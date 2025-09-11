JUSTIÇA
TJMT mantém nível de excelência em governança e gestão da Tecnologia da Informação
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) permaneceu em 2025 no nível de excelência do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), alcançando nota 93,75 pontos. A avaliação é realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e considera evidências relacionadas à governança, gestão, segurança da informação e transformação digital.
Entre os projetos em destaque, estão o uso de inteligência artificial (com o sistema LexiA e o resumo inteligente), a ampliação da utilização de serviços em nuvem e a integração com plataformas de governo. Os principais desafios para os próximos anos incluem preencher cargos efetivos da área de TIC, consolidar a migração de sistemas para a nuvem e regulamentar políticas específicas para esse ambiente e fortalecer a segurança da informação.
Além de garantir inovação e eficiência, a nota acima de 90 no iGovTIC-JUD também contribui com 30 pontos para o Selo Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade, outro importante mecanismo de reconhecimento nacional ao trabalho do Judiciário.
A coordenadora de Tecnologia da Informação (CTI) do TJMT, Márcia Buhr, comentou sobre o excelente resultado. “Nosso trabalho é orientado pela Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) e alinhado ao Planejamento Estratégico do PJMT. Nesse sentido, a CTI está constantemente aprimorando métodos e processos para garantir a excelência nos serviços prestados. Esse resultado é fruto do comprometimento e dedicação dos servidores da CTI e do compromisso em alinhar a tecnologia às necessidades da sociedade”, afirmou.
JUSTIÇA
TJMT marca presença em encontro nacional e ressalta inovação na cooperação judiciária
Os magistrados mato-grossenses desembargador Wesley Sanchez Lacerda e juíza Henriqueta Fernanda Chaves representaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) no IV Encontro Nacional de Magistrados(as) de Cooperação Judiciária, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos dias 10 e 11 de setembro, em Brasília.
Promovido no auditório do CNJ, o evento reuniu juízes, servidores e integrantes dos núcleos de cooperação de todo o país com o objetivo de disseminar boas práticas, ampliar a integração entre tribunais e otimizar o trâmite processual, em cumprimento à Resolução CNJ n.º 350/2020.
Durante os painéis e oficinas, temas como a atuação dos núcleos estaduais, redes de apoio entre escolas judiciais e novas estratégias de gestão processual foram debatidos, reforçando o papel da cooperação judiciária como ferramenta para tornar a prestação jurisdicional mais célere e eficiente.
“Fiquei muito impressionado com as boas práticas e ideias inovadoras apresentadas neste encontro. O destaque foi a exposição do professor Guilherme Calmon sobre a rede de cooperação entre escolas judiciais, que demonstra como a cooperação pode otimizar resultados e reduzir custos”, avaliou o desembargador Wesley, supervisor do Núcleo de Cooperação Judiciária (NCJUD).
Ele também ressaltou o protagonismo do NCJUD do TJMT. “Nosso núcleo tem se destacado de forma notável tanto pelas suas boas práticas, quanto pela atuação enérgica dos magistrados que o compõem. O próximo passo será sua estruturação física e pessoal. O processo já está em tramitação e esperamos, com urgência, que seja priorizado pela Administração Superior do TJMT, dada a importância vital do Núcleo para a pontuação do Selo Diamante junto ao CNJ.”
Já a juíza de Direito e coordenadora do NCJUD, Henriqueta Fernanda Chaves, destacou o caráter colaborativo do evento. “É um prazer participar desse encontro. Cada edição é extremamente enriquecedora, permitindo trocar experiências, estreitar amizades e conhecer a realidade de outros tribunais. É um ambiente genuíno de cooperação, que nos motiva a aprimorar o trabalho em nossos estados.”
Sobre o NCJUD do TJMT
Criado em 2021 pela Portaria nº 429/2021, o NCJUD do TJMT atua na harmonização de procedimentos, no intercâmbio ágil de atos judiciais e na proposição de soluções administrativas e processuais. Previsto no Código de Processo Civil de 2015, o mecanismo de cooperação amplia as possibilidades de interação entre tribunais, Ministério Público, Defensoria, advocacia e demais instituições.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso presente no encontro é um reforço ao compromisso da Corte em fortalecer a rede nacional de cooperação judiciária, fomentando um Judiciário mais moderno, acessível e integrado.
JUSTIÇA
MPMT participa de reunião nacional para fortalecer atuação correcional
A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) marcou presença na 2ª Reunião da Corregedoria Nacional com as Corregedorias-Gerais dos Ministérios Públicos, realizada nesta quarta-feira (10), na sede do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília (DF). Representaram o MPMT no encontro o corregedor-geral, procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, e a promotora de Justiça auxiliar da Coger, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi. A reunião foi conduzida pelo corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa, e integra a programação do Circuito CNMP 2025. Durante o encontro, foram debatidos temas estratégicos voltados ao aprimoramento da atuação institucional e ao fortalecimento das atividades correcionais. Entre os assuntos em pauta, destacaram-se: estágio probatório, capacitação mínima dos membros do MP, compatibilidade entre coaching e magistério, e os impactos da Resolução CNMP nº 310/2025 – que regula a atuação do Ministério Público em investigações de mortes, violência sexual, tortura, desaparecimento forçado e outros crimes relacionados à intervenção de órgãos de segurança pública. O corregedor-geral do MPMT, João Augusto Veras Gadelha, ressaltou a relevância dos temas abordados: “As discussões sobre capacitação, critérios de remoção e promoção, e a regulamentação da atuação do MP em casos sensíveis reforçam o papel das Corregedorias-Gerais na garantia da efetividade e da integridade institucional. São temas atuais que demandam atenção especial”, afirmou. O Circuito CNMP 2025 contempla 16 atividades ao longo da semana, incluindo seminários, fóruns, oficinas e eventos institucionais. Entre os destaques estão o 2º Seminário Nacional sobre Atuação Resolutiva do MP, o 1º Encontro do Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental no MP (Fonasm-MP), e o Fórum de Enfrentamento ao Racismo na Atividade Policial. (Com informações do CNMP) Fotos: Leonardo Prado (Secom/CNMP)
Dados estatísticos demonstram avanço do Tribunal na entrega de justiça efetiva e ágil
Escola de Governo oferta palestra sobre Saúde da Mulher
Mutirão de entrega dos cartões do Ser Família será nesta sexta-feira, dia 12
Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica
Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela...
PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas
Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de...
Polícia Civil prende homem que agrediu companheira com golpes com espada de ferro em Cuiabá
Um homem que torturou e tentou matar a companheira com uma espada tipo samurai teve o mandado de prisão preventiva...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
