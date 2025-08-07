JUSTIÇA
TodoJud: ajuste o tamanho da fonte e leia com mais conforto
Entre as novidades do TodoJud, o ajuste de fonte se destaca por garantir mais conforto visual aos usuários. Basta acessar as configurações do app e escolher o tamanho que preferir: 12pt, 14pt, 16pt ou 18pt.
A funcionalidade atende pessoas com baixa visão ou quem prefere letras maiores para facilitar a leitura. São detalhes que fazem diferença na rotina de quem consulta processos diariamente.
Baixe agora: https://todojud.tjmt.jus.br/
Venda de caminhão não se concretiza e Justiça determina que transportadora devolva R$ 90 mil
Uma transportadora foi condenada a devolver R$ 90 mil após a rescisão judicial de um contrato de compra e venda de um caminhão. A decisão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a obrigação da empresa, rejeitando o recurso que buscava suspender o pagamento alegando inadimplência da parte compradora na transferência da propriedade do veículo e reivindicando compensações por supostos posteriores.
A negociação verbal de um caminhão teve início em 2015, no valor de R$ 170 mil. O comprador pagou R$ 90 mil à vista, mas o negócio não foi concluído, levando à judicialização. Em sentença proferida em 2019, o contrato foi rescindido, com determinação para que a empresa devolvesse o valor pago, mediante devolução do veículo. A sentença transitou em julgado e, na fase de cumprimento, a empresa apresentou impugnação à execução.
Na tentativa de suspender o pagamento, a empresa alegou que a outra parte não teria efetivado a transferência do caminhão no sistema do Detran, impedindo sua regularização e posterior venda. Sustentou ainda que, após a sentença, registrou boletim de ocorrência sobre a retenção indevida do veículo, que teria resultado na sua apreensão e na perda de oportunidade de faturamento com contratos firmados. Alegou ter sofrido prejuízos de aproximadamente R$ 1,2 milhão em lucros cessantes e de R$ 138 mil em danos materiais, além de afirmar que o comprador teria recebido valores superiores aos R$ 90 mil fixados na sentença.
Esses argumentos foram considerados improcedentes pela relatora, desembargadora Clarice Claudino da Silva. Segundo ela, a sentença já havia examinado e rejeitado expressamente os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. A magistrada destacou que a fase de cumprimento da sentença não comporta rediscussão do mérito, nem permite que sejam apreciadas questões já decididas, sob pena de violação à coisa julgada.
A relatora também afastou a aplicação da exceção do contrato não cumprido, ao observar que a obrigação de restituição do valor não dependia da conduta da outra parte, pois a rescisão do contrato gerou obrigações autônomas. A empresa deveria devolver os R$ 90 mil e, em contrapartida, o comprador restituiria o caminhão, conforme fixado na sentença.
Outro ponto abordado foi a tentativa da empresa de alterar o valor da restituição com base em boletim de ocorrência registrado após a sentença, onde se alegaria uma confissão de que o comprador teria recebido cerca de R$ 138 mil. A desembargadora entendeu que o documento, além de unilateral, não possui valor suficiente para modificar o título judicial exequendo, que fixou o valor da restituição em R$ 90 mil.
Processo nº 1016739-77.2025.8.11.0000
Lei Maria da Penha completa 19 anos com ações consolidadas em Mato Grosso
Há exatos 19 anos, foi criada uma lei que protege e combate o crime de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha (Lei 11.340), sancionada no dia 7 de agosto de 2006, alterou o Código Penal ao permitir a prisão em flagrante ou preventiva dos autores das agressões e determinou a criação de mecanismos para prevenir e coibir esses crimes. Nesta atuação, o Poder Judiciário de Mato Grosso foi pioneiro, com a criação de duas Varas Especializadas de Violência Doméstica com competência híbrida (cível e criminal) em Cuiabá, no dia 22 de setembro do mesmo ano. Hoje, a Justiça de Mato Grosso atua em todas as frentes: prevenção, atendimento, garantia de direitos e fortalecimento das redes de enfrentamento e proteção. Ao todo, o estado possui 75 redes instaladas, número que deverá chegar a 100 até o final deste ano.
Desde a criação da Lei Maria da Penha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha e aprimora sua forma de atuação.
“A Lei Maria da Penha, sancionada em 07 de agosto de 2006, passou a vigorar oficialmente em 22 de setembro do mesmo ano, após o período de vacatio legis, intervalo necessário para que a lei seja publicada, conhecida pela sociedade e, só então, exigida. Foi exatamente nessa data que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso instalou duas Varas de Violência Doméstica em Cuiabá, cumprindo, no menor prazo possível, a exigência legal de criar juízos especializados para tratar os casos de violência contra a mulher”, recorda a desembargadora Maria Erotides Kneip, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher/TJMT).
Mato Grosso também é reconhecido por ser o único tribunal com varas de competência híbrida, onde são julgados tanto os processos criminais de violência contra a mulher quanto os cíveis, como ações de alimentos, divórcio e indenizatórias. “Nossas varas foram instaladas com competência híbrida, algo raro no País. Até hoje, somos o único estado a adotar esse modelo, que ainda encontra resistência entre juízes de outros tribunais, sobretudo por exigir uma atuação mais complexa”, comenta a desembargadora.
Ao longo desses 19 anos da Lei Maria da Penha, Mato Grosso tem se mantido na vanguarda do enfrentamento à violência doméstica. O Poder Judiciário estadual atua em duas principais frentes: a prevenção e o atendimento eficiente às mulheres em situação de violência.
“Na prevenção, o principal foco é o fortalecimento das redes municipais de proteção. Em 2024, o número de redes saltou de 26 para 75, e a meta é alcançar 100 municípios com redes atuantes até o final do ano. Essas redes reúnem diversos órgãos e instituições: poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, polícias Civil e Militar, além de organizações da sociedade civil. Todas essas entidades trabalham de forma articulada, tanto na prevenção quanto no acolhimento das vítimas e no tratamento dos agressores. Onde há rede funcionando, há proteção efetiva”, explica Maria Erotides.
Capacitação
A Coordenadoria da Mulher do Tribunal também investe na capacitação das equipes multidisciplinares e dos profissionais que integram essas redes, com foco na desconstrução de padrões culturais e comportamentais que perpetuam esta forma de violência. “Sabemos que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos, fruto de uma construção histórica que desqualifica a figura feminina e sustenta o exercício de poder do homem sobre a mulher. Por isso, além das redes, investimos fortemente na educação.”
Do mesmo modo, o enfrentamento à violência contra a mulher está presente nas escolas. Ações educativas e projetos, como o concurso cultural para conscientização sobre a violência de gênero “A escola ensina, a mulher agradece”, têm sido desenvolvidos.
O projeto é destinado às crianças do ensino fundamental, que são provocadas a debater a temática a partir de palestras e de um concurso cultural.
“O projeto tem evidenciado como é essencial trabalhar esses temas com crianças, adolescentes e jovens. Desde cedo, é preciso ensinar o que é violência, como identificá-la, como reagir e como buscar ajuda. As crianças, inclusive, podem se tornar agentes de transformação dentro de suas casas, levando informação, incentivando a denúncia e contribuindo para quebrar o ciclo da violência”, avalia a coordenadora da Cemulher/MT.
Grupos Reflexivos
Além das ações de prevenção e acolhimento, a Justiça de Mato Grosso busca a responsabilização dos autores de violência doméstica.
“Os grupos reflexivos de homens são fundamentais nesse processo. Nesses espaços, os agressores são convidados a refletir sobre suas atitudes, falar sobre suas dores, compreender as motivações que os levaram à violência e reconstruir sua forma de se relacionar. Muitos desses comportamentos têm origem em traumas de infância, abandono ou ausência de afeto, e precisam ser ressignificados. Os grupos reflexivos promovem justamente esse processo de conscientização, buscando prevenir a reincidência e contribuir para uma sociedade mais justa”, esclarece a magistrada.
Atualmente, o estado conta com 26 Grupos Reflexivos, conduzidos por profissionais qualificados, que recebem aperfeiçoamentos bimestrais.
Magistrados
A Justiça de Mato Grosso também envolve magistrados e magistradas em encontros anuais de capacitação. O aperfeiçoamento acompanha a evolução e as mudanças da Lei Maria da Penha e atende a recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a Resolução nº 102/2021. Por meio dela, a Justiça realizou a segunda edição do evento anual “O Papel do Judiciário na Prevenção e Garantia de Direitos de Magistradas e Servidoras Vítimas de Violência Doméstica e Familiar”, em julho deste ano.
“Investimos na capacitação dos magistrados e no aprimoramento da atuação das varas especializadas. A resposta judicial deve ser firme, mas também técnica, humana e transformadora. A violência doméstica não se combate somente com punição. É preciso prevenir, acolher, educar e transformar”, finalizou a magistrada.
