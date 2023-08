”Todas as obras que articulamos foram incluídas no PAC”, afirma governador*

O Dia do Estudante é comemorado anualmente no dia 11 de agosto em todo o território nacional. A data incentiva e valoriza os estudos na construção do pensamento crítico do indivíduo, ao mesmo tempo em que contribui para o seu crescimento profissional. Sejam estudantes do ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado e de concursos, todos são homenageados nesse dia. O Dia do Estudante é comemorado anualmente no dia 11 de agosto em todo o território nacional. A data incentiva e valoriza os estudos na construção do pensamento crítico do indivíduo, ao mesmo tempo em que contribui para o seu crescimento profissional. Sejam estudantes do ensino fundamental, médio, graduação, mestrado, doutorado e de concursos, todos são homenageados nesse dia.

Para estimular o hábito dos estudos e da aprendizagem, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso conta com a biblioteca Des. Omar Rodrigues de Almeida, que apresenta um ambiente climatizado, com sala de leitura e 32 cabines individuais para estudo, além do acesso à internet por wifi.

Praticidade e comodismo. São essas as palavras escolhidas pela estudante do décimo semestre do curso de Direito na Univag, Magna Thalia Cordeiro Pereira, ao opinar sobre o espaço. “Venho estudar para a OAB e para o TCC. Boa parte do projeto que fiz ano passado foi aqui na biblioteca. Eu estudo de manhã e a tarde já trabalho, então eu não perco o tempo do trajeto que eu teria vindo para cá”, relata a acadêmica, que é estagiária do TJ.

Tanto o público interno quanto o externo podem utilizar a biblioteca, sendo o horário de funcionamento das 8h às 18:45h. O período matutino é exclusivo para servidores e colaboradores (das 8h às 12h) e na parte da tarde é aberto para o público em geral.

A biblioteca ainda apresenta um vasto acervo, predominantemente jurídico, com mais de 10 900 títulos. É possível ser feito o empréstimo dos exemplares, por até uma semana, desde que o interessado seja servidor do Poder Judiciário, incluindo as comarcas de todo o estado.

Além de a um ambiente de estudos prático e confortável, é importante que o estudante desenvolva hábitos que o auxiliem a alcançar o seu desempenho máximo. Caso contrário, pode surgir a procrastinação, que é o ato de postergar e acumular determinadas tarefas, levando a desmotivação daquela pessoa.

Como estratégia para se evitar a procrastinação, muitos estudantes tem procurado investir em métodos de estudo, a exemplo do mapa mental (estrutura visual para memorizar conteúdos), técnica Pomodoro (realizar tarefas em blocos de 25 minutos) ou o método Robinson (explorar, perguntar, ler, rememorar e revisar). Além disso, fazer intervalos de descanso e manter o corpo hidratado também são dicas que devem ser levadas em consideração.

Nosso Judiciário – Nosso Judiciário – Ações voltadas para aproximar a sociedade do Poder Judiciário e envolver o público estudantil. É com esse objetivo que o Projeto Nosso Judiciário atua desde 2015, seja por meio de palestras em escolas ou promovendo visitação guiada pelo TJ.

Através de uma parceria do Judiciário com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), o Projeto vem realizando as palestras educativas em escolas públicas e privadas, englobando desde o ensino fundamental até o médio. Cartilhas explicativas são distribuídas nos encontros, levando conhecimento de maneira simples e acessível. Aos representantes das instituições interessadas, basta entrar em contato pelos números: (65) 3617-3032/3516.

Já as visitações guiadas são realizadas com os acadêmicos, em sua maioria graduandos em Direito. Além de terem a oportunidade de conhecer as estrutura do TJ, os discentes também são recepcionados por magistrados no Espaço Memória. Até o momento, o projeto já recebeu mais de 9 mil acadêmicos de variadas instituições de ensino superior.

O Dia do Estudante – A comemoração do Dia do Estudante teve início em 1927, quando completava 100 anos do curso de Direito no Brasil. Não é a toa que nesse mesmo dia celebra-se o Dia do Advogado.

Vale destacar que a União Nacional dos Estudantes (UNE) foi criada dez anos depois, também no dia 11 de agosto, com o intuito de defender a educação no país, que é um direito garantido a todo cidadão.

