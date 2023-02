Toda decorada para a ‘Folia Cuiabana’, Praça Oito de Abril atrai grande público no carnaval

A Praça Oito de Abril está com um visual bem diferente. Com muitos enfeites coloridos, guarda-chuvas suspensos, e máscaras são alguns dos adereços colocados para receber os foliões nesses quatro dias de festa da ‘Folia Cuiabana’ promovida pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Até terça-feira (21), uma ampla programação foi preparada para atrair grande público, com atrações para todas as idades.

“Mais uma vez atingimos nosso objetivo. A população está aproveitando o que preparamos para esses dias de muita folia. A gestão Emanuel Pinheiro trabalha com esse propósito, proporcionar momentos de lazer a nossa gente. Quem ainda não foi ainda tem a chance de aproveitar. O carnaval cuiabano vai até terça-feira. Aproveitem”, declarou o prefeito Emanuel Pinheiro satisfeito com a receptividade das pessoas aqui da capital.

O segundo dia da ‘Folia de Momo’ foi aberto com a apresentação do grupo infantil da Tia Hanna que mais uma vez fez a alegria da criançada com seus personagens dos desenhos infantis.

“A prefeitura tem esse olhar lúdico e proporcionou esse momento mágico para as crianças. Muitas pessoas não têm condições de ir em evento pago e hoje tem a oportunidade de se divertirem com os personagens da Disney. As crianças ficaram encantadas com os personagens, isso é lindo de se ver. Elas estão no clima do carnaval, vieram fantasiadas e estão brincando com os heróis, princesas e família canina. Cada dia será um tema e programação diferente para a criançada poder”, informou Tia Hanna.

Toda fantasiada de princesa, a pequena Aline Goncalves de 8 anos, acompanhada dos pais, aproveitou cada minuto. Dançou todas as músicas com seu jeitinho. “Está tudo muito lindo e colorido. Eu já disse para minha mãe que quero voltar amanhã”, contou Aline.

O tio da pequena Manu de 8 meses, Luis Cláudio, levou a sobrinha para o carnaval na Praça Oito de Abril caracterizada de bailarina. “Procuramos um lugar bom e familiar e gostamos daqui. Parabenizo os envolvidos pela organização, o evento está perfeito”, opinou.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, a população entendeu a proposta da Prefeitura e compareceu nesse segundo dia de evento de carnaval em um ambiente familiar, seguro e de forma gratuita com muita música, alegria e diversão.

“A gestão Emanuel Pinheiro trabalha para oferecer esses momentos. Estamos felizes com o resultado alcançado, mais de duas mil pessoas presentes. Evento muito bem organizado para trazer alegria e com condições para atender ocorrências. Além da folia, a Prefeitura oferece espaço para a melhoria da renda com empregos temporários. Muitos comerciantes viram no evento a oportunidade de aumentar a renda neste período carnavalesco com a comercialização de produtos”, ressaltou o secretário.

As tradicionais marchinhas animaram o público, que marcou presença nesse sábado. O evento contou com bloco de samba e bloco de carnaval, banda Charanga, Confraria do Bode, Mestre Cachaço, Gres Payaguás, Dj Nero e Tia Hanna.

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

Domingo (19) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Tradição do Araés

19h30- Concurso de Fantasia Kids (DJ Strella)

20h30- Confraria do Bode

22 horas – Charanga Mestre Cachaço

00 horas – Roberto Lucialdo

Segunda-feira (20) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Charanga Mestre Cachaço

20 horas- Bloco Boca Suja

20h30- Confraria do Bode

23 horas- Dj Nero

Terça-feira (21) – Praça Oito de Abril

17 horas- Tia Hanna

19 horas- Charanga Mestre Cachaço

21h30- Bloco Império de Casa Nova

22 horas- Dj Nero