 horas presenciais (concluídas neste módulo);
-16 horas virtuais para supervisão de grupos;
-Estágio supervisionado, que será realizado presencialmente até dezembro.
O primeiro módulo, ofertado ao longo de agosto e início de setembro, foi realizado por videoconferência. As próximas etapas preveem novos encontros virtuais e atividades práticas para consolidar o aprendizado.
Círculos de Construção de Paz
Os Círculos de Construção de Paz, foco desta formação, são processos estruturados para organizar a comunicação em grupo, fortalecer relacionamentos, tomar decisões e resolver conflitos de maneira colaborativa.
Com duração média de duas horas, eles envolvem de 10 a 20 pessoas e criam um espaço seguro para compartilhar experiências, desafios e emoções. Essa prática contribui para melhorar o clima organizacional, reduzir o estresse e promover empatia e escuta ativa, mesmo na ausência aparente de conflitos.
Para mais informações sobre os Círculos de Paz e o trabalho do NugJur entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3617 e (65) 9 9222-9757 (WhatsApp).
Acesse também: portalnugjur.tjmt.jus.br
Autor: Vitória Maria
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Estudantes aprendem sobre relações tóxicas no FloreSer
“Aprendi que uma relação tóxica não se constrói do nada; ela vai crescendo aos poucos. Também aprendi como as relações saudáveis podem ser construídas ao longo do tempo. Gostei muito dos slides e das professoras; achei informativo e útil para quem não sabia e agora conhece.”
A avaliação é do adolescente W.M.C.M., 17 anos, um dos 44 estudantes participantes da roda de conversa do Projeto FloreSer, do Ministério Público de Mato Grosso, realizada nesta sexta-feira (12), na Escola Professor Benedito de Carvalho, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá.
O Projeto FloreSer é uma iniciativa do Núcleo de Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar – Espaço Caliandra, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de trabalhar a prevenção da violência contra meninas e mulheres junto ao público juvenil e promover a construção de relações afetivas saudáveis.
A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, coordenadora do Projeto FloreSer, destacou que a equipe técnica do Espaço Caliandra e a assessoria de seu gabinete estão na terceira roda de conversa, alcançando mais de 120 alunos desde o fim de agosto, quando o projeto teve início. Na próxima semana, a equipe estará no bairro Pedra 90, trabalhando com estudantes do 1º e 2º ano, de faixas etárias dos 15 aos 17 anos.
“Hoje trouxemos o Projeto FloreSer para a Escola Benedito de Carvalho, explicando aos jovens as questões de misoginia e desigualdade de género, para entender como eles percebem a diferença e a violência de género”, afirmou Dutra.
A coordenadora pedagógica da escola, Silvana Yoko Tateira, afirmou que o Projeto FloreSer representa uma ajuda muito importante para a unidade escolar. Ela destacou que muitos adolescentes já se encontram em relações de namoro e algumas jovens são mães, observando mudanças de comportamento conforme os alunos começam a se relacionar.
“Aluno é como filho: quando a mãe fala, ele não ouve; quando a escola fala, eles acham que estamos pegando no pé. Mas quando vem uma equipe, alguém de fora, o entendimento é melhor”, afirmou Tateira.
O estudante G.D., 16 anos, do 2º ano A, disse que aprendeu sobre abuso e toxicidade nos relacionamentos. Ele contou que ficou impactado com os dados de feminicídio.“Eu sabia sobre alguns temas de forma superficial, mas hoje consegui aprofundar o entendimento com as explicações”, disse.
Já a sua colega de turma, A.T.F., 17 anos, contou que as facilitadoras brincaram bastante com a sala, tratando temas extremamente sérios com leveza. “Achei que a turma participou bastante e me chamaram atenção os dados, que me assustaram. Já tinha em mente a maioria das coisas, mas o abuso patrimonial eu não conhecia”, afirmou.
As atividades do projeto FloreSer são desenvolvidas pela equipe multiprofissional do Espaço Caliandra, composta por psicóloga, assistente social e jurídica, apoio da assessoria do Gabinete da 15ª Promotoria de Justiça, colaboração de outros profissionais do Ministério Público e parceiros como a Secretaria Estadual de Educação e a TV Centro América.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Márcio Vidal é homenageado em evento do Colégio de Diretores de Escolas da Magistratura
Nessa quinta-feira (11 de setembro), o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), desembargador Márcio Vidal, recebeu a Medalha dos Fundadores “Desembargador Paulo Ventura”, uma honraria comemorativa aos 20 anos do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura (Copedem).
A condecoração – concedida pelo presidente do Copedem, desembargador Marcos Villas Boas, e pelo vice-presidente administrativo do Colégio, desembargador Alexandre Miguel – foi entregue em razão da relevante atuação e contribuição ao aperfeiçoamento e ao desenvolvimento do ensino jurídico. Vidal atualmente é vice-presidente e diretor acadêmico de cursos e convênios internacionais do Colégio.
“A minha participação no Copedem começou desde o ano 2005, quando foi fundado. Então, após duas décadas, é uma honra, uma alegria incontida receber essa homenagem da medalha e do certificado. Vamos continuar nos empenhando e dedicando a essa grande causa para o fortalecimento da jurisdição”, afirmou Vidal.
Ao todo, a honraria foi entregue a 20 diretores(as) das escolas da magistratura e aos membros do conselho consultivo do Copedem, em celebração à memória de lideranças que marcaram a história da entidade. Na oportunidade, os desembargadores Márcio Vidal e Alexandre Miguel também conduziram a entrega da Medalha ao desembargador Marco Villas Boas.
A homenagem foi feita durante a primeira edição do projeto Diálogos Copedem, em Brasília. O encontro reuniu diretores(as) das escolas da magistratura, membros do conselho consultivo, lideranças do Judiciário, do Parlamento, do setor produtivo e da tecnologia. O objetivo foi construir uma jornada de reflexões estratégicas, conectando Justiça e economia em prol do desenvolvimento do país e do fortalecimento da cidadania.
Ao abrir o evento, Villas Boas, que também é diretor-geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), destacou a pertinência do tema central – “Justiça e Economia: Caminhos para um Brasil com Segurança Jurídica, Inovação e Desenvolvimento Sustentável” – como expressão da missão do Colégio ao longo de duas décadas.
Segundo o magistrado, a pauta se impõe diante do cenário contemporâneo. “Vivemos em um mundo de incertezas globais, onde a interconexão entre as esferas do Direito e da Economia se manifesta de forma intrínseca e indissociável, notadamente em relação aos impactos econômicos das decisões judiciais”.
Em depoimento enviado, o ministro Benedito Gonçalves, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), colocou em evidência a importância da diversidade de ideias e experiências como um mosaico essencial para refletir sobre justiça.
“Os seus 20 anos reafirmam que o caminho da Justiça e o da Economia só podem convergir se forem trilhados com seguranças políticas, abertura à inovação e compromisso com a sustentabilidade. Eu termino suplicando que cada um de nós siga adiante, levando consigo não apenas ideias, mas também a esperança ativa, a confiança renovada e a predisposição de transformar a realidade”, disse.
Também participou do evento Diálogos Copedem o juiz auxiliar das atividades pedagógicas da Esmagis, Antônio Veloso Peleja Júnior.
Visita institucional
a quarta-feira (10 de setembro), o desembargador Márcio Vidal, o juiz Antônio Peleja e a juíza Cristiane Padim da Silva (auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) fizeram uma visita institucional ao Superior Tribunal de Justiça, onde se reuniram com o diretor-geral da Enfam, ministro Benedito Gonçalves, no gabinete dele.
Conforme o desembargador, a visita foi frutífera, visto que o ministro aceitou o convite para estar em Mato Grosso para participar de dois eventos no final de novembro, um promovido pela Esmagis – no dia 28/11 – e outro pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, sob organização do desembargador Mário Kono.
Autor: Lígia Saito (com informações do Copedem)
Fotografo: Ednan Cavalcanti (Esmat)
Departamento: Assessoria de Comunicação Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT)
Email: [email protected]
Estudantes aprendem sobre relações tóxicas no FloreSer
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de capotamento de carreta carregada com pluma de algodão
“Esse Governo acredita nos mato-grossenses; a Unemat nunca recebeu tantos investimentos”, afirma reitora
Governo de MT entrega 256 apartamentos do programa SER Família Habitação em Nova Mutum
Polícia Civil prende 4 faccionados envolvidos em dois homicídios em Juruena
Segurança
Polícia Civil prende 4 faccionados envolvidos em dois homicídios em Juruena
A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta sexta-feira (12.9), quatro membros de uma facção criminosa que estavam...
Polícia Civil deflagra operação contra autores de tentativa de latrocínio em condomínio da Capital
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (12.9), a Operação Escudo, com o objetivo de cumprir ordens judiciais...
Polícia Civil inaugura Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher em Nova Xavantina
A Polícia Civil inaugurou, na última segunda-feira (08.9), mais um Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e Vulneráveis em Mato...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde4 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde6 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
AGRONEGÓCIO4 dias atrás
Proibição do abate de cavalos põe em xeque mercado de carne equina no Brasil
-
MEIO AMBIENTE4 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
Várzea Grande4 dias atrás
Procon de Várzea Grande intensifica fiscalização em postos de combustíveis
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID