Todas as obras de infraestrutura da Copa do Mundo foram retomadas pelo Governo do Estado

Com a assinatura da Ordem de Serviço para a retomada das obras no Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari, em Várzea Grande, a atual gestão do Governo do Estado conseguiu dar encaminhamento em todas as obras programadas para a Copa do Mundo de 2014.

São obras que, em janeiro de 2019, foram encontradas paralisadas havia pelo menos quatro anos e enfrentavam problemas, como falhas de execução e disputas judiciais.

“O governador Mauro Mendes ordenou no começo do governo que todas as obras paralisadas precisavam ter uma solução. Por isso, a Sinfra-MT tomou todas as medidas necessárias para garantir a continuidade delas”, afirma o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Confira a lista das obras, que ficaram sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT).

Avenida Parque do Barbado

A ligação entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e Archimedes Pereira Lima seguia em ritmo lento desde o fim da Copa do Mundo. A atual gestão realizou um diagnóstico dos problemas e readequou o projeto, permitindo que a obra fosse retomada em abril de 2019.

Em janeiro de 2020, a Avenida com 1,6 quilômetro de extensão foi entregue. Entre as melhorias adotadas pela atual gestão estão a implantação da rede de iluminação pública. Para avançar com a mobilidade urbana na capital, o Estado está executando o prolongamento da via, até a Avenida das Torres.

COT UFMT

O Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso foi projetado para receber as equipes que participaram da Copa do Mundo em Cuiabá. No entanto, as obras estavam paralisadas desde 2014, com um litígio judicial entre Estado e empresa responsável.



Após a realização de um levantamento das falhas, a obra foi retomada em 2019 e entregue no começo de 2020. Desde então, já recebeu competições importantes, como o Troféu Brasil de Atletismo.

Trincheira Jurumirim

A trincheira Jurumirim/Trabalhadores começou a ser construída em 29 de março de 2012, dentro do pacote de obras para a Copa do Mundo de 2014. Com orçamento inicial de R$ 39,3 milhões, a obra parou em julho de 2014, já tendo custado R$ 50,5 milhões e com 98% dos serviços executados pelo Consórcio Sobelltar.

Ainda em 2014 surgiram infiltrações nas paredes da trincheira e defeitos no pavimento da parte interna. Sem um acordo com o Consórcio, o contrato foi rescindido. Após realizar estudos e identificar as causas das infiltrações, foi realizada uma nova licitação em 2021. A obra foi entregue no primeiro semestre de 2022.

Complexo Viário do Tijucal

Já em uso pela população, o Complexo Viário do Tijucal nunca havia sido recebido e apresentava patologias que necessitavam ser corrigidas. Após uma análise da situação, foi realizado um acordo com a empresa que corrigiu os defeitos. A obra foi oficialmente recebida em 2020.

Avenida Archimedes Pereira Lima

A duplicação da Avenida Archimedes Pereira Lima, conhecida também como Estrada do Moinho, estava paralisada desde 2014 e apresentou diversos problemas logo que foi liberada para o trânsito. Após não conseguir um acordo com a empresa responsável pela obra, o contrato foi rescindido e uma nova licitação foi lançada.



A Avenida está sendo reconstruída em uma extensão de 5 quilômetros, entre a rotatória do Boa Esperança e o Complexo Viário do Tijucal. Com 80% das obras executadas, a expectativa é que ela seja totalmente entregue neste ano.

COT do Pari

As obras no COT estavam abandonadas desde 2014. Com o início da atual gestão, em 2019, a Sinfra instituiu uma comissão para atualizar a situação do local e realizar um diagnóstico. Também foram estudadas propostas sobre como a estrutura poderia ser utilizada, uma vez que ela havia perdido o sentido original.

Para garantir a continuidade das obras, a Sinfra-MT buscou um acordo com o consórcio contratado em 2012, que foi homologado pela Justiça em 2022.

Após ser concluído, o COT será destinado à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com o objetivo de ser transformado em um centro de treinamento para as forças de segurança. Uma nova licitação será lançada para atender às necessidades da Sesp. Contudo, tanto o campo de futebol quanto a pista de atletismo serão mantidas.

Hospital Universitário

As obras do novo hospital começaram em 2012, mas o contrato foi rescindido em 2014 devido ao não cumprimento do cronograma. À época, apenas 9% do total previsto estava executado. A nova licitação foi realizada em maio de 2020, e, após a elaboração dos projetos executivos, as obras começaram em novembro de 2021, com previsão de três anos de execução.

Atualmente, 45% da estrutura física já foi construída, o hospital terá oito blocos construídos em uma área de 147 hectares. Ele contará com 228 leitos de internação, 68 de repouso e 63 de UTI, sendo 18 pediátricos e 25 neonatais. Também serão construídos 12 centros cirúrgicos, 85 consultórios, 45 salas de exame e 21 salas para banco de sangue e triagem.

BRT

As obras do Veículo Leve Sobre Trilhos foram abandonadas em 2014, com 18% dos trilhos implantados. Após a realização de estudos, o Governo decidiu retomar o projeto original do Ônibus de Trânsito Rápido (BRT), levando em consideração que esse modal teria um custo menor, seria uma obra mais rápida e também proporcionaria uma tarifa mais barata para a população.



A obra foi licitada em 2022 e no momento o Governo trabalha na implantação das pistas de concreto da Avenida da FEB, fechando os buracos que estavam abertos no local há quase 10 anos.

Além disso, a equipe da Secretaria Adjunta de Obras Especiais da Sinfra-MT tomou outras medidas para receber definitivamente obras que já estavam prontas, encerrando pendências com os órgãos de controle.

Fonte: Governo MT – MT