JUSTIÇA

TJMT Inclusivo: inscrições seguem abertas para capacitação em autismo em Rondonópolis

Publicado em

08/10/2025
Imagem colorida traz o logotipo do projeto “TJMT Inclusivo” com tema de autismo. O título tem letras coloridas e fundo branco, destacando o texto “Programação Rondonópolis” em tom alaranjado.Seguem abertas as inscrições para a 5ª edição do TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo. O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), será realizado no dia 17 de outubro, em Rondonópolis. Para se inscrever e conferir a programação completa acesse este link.
A capacitação acontecerá de forma híbrida, com transmissão ao vivo no canal do TJMT no YouTube. No período das 8h às 17h, a programação contará com oito palestras, reunindo especialistas de diferentes áreas, como neurologia, psicologia, fisioterapia, educação, direito, e ainda ativistas do movimento autista.
A abertura será feita pela desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, e pela juíza Aline Bissoni, diretora do Fórum de Rondonópolis. O evento busca oferecer um espaço voltado à ampliação do conhecimento sobre o tema e ao fortalecimento da inclusão.
Programação
Data: 17 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Local: Centro de eventos da ADNA – Rondonópolis – Rua Fernando Corrêa da Costa, 38, Jardim Monte Líbano.
Período Matutino
8h: Composição da mesa
8h15: Abertura – Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho e Dra. Aline Bissoni
8h45: Apresentação do vídeo institucional “Autismo”
9h – Atividade 1: “Lugar de autista é onde ele quiser estar” – Nicolas Brito Sales (autista, ativista, escritor e fotógrafo)
9h20 – Atividade 2: “Inclusão social e neurodiversidade” – Dra. Anita Brito (neurocientista, especialista em autismo)
10h20 – Atividade 3: “Autismo: atualizações e impactos na sociedade” – Dr. Marino Miloca (neurologista pediátrico)
11h10 – Atividade 4: “Autismo: reconhecendo os sinais, critérios diagnósticos atuais e manifestações clínicas” – Paola Cristina de Almeida Barcellos (psicóloga)
12h: Almoço
Período Vespertino
13h45 – Atividade 5: “Depoimento de Mãe Atípica com meditação de fortalecimento Interior” – Adriana Ferreira de Souza – (servidora TJMT)

14h – Atividade 6: “Quando a resposta Chega Tarde: O Diagnóstico de Autismo na Vida Adulta” – Erica Rezende Barbieri (psicóloga)

15h – Atividade 7: “Além de Técnicas: O Cuidado Humanizado com Famílias Atípicas no Contexto – Terapêutico.” – Luciano José Denti (psicólogo)

16h – Atividade 8: “O papel da Fisioterapia no Desenvolvimento de Crianças Atípicas e condições – Neuro psicomotoras” – Francieli Martins (fisioterapeuta)

17h – Atividade 9: “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos” – Antonio Veloso Peleja Júnior – Juiz Auxiliar, Vice-Presidência do TJMT e Renata do Carmo Evaristo Parreira – Juíza de Direito do TJMT

Realização/Apoio: Comissão de Acessibilidade e Inclusão do PJMT, Escola dos Servidores do Judiciário, Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), Projeto Autismo na Escola e ADNA.

Autor: Bruno Vicente

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comarca de Paranatinga abre credenciamento de psicólogos e assistentes sociais

Published

29 minutos atrás

on

08/10/2025

By

A Comarca de Paranatinga abriu credenciamento para profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social. As inscrições devem ser realizadas entre 20 de outubro e 7 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site processoseletivo.tjmt.jus.br.

O Edital nº 07/2025CAA, assinado pela juíza Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, diretora do Foro, tem por objetivo formar cadastro de reserva para atuação junto às Varas e Juizados da Comarca, conforme Provimento nº 61/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça.

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente online, com o envio dos documentos exigidos em formato PDF, como diploma e registro no respectivo conselho de classe e certidões negativas. A seleção será baseada na análise documental e de títulos, considerando experiência profissional e formação acadêmica.

O credenciamento terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no Diário da Justiça Eletrônico nº 12044/2025, publicado em 7 de outubro, e no site do TJMT.

Confira aqui o edital

Autor: Flávia Borges

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Escola recebe projeto FloreSer e promove reflexão sobre relações

Published

29 minutos atrás

on

08/10/2025

By

Na manhã desta quarta-feira (08), a Escola Estadual Governador José Fragelli, localizada na Arena Pantanal, recebeu a equipe do projeto FloreSer, desenvolvido pelo Núcleo das Promotorias de Violência Doméstica e Familiar – Espaço Caliandra, do Ministério Público de Mato Grosso. A ação envolveu 62 estudantes do 1º ano do ensino médio, em uma conversa aberta sobre relações afetivas e abuso emocional.Em todas as escolas, as rodas de conversas são realizadas simultaneamente com turmas separadas, o que favorece maior participação dos alunos nas dinâmicas. Durante os encontros, são bordados temas relacionados à violência de gênero, suas raízes na formação patriarcal da sociedade, o machismo, a misoginia, os tipos de violência e o feminicídio. A exposição de vídeos e outros conteúdos complementares contribuem para promover reflexões profundas sobre as questões debatidas. A estudante Isabela Evangelista, de 15 anos, disse que gostou muito da experiência. “A gente compartilhou várias vivências e aprendi questões sobre a violência doméstica”, disse. As rodas de conversas são conduzidas pela equipe técnica do Espaço Caliandra, formada por uma psicóloga, uma assistente social, e uma estudante de serviço social, e uma assistente jurídica, além de um oficial e uma assistente do gabinete da promotora de Justiça Claire Vogel Dutra, que acompanha todas as atividades nas escolas ao lado das facilitadoras.Durante sua apresentação, a promotora explicou brevemente a atuação das Promotorias de Justiça nos casos de violência contra a mulher e destacou os objetivos do projeto. “Estamos levando esse projeto às escolas com a ideia de prevenir casos de violência. Queremos contribuir para uma geração mais consciente e estimular o pensamento crítico. Esse trabalho é leve, divertido, longe do formato tradicional de palestra. É um espaço onde nos permitimos ouvir e discutir”, disse a promotora Claire Vogel.Dinâmicas – com duração média de 1h30, as rodas de conversa são construídas de forma interativa. As facilitadoras do FloreSer incentivam a participação ativa dos alunos, promovendo a troca de experiências e plantando, como dizem, uma “sementinha” na formação dos estudantes. “Ver os adolescentes se abrirem, refletirem e perceberem que podem construir relacionamentos mais saudáveis e respeitoso é algo que nos renova”, afirmou a assistente ministerial Maisa Magda Fernandes, que também atua no FloreSer.A dinâmica com mais engajamento dos estudantes é que trata das diferenças entre amor e abuso. Nela, os jovens respondem a sete perguntas levantando duas plaquinhas: uma com um coração vermelho (representando o amor) e outra com um coração preto partido (simbolizando o abuso). As questões abordavam situações relacionadas a ciúmes, controle, posse e toxicidade nos relacionamentos, gerando debates intensos e reflexões entre os participantes.“Aqui não existe resposta certa ou errada. O que queremos é o diálogo e participação de todos”, frisou a psicóloga Vastir Maciel. A professora de português e literatura, Maria Borges de Oliveira, acompanhou as atividades e elogiou o envolvimento dos alunos. “Foi incrível, maravilhoso. Às vezes temos o aluno diante de nós, mas não damos a ele a oportunidade de se expressar, de falar o que sente. Parabéns pelo projeto”, declarou.O professor de química Cesar Augusto, que leciona na Escola da Arena Pantanal e na Escola Benedito de Carvalho, ressaltou a importância das discussões no ambiente escolar. “É fundamental levar essa conscientização para a educação. Alguns estudantes relataram que, ao ouvirem os temas, perceberam comportamentos problemáticos em seus próprios relacionamentos e já começaram a reavaliar suas atitudes”, destacou.

Fonte: Ministério Público MT – MT

