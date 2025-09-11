Connect with us

JUSTIÇA

TJMT mantém nível de excelência em governança e gestão da Tecnologia da Informação

Publicado em

11/09/2025

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) permaneceu em 2025 no nível de excelência do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), alcançando nota 93,75 pontos. A avaliação é realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e considera evidências relacionadas à governança, gestão, segurança da informação e transformação digital.

De acordo com o assessor de Governança e Planejamento de TIC, Marco Antonio Molina Parada, o resultado é reflexo dos investimentos contínuos em tecnologia para agilizar processos, garantir a segurança de dados e promover a transparência. “O iGovTIC-JUD é um indicativo de que o Tribunal atende aos padrões mais altos do Judiciário em diversos aspectos. Isso se traduz em melhorias diretas na qualidade dos serviços prestados à sociedade”, destacou.

O índice é composto por 28 questões, divididas em oito temas: estruturas organizacionais e macroprocessos; políticas e planejamento; transformação digital; atendimento e suporte ao usuário: pessoas: infraestrutura tecnológica e serviços em nuvem; riscos, segurança da informação e proteção de dados e sistemas de informação.

Entre os projetos em destaque, estão o uso de inteligência artificial (com o sistema LexiA e o resumo inteligente), a ampliação da utilização de serviços em nuvem e a integração com plataformas de governo. Os principais desafios para os próximos anos incluem preencher cargos efetivos da área de TIC, consolidar a migração de sistemas para a nuvem e regulamentar políticas específicas para esse ambiente e fortalecer a segurança da informação.

Além de garantir inovação e eficiência, a nota acima de 90 no iGovTIC-JUD também contribui com 30 pontos para o Selo Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade, outro importante mecanismo de reconhecimento nacional ao trabalho do Judiciário.

A coordenadora de Tecnologia da Informação (CTI) do TJMT, Márcia Buhr, comentou sobre o excelente resultado. “Nosso trabalho é orientado pela Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) e alinhado ao Planejamento Estratégico do PJMT. Nesse sentido, a CTI está constantemente aprimorando métodos e processos para garantir a excelência nos serviços prestados. Esse resultado é fruto do comprometimento e dedicação dos servidores da CTI e do compromisso em alinhar a tecnologia às necessidades da sociedade”, afirmou.

Autor: Roberta Penha

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

JUSTIÇA

TJMT marca presença em encontro nacional e ressalta inovação na cooperação judiciária

Published

3 minutos atrás

on

11/09/2025

By

Os magistrados mato-grossenses desembargador Wesley Sanchez Lacerda e juíza Henriqueta Fernanda Chaves representaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no IV Encontro Nacional de Magistrados(as) de Cooperação Judiciária, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília.

Promovido no auditório do CNJ, o evento reuniu juízes, servidores e integrantes dos núcleos de cooperação de todo o país com o objetivo de disseminar boas práticas, ampliar a integração entre tribunais e otimizar o trâmite processual, em cumprimento à Resolução CNJ n.º 350/2020.

Durante os painéis e oficinas, temas como a atuação dos núcleos estaduais, redes de apoio entre escolas judiciais e novas estratégias de gestão processual foram debatidos, reforçando o papel da cooperação judiciária como ferramenta para tornar a prestação jurisdicional mais célere e eficiente.

“Fiquei muito impressionado com as boas práticas e ideias inovadoras apresentadas neste encontro. O destaque foi a exposição do professor Guilherme Calmon sobre a rede de cooperação entre escolas judiciais, que demonstra como a cooperação pode otimizar resultados e reduzir custos”, avaliou o desembargador Wesley, supervisor do Núcleo de Cooperação Judiciária (NCJUD).

Ele também ressaltou o protagonismo do NCJUD do TJMT. “Nosso núcleo tem se destacado de forma notável tanto pelas suas boas práticas, quanto pela atuação enérgica dos magistrados que o compõem. O próximo passo será sua estruturação física e pessoal. O processo já está em tramitação e esperamos, com urgência, que seja priorizado pela Administração Superior do TJMT, dada a importância vital do Núcleo para a pontuação do Selo Diamante junto ao CNJ.”

Já a juíza de Direito e coordenadora do NCJUD, Henriqueta Fernanda Chaves, destacou o caráter colaborativo do evento. “É um prazer participar desse encontro. Cada edição é extremamente enriquecedora, permitindo trocar experiências, estreitar amizades e conhecer a realidade de outros tribunais. É um ambiente genuíno de cooperação, que nos motiva a aprimorar o trabalho em nossos estados.”

Sobre o NCJUD do TJMT

Criado em 2021 pela Portaria nº 429/2021, o NCJUD do TJMT atua na harmonização de procedimentos, no intercâmbio ágil de atos judiciais e na proposição de soluções administrativas e processuais. Previsto no Código de Processo Civil de 2015, o mecanismo de cooperação amplia as possibilidades de interação entre tribunais, Ministério Público, Defensoria, advocacia e demais instituições.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso presente no encontro é um reforço ao compromisso da Corte em fortalecer a rede nacional de cooperação judiciária, fomentando um Judiciário mais moderno, acessível e integrado.

Autor: Vitória Maria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

JUSTIÇA

MPMT participa de reunião nacional para fortalecer atuação correcional

Published

3 minutos atrás

on

11/09/2025

By

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) marcou presença na 2ª Reunião da Corregedoria Nacional com as Corregedorias-Gerais dos Ministérios Públicos, realizada nesta quarta-feira (10), na sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília (DF). Representaram o MPMT no encontro o corregedor-geral, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, e a promotora de Justiça auxiliar da Coger, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi. A reunião foi conduzida pelo corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e integra a programação do Circuito CNMP 2025. Durante o encontro, foram debatidos temas estratégicos voltados ao aprimoramento da atuação institucional e ao fortalecimento das atividades correcionais. Entre os assuntos em pauta, destacaram-se: estágio probatório, capacitação mínima dos membros do MP, compatibilidade entre coaching e magistério, e os impactos da Resolução CNMP nº 310/2025 – que regula a atuação do Ministério Público em investigações de mortes, violência sexual, tortura, desaparecimento forçado e outros crimes relacionados à intervenção de órgãos de segurança pública. O corregedor-geral do MPMT, João Augusto Veras Gadelha, ressaltou a relevância dos temas abordados: “As discussões sobre capacitação, critérios de remoção e promoção, e a regulamentação da atuação do MP em casos sensíveis reforçam o papel das Corregedorias-Gerais na garantia da efetividade e da integridade institucional. São temas atuais que demandam atenção especial”, afirmou. O Circuito CNMP 2025 contempla 16 atividades ao longo da semana, incluindo seminários, fóruns, oficinas e eventos institucionais. Entre os destaques estão o 2º Seminário Nacional sobre Atuação Resolutiva do MP, o 1º Encontro do Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental no MP (Fonasm-MP), e o Fórum de Enfrentamento ao Racismo na Atividade Policial. (Com informações do CNMP) Fotos: Leonardo Prado (Secom/CNMP)

Fonte: Ministério Público MT – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA11/09/2025

Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica

Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela...
SEGURANÇA11/09/2025

PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas

Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de...
SEGURANÇA11/09/2025

Polícia Civil prende homem que agrediu companheira com golpes com espada de ferro em Cuiabá

Um homem que torturou e tentou matar a companheira com uma espada tipo samurai teve o mandado de prisão preventiva...

MT

Brasil

Brasil02/09/2025

Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos

Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262