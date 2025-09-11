TJMT mantém nível de excelência em governança e gestão da Tecnologia da Informação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) permaneceu em 2025 no nível de excelência do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (iGovTIC-JUD), alcançando nota 93,75 pontos. A avaliação é realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e considera evidências relacionadas à governança, gestão, segurança da informação e transformação digital.

De acordo com o assessor de Governança e Planejamento de TIC, Marco Antonio Molina Parada, o resultado é reflexo dos investimentos contínuos em tecnologia para agilizar processos, garantir a segurança de dados e promover a transparência. “O iGovTIC-JUD é um indicativo de que o Tribunal atende aos padrões mais altos do Judiciário em diversos aspectos. Isso se traduz em melhorias diretas na qualidade dos serviços prestados à sociedade”, destacou.

O índice é composto por 28 questões, divididas em oito temas: estruturas organizacionais e macroprocessos; políticas e planejamento; transformação digital; atendimento e suporte ao usuário: pessoas: infraestrutura tecnológica e serviços em nuvem; riscos, segurança da informação e proteção de dados e sistemas de informação.

Entre os projetos em destaque, estão o uso de inteligência artificial (com o sistema LexiA e o resumo inteligente), a ampliação da utilização de serviços em nuvem e a integração com plataformas de governo. Os principais desafios para os próximos anos incluem preencher cargos efetivos da área de TIC, consolidar a migração de sistemas para a nuvem e regulamentar políticas específicas para esse ambiente e fortalecer a segurança da informação.

Além de garantir inovação e eficiência, a nota acima de 90 no iGovTIC-JUD também contribui com 30 pontos para o Selo Diamante do Prêmio CNJ de Qualidade, outro importante mecanismo de reconhecimento nacional ao trabalho do Judiciário.

A coordenadora de Tecnologia da Informação (CTI) do TJMT, Márcia Buhr, comentou sobre o excelente resultado. “Nosso trabalho é orientado pela Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) e alinhado ao Planejamento Estratégico do PJMT. Nesse sentido, a CTI está constantemente aprimorando métodos e processos para garantir a excelência nos serviços prestados. Esse resultado é fruto do comprometimento e dedicação dos servidores da CTI e do compromisso em alinhar a tecnologia às necessidades da sociedade”, afirmou.

