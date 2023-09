TJMT: Prazo para inscrição no processo seletivo para psicólogos (as) vai até dia 20 de setembro

A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu o 1º Workshop Profissões da Área Jurídica, organizado pelo Centro Acadêmico de Direto XV de Maio, no auditório do Centro Universitário de Várzea Grande – Univag, na noite de terça-feira (12 de setembro). O evento, que segue até 14 de setembro, tem como finalidade guiar os estudantes sobre as diversas carreiras que o ramo do Direito proporciona. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, abriu o 1º Workshop Profissões da Área Jurídica, organizado pelo Centro Acadêmico de Direto XV de Maio, no auditório do Centro Universitário de Várzea Grande – Univag, na noite de terça-feira (12 de setembro). O evento, que segue até 14 de setembro, tem como finalidade guiar os estudantes sobre as diversas carreiras que o ramo do Direito proporciona.





O primeiro dia do encontro trouxe o painel: Carreira da magistratura. Em sua participação, a desembargadora presidente do TJMT, Clarice Claudino da Silva, falou sobre dos desafios, sobre a implantação da mediação e conciliação no estado e a humanização no sistema judicial. Ela também contou sobre sua experiência de vida, estrutura do Tribunal de Justiça e sobre sua trajetória na carreira que se iniciou há 43 anos. “É natural que os jovens que estão se preparando tenham muitas dúvidas, mas acredito que nós podemos ser influenciadores positivamente, já que estamos no mercado de trabalho há mais de 40 anos. E falar um pouco dos sonhos e planos que ainda temos para o futuro e para o presente como gestora do Poder Judiciário. Estou muito feliz de poder contribuir”, afirmou.





A desembargadora também lembrou da primeira atividade profissional exercida no magistério. "Fui professora durante muito tempo e esse é um ambiente que me sinto à vontade em falar e aprender com esses jovens. O tempo promove muitas transformações, mas a profissão no Direito se renova, abrindo muitas opções, mas a mensagem que deixo é que eles se encontrem na carreira que o seu coração lhe guiar", ressaltou a magistrada.





A magistrada pontuou ainda sobre as dificuldades no início da carreira, principalmente pelo fato de ser mulher, hoje uma realidade distinta. “Eram tempos diferentes, mas os sonhos não. Poderia estar aposentada há 14 anos, mas pelo amor ao ato de julgar e amor pelo ofício decidi continuar, mesmo tendo enfrentado alguns problemas de saúde. Hoje me sinto realizada por ter persistido na carreira que meu coração me colocou”, enfatizou.





Respondendo a algumas perguntas dos estudantes, a magistrada os aconselhou que para entrar na carreira é preciso planejamento, disciplina e foco.





O presidente do Centro Acadêmico XV de Maio do curso de Direito do Univag, Hildebrando da Costa Marques Filho, enalteceu a atenção, o acesso e a humildade da presidente da corte estadual. "É uma honra ter a presença da maior autoridade do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso que, com certeza, vai ajudar a guiar esses estudantes de Direito para que seja um profissional comprometido com sua futura profissão. Muitas vezes a gente chega no décimo semestre sem saber quais são as carreiras, qual o papel, as dificuldades de um profissional dentro da área jurídica. E com a experiência que a desembargadora, com todo seu conhecimento vai nos ajudar e ficamos muito honrados", afirmou.





Para a coordenadora do curso de Direito do Univag, Danusa Balthazar de Andrade, o workshop é um marco para instituição. “Ter a presença da desembargadora presidente, também as demais autoridades, é um orgulho e um reconhecimento da instituição de ensino, se habilitando a participar desse encontro como fontes de inspiração para nossos acadêmicos que poderão ser o que quiser e o que sonhar para o futuro deles”, destacou.





Para a estudante do 6º semestre de Direito, Pâmela de Castro Monteiro, o sonho de entrar para a carreira da magistratura se renovou após a palestra. "Eu espero que cada um consiga escolher bem sua carreira, e ouvindo cada magistrado, a presidente do TJ, cresceu esse sonho dentro de mim, a gente pode ter as dificuldades no decorrer do tempo, mas não podemos desistir que conseguiremos realizar nosso sonho e chegar no final", sublinhou.





A mesa de abertura do workshop também contou com a participação do juiz federal, Paulo Cezar Alves Sodré; juíza do Trabalho, Graziele Cabral Braga e teve como mediador, o juiz de Direito Hildebrando da Costa Marques. Ao final, as autoridades receberam um certificado pela participação no evento.





Também participaram da cerimônia, a presidente da OAB-MT, Gisela Cardoso, o presidente da Escola Superior da Advocacia, Giovane Santin, e demais autoridades da instituição e ensino.





