TJMT nega liberdade a homem acusado de sequestrar e torturar casal no interior do Estado

Inovação, conectividade, novas tecnologias e agilidade. Essas são algumas das palavras que fazem parte da vida dos jovens e que somadas ao crescimento e à modernização da agricultura familiar em Mato Grosso, não poderia ter outro resultado além de oportunidades de desenvolvimento da juventude para serem profissionais altamente capacitados e empreendedores em um futuro próximo. Foi para conversar um pouco mais sobre o tema que o podcast “Conecta Jovem” recebeu em seu 14º episódio a estudante de Agronomia, Marly Bahri Mello, e o secretário adjunto de Agricultura Familiar e Produção Rural de MT, Clóvis Cardoso.

“Atualmente toda fazenda tem monitoramento com câmera, maquinários que evoluíram e são remotos”, contou Marly, que além de Agronomia faz faculdade de Análise de Desenvolvimento de Sistemas para poder unir conhecimento em um futuro dentro da realidade de inovações e modernizações.

Clóvis Cardoso contou que foi a justamente a falta dessa tecnologia que há alguns anos levou os filhos dos agricultores familiares para as grandes cidades. “Essa migração foi causada muitas vezes pela criação de empregos nas cidades e pelo atraso tecnológico no campo. As facilidades das cidades atraíam os jovens. No campo tudo era mais difícil, mas isso tem mudado com as ações do Governo de Mato Grosso”, disse.

Durante a entrevista, os convidados ainda falaram sobre a importância da mulher no campo, sobre os cursos de capacitação que existem no estado e sobre os investimentos feitos para o desenvolvimento da agricultura familiar em MT. “Nos últimos três anos o Governo de Mato Grosso aportou meio bilhão de reais em maquinários para o estado. O governador Mauro Mendes teve uma visão fantástica e tem colocado no campo a tecnologia necessária para desenvolver a agricultura familiar e dar ainda mais visibilidade para o estado”, finalizou.

Confira a entrevista completa nos canais do Youtube e Spotify.

Fonte: GOV MT