JUSTIÇA
TJMT Inclusivo já supera 1,3 mil participantes confirmados para programação presencial
A 6ª edição do TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo já registra grande adesão do público. Até o momento, 1.576 pessoas do público externo estão inscritas, das quais 305 para a modalidade online e 1.271 para participação presencial. Somam-se ainda 159 inscritos do público interno, sendo 119 online e 40 presenciais, dos quais 22 são magistrados e 137 servidores. Com isso, o evento alcança 1.311 participantes confirmados para a programação presencial. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, a partir das 07h30, na Igreja Lagoinha, em Cuiabá.
Promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o evento ocorre pela segunda vez na capital mato-grossense e é direcionado a magistrados, servidores, profissionais da saúde e da educação, estudantes, familiares de pessoas autistas e ao público em geral.
A capacitação reunirá profissionais de diversas áreas para um amplo debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação inclui palestras com médicos, psicólogos, especialistas, ativistas e juristas reconhecidos nacionalmente. O TJMT Inclusivo terá transmissão pela Plataforma Microsoft Teams. Inicialmente prevista, a carreta de atendimentos oftalmológicos da Justiça Comunitária não estará disponível.
As inscrições seguem abertas e podem ser feitas até o dia 3 de dezembro, clicando neste link.
Programação:
7h30 – Credenciamento
8h – Apresentação Musical – Henrique e Claudinho
8h20 – Composição da mesa
8h30 – Abertura:
– Ministro do STJ – Reynaldo Soares da Fonseca – Ouvidor – On Line
-Des. José Zuquim Nogueira – Presidente do Tribunal TJMT
-Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Vice-Presidente do TJMT e Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do PJMT
– Apresentação do vídeo institucional – 1 – Autismo
9h – Apresentação de abertura: Tiago Roseno – Cantor Cia Sinfônica – Voz e Piano
9h20- “Atualidades sobre o TEA – Mitos e Verdades” – Dr. Thiago Barbosa Gusmão – Médico neurologista infantil
10h45- “Tudo o que eu posso Ser” – Nicolas Brito Sales – Ativista da causa autista, escritor e fotógrafo
11h15- “Educação e Saúde como Direitos Fundamentais: o encontro entre Princípios Constitucionais” – Dr. Bruno Henrique – Advogado em Direito Médico e da Saúde e Direito da Diversidade e Inclusão
12h15 – Brunch final da manhã
13h30- “Inclusão Social e Escolar de Pessoas Neurodiversas” – Drª. Anita Brito – Doutora em neurociências, especialista em autismo
14h30- “Desafios Familiares e Potencialidades” – Dr. Marino Miloca – Neurologista pediátrico
15h30- “Práticas Inclusivas no dia a dia” – Dr. Gabriel Paes de Barros – Psicólogo
16h20- “Autismo e Altas Habilidades: características compartilhadas e Diagnóstico Diferencial” – Dr. Rauni Jandé Roama Alves – Neuropsicólogo
17h10- “Invisibilidade do Autismo na Mulher” – Drª Aline Quintal – Médica psiquiatra
18h – Coffe break de encerramento do evento
JUSTIÇA
Certidões negativas cíveis e criminais são obtidas de forma gratuita e prática no portal do TJMT
Pessoas físicas e jurídicas que precisam de certidões negativas de processos cíveis e criminais, de 1º e 2º graus de jurisdição, podem obter esses documentos oficiais de forma rápida e simples, no Portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na internet.
Fundamentais em diversas situações da vida cotidiana, como tomar posse em cargo público ou participar de contratações públicas, essas certidões negativas são solicitadas para que o cidadão comprove que nada consta contra ele perante a Justiça estadual. Isso é importante para a defesa de um direito ou resolução de situações de interesse pessoal.
Para emitir o documento, de maneira totalmente gratuita, basta acessar o ícone “Certidão”, disponível na seção de Acessos Rápidos, na página inicial do TJMT, conforme mostrado no print ao lado.
Além da emissão do documento, o Sistema de Expedição de Certidão (SEC) possui também um item de segurança que permite confirmar a autenticidade da certidão, que abrange processos de todo o estado.
Ao disponibilizar esse serviço de consulta gratuita, o Judiciário mato-grossense cumpre determinação da Constituição Federal, que prevê, no artigo 5º, a gratuidade da certidão negativa. O serviço on-line foi criado em maio de 2011, tornando desnecessária a ida do cidadão ao Cartório Distribuidor do Fórum do município onde reside para obter o documento.
A consulta da Certidão de 1º Grau abrange todos os processos cadastrados na base de dados da Primeira Instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais. A autenticidade do documento pode ser verificada por meio do endereço sec.tjmt.jus.br, no campo “Verificar autenticidade de 1º grau”, informando o número da certidão, CPF e data de nascimento, em até três meses após sua expedição. Essa certidão tem validade de 30 dias após a data de sua emissão.
Conforme o Sistema de Expedição de Certidões, a informação do nome e do CPF indicado é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
Já a consulta da Certidão de 2º Grau é válida por 60 dias a contar da data de sua expedição e a autenticação pode ser efetivada em, no máximo, até três meses após a sua expedição. O documento tem a mesma validade do emitido diretamente nos Cartórios Distribuidores do Poder Judiciário, ressalvada a obrigatoriedade de o destinatário conferir a titularidade do documento pessoal informado, bem como confirmar a autenticidade da certidão na página eletrônica do TJMT.
JUSTIÇA
TJMT inicia transição do aplicativo ClickJud para o novo TodoJud
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) deu início à substituição do aplicativo ClickJud pelo TodoJud, que, a partir do dia 09 de dezembro de 2025, passa a ser o novo canal oficial de acesso a informações e serviços judiciais via dispositivos móveis. A mudança faz parte do processo de modernização tecnológica do Poder Judiciário, com o objetivo de oferecer uma experiência mais rápida, segura e intuitiva aos usuários.
Segundo a equipe de Tecnologia da Informação, o TodoJud foi desenvolvido para oferecer uma experiência uniforme em diferentes dispositivos, o que garante melhor desempenho e compatibilidade com sistemas Android e iOS.
O aplicativo reúne todas as funcionalidades já existentes no ClickJud, além de incorporar novas integrações com o PJe e o portal institucional do TJMT.
“O TodoJud representa uma evolução significativa no ecossistema digital do Judiciário mato-grossense. Estamos entregando uma solução moderna, estável e preparada para futuras integrações, que vai melhorar a experiência de todos os públicos que interagem com o Tribunal”, explica Danilo Pereira da Silva, diretor do Departamento de Sistemas e Aplicações do TJMT.
A recomendação é que os(as) usuários(as) já comecem a baixar o novo aplicativo nas lojas oficiais, Google Play (para dispositivos do sistema Android) e App Store (para dispositivos com sistema iOS), para se familiarizarem com as novas funções antes da desativação definitiva do ClickJud, prevista para o fim de novembro.
Onde baixar?
Google Play: acesse aqui.
App Store: baixe aqui.
Ministério da Saúde realiza cirurgias oftalmológicas em indígenas do Vale do Javari
Certidões negativas cíveis e criminais são obtidas de forma gratuita e prática no portal do TJMT
Paula Calil apresenta projetos que valorizam a cultura cuiabana
Programa SER Família Solidário recebe 100 mil cestas e garante Natal digno para famílias de todo o Estado
Presidente do TRE-MT participa do Encontro Nacional do Poder Judiciário
Segurança
PM flagra adolescente pilotando moto em alta velocidade e apreende 60 porções de maconha
Um adolescente, de 16 anos, integrante de uma facção criminosa, foi detido em flagrante, nesta segunda-feira (1º.12), suspeito por direção...
Polícia Civil prende foragido por armazenar pornografia infantil em Guarantã do Norte
Um homem, envolvido em crime de pedofilia pela internet, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta terça-feira...
Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar criança de quatro anos de idade
A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (1º.12), o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável, cuja vítima seria uma criança...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
