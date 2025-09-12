TJMT finaliza formação em Justiça Restaurativa para atendimento de processos judiciais

O Módulo 7 do Curso de Formação de Instrutores de Justiça Restaurativa e Facilitadores de Círculos de Construção de Paz Mais Complexos foi concluído nesta sexta-feira (12 de setembro), na Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). A etapa presencial marcou um momento importante para magistrados e servidores que atuam na área, consolidando práticas que fortalecem a cultura de paz dentro e, principalmente fora do Judiciário.

A presidente do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (NugJur), desembargadora Clarice Claudino da Silva, destacou o significado da formação para o avanço da Justiça Restaurativa no estado.

“Estamos contentes e esperançosos com a multiplicação que será possível a partir dessa formação continuada”, ressaltou a magistrada.

A servidora e instrutora do NugJur, Claudete Pinheiro, também comemorou os resultados alcançados. “É um marco na história do estado em termos de Justiça Restaurativa, um avanço muito grande na formação. A partir de hoje, todos os alunos que estão aqui estarão aptos a capacitar pessoas, além de atender casos menos complexos. Estão preparados para instruir novos facilitadores”, celebrou a servidora.

Formação que transforma práticas

A etapa presencial, realizada entre os dias 8 e 12 de setembro, contou com a condução da pedagoga e especialista em Neurociência e Comportamento Katiane Boschetti da Silveira. A formadora explicou que, além de atuar na resolução de conflitos, os participantes agora poderão preparar outros profissionais.

“A formação visa reforçar os conhecimentos do facilitador, mas também aprimorar as habilidades deles como instrutores. O objetivo é prepará-los para atuar em situações de conflito, reintegração, luto e em apoio a tomadas de decisão”, explicou Katiane.

Ela acrescentou que o curso permitiu analisar os conflitos sob novas perspectivas. “Estudamos com atenção a teoria do conflito, que representa uma oportunidade de transformação. Discutimos como identificar essas situações no cotidiano e, sobretudo, como desenvolver habilidades didáticas”, destacou a pedagoga.

A professora Janaina de Oliveira, da Comarca de Colíder, que atua com práticas restaurativas nas escolas, avaliou a formação como um avanço importante. “Aqui vemos a possibilidade de resolver conflitos por meio do diálogo, evitando a judicialização. Nas escolas, por exemplo, os conflitos sempre existem e podemos aplicar as práticas restaurativas de forma interna”, compartilhou a educadora.

Estrutura e continuidade da formação

O curso, promovido pelo NugJur-TJMT em parceria com a Esmagis-MT, oferece carga horária total de 100 horas, divididas em:

-20 horas virtuais iniciais;

-40 horas presenciais (concluídas neste módulo);

-16 horas virtuais para supervisão de grupos;

-Estágio supervisionado, que será realizado presencialmente até dezembro.

O primeiro módulo, ofertado ao longo de agosto e início de setembro, foi realizado por videoconferência. As próximas etapas preveem novos encontros virtuais e atividades práticas para consolidar o aprendizado.

Círculos de Construção de Paz

Os Círculos de Construção de Paz, foco desta formação, são processos estruturados para organizar a comunicação em grupo, fortalecer relacionamentos, tomar decisões e resolver conflitos de maneira colaborativa.

Com duração média de duas horas, eles envolvem de 10 a 20 pessoas e criam um espaço seguro para compartilhar experiências, desafios e emoções. Essa prática contribui para melhorar o clima organizacional, reduzir o estresse e promover empatia e escuta ativa, mesmo na ausência aparente de conflitos.

Para mais informações sobre os Círculos de Paz e o trabalho do NugJur entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (65) 3617-3617 e (65) 9 9222-9757 (WhatsApp).

Acesse também: portalnugjur.tjmt.jus.br

