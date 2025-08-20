JUSTIÇA
TJMT realiza sessão para julgamento de recursos da prova discursiva do concurso para juiz substituto
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por meio da Comissão do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto, realiza na próxima segunda-feira (25), às 14h, a sessão pública destinada ao julgamento dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Discursiva. A sessão ocorrerá no Plenário Desembargador Wandyr Clait Duarte (Plenário 1), na sede do TJMT, em Cuiabá.
A sessão será transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJMT no YouTube, garantindo amplo acesso a candidatos e à sociedade. A presença dos participantes não é obrigatória.
A sessão integra o cronograma oficial do concurso, regulamentado pelo Edital nº 01/2024, e reforça o compromisso da instituição com a transparência e a publicidade em todas as fases do certame.
Após a análise dos recursos da prova discursiva, o concurso seguirá para a fase de inscrição definitiva, que inclui a apresentação de documentos e análise da vida pregressa e conduta social dos candidatos. Em seguida, ocorrerá a etapa de prova de títulos, que valoriza qualificações acadêmicas como mestrado, doutorado e especializações.
Acesse este link para assistir à sessão
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
MPMT investiga riscos na Usina Hidrelétrica de Colíder
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio das Promotorias de Justiça de Colíder, Nova Canaã do Norte, Cláudia e Itaúba, instaurou inquérito civil para apurar possíveis riscos e impactos ambientais relacionados à Usina Hidrelétrica de Colíder, localizada no rio Teles Pires. A portaria convertendo a notícia de fato em IC é desta quarta-feira (20.08). A decisão foi motivada por comunicado oficial da Eletrobras, divulgado em 15 de agosto de 2025, informando que a barragem da usina se encontra em nível de segurança Alerta devido a danos em seu sistema de drenos, o que levou à ativação do Plano de Ação Emergencial. O Ministério Público foi oficialmente informado sobre a situação em reunião realizada no dia 18 de agosto. Diante da gravidade dos fatos, o MPMT considera que há risco à vida, à saúde e à segurança da população, além de potenciais danos ambientais como mortandade de peixes, alterações nos ciclos reprodutivos de espécies aquáticas, exposição de áreas marginais, redução da disponibilidade de água para comunidades ribeirinhas e comprometimento de atividades econômicas locais. O procedimento tem como investigadas a Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, proprietária da usina, e a Companhia Paranaense de Energia – Copel, responsável pela operação. O objetivo é apurar os danos ambientais decorrentes da condição estrutural da barragem e da redução do nível do reservatório, os riscos à segurança da população e os motivos que levaram à deterioração do sistema de drenos. Entre as medidas determinadas estão a notificação das empresas, o envio de ofício à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA) da Polícia Civil e a solicitação à ANEEL para fiscalização urgente da barragem, com comunicação ao MPMT sobre qualquer alteração no nível de alerta e indicação de medidas de mitigação de riscos. Nesta quarta, o MPMT teve acesso ao processo de licenciamento da Sema-MT, que contém 134 volumes e mais de 36 mil páginas. Os documentos serão analisados pelos membros que acompanham o caso. Para dar maior celeridade ao procedimento, o procurador de Justiça da 11ª Procuradoria de Justiça e coordenador do Centro de Apoio à Execução Ambiental (CAEX Ambiental), Gerson Barbosa, designou uma equipe de profissionais para elaborarem, com a máxima urgência, perícia no local, fundamental para a adoção de eventuais medidas por parte do MPMT. O trabalho de perícia será elaborado pela bióloga, doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade – Mayara Fioreze Zucchetto; pelo geólogo, doutor em Geociências – Edvaldo José de Oliveira; e pelo engenheiro civil – Bruno Moreira dos Santos Zuchini. A investigação será conduzida pelos promotores Graziella Salina Ferrari (Colíder), Álvaro Padilha de Oliveira (Nova Canaã do Norte), Edinaldo dos Santos Coelho (Cláudia) e Márcio Schimiti Chueire (Itaúba). SIMP: 001101-027/2025
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Silêncio Sagrado
Sempre me disseram que eu precisava aprender a falar. Poucas vezes, que eu precisava aprender a ouvir. Simone Weil afirmou que a atenção, em sua forma mais pura, é oração. E eu pude ver isso em algumas pessoas. Um olhar profundo e desinteressado — aquele que se volta inteiramente para o outro, para o mundo, para a vida. Um momento que revela uma presença inteira, um silêncio interior, uma entrega sem ego. E, acima de tudo, uma abertura para o mistério. Porque, claro, atenção sem sentimento é apenas registro.Escutar é complicado, sutil e manso. Essa forma de atenção é rara e preciosa. É um gesto de humildade e reverência — por isso, tão difícil. Somos orgulhosos. E o orgulho é um aperto: uma rigidez interior, uma tensão que nos fecha ao outro e ao mistério da vida. Ao orgulhoso, falta a graça — em todos os sentidos. Vivemos como se fôssemos inteiros e isolados, cada um como um país fechado, imune ao tempo e às transformações. Mas essa certeza é um erro. Somos feitos de encontros, de perdas, de afetos que nos atravessam. O ego, que julgamos eterno, é apenas uma construção frágil, que se desfaz no silêncio, na dor, na escuta. Somos parte de um todo, e nossa verdadeira essência está na impermanência e na comunhão.A alma ora naturalmente, sem necessidade de palavras, rituais ou fórmulas. É expressão autêntica e espontânea do ser interior — uma conexão com o que há de mais elevado em nós. E é aí que reside a atenção. Por isso, Malebranche disse que a atenção é a prece natural da alma.Para sentir plenamente o curso da vida através de nós, é necessário sermos amigos da nossa própria atenção. Ouvir verdadeiramente é permitir que o outro exista em nós. É um estado de comunhão com a vida. Um silêncio cheio de sentidos. Um gesto de cuidado e compaixão. Lembre-se, Amigo Leitor, uma oração não serve para “convencer” Deus a fazer algo diferente, mas sim para transformar o coração e a consciência de quem ora.
Fonte: Ministério Público MT – MT
MPMT investiga riscos na Usina Hidrelétrica de Colíder
TCE-MT emite parecer favorável às contas do Governo do Estado, mas faz alertas sobre Nova Rota do Oeste e Parque Novo Mato Grosso
Prefeitura de Cuiabá distribui produto para purificação da água e higienização de alimentos
TJMT realiza sessão para julgamento de recursos da prova discursiva do concurso para juiz substituto
Silêncio Sagrado
Segurança
Condenado por homicídio em MS é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis
Um homem condenado por homicídio que estava foragido da Justiça teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta segunda-feira (18.8),...
Polícia Civil prende mulher investigada por estupro de vulnerável
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa...
Furgão produto de estelionato ocorrido em Querência é apreendido pela Polícia Civil em Barra do Garças
A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso realizou, nesta semana, uma ação para cumprir uma determinação judicial expedida...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura alinha cooperação estratégica para promover proteção da saúde dos servidores municipais
-
JUSTIÇA6 dias atrás
Inscrições abertas para Seminário Virtual Solo Seguro Amazônia
-
CIDADES5 dias atrás
Esporte: Sinop sedia circuito mundial profissional e juvenil inédito de beach tênnis
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop convoca população para atualização cadastral e pesagem do Bolsa Família
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop realiza Mutirão da Cidadania de segunda-feira (18) a quarta-feira (20)
-
Saúde5 dias atrás
Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz
-
Política5 dias atrás
Deputado critica restrições para produção no Vale do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Saúde divulga cronograma de atendimento do caminhão da vacinação; veja programação