Tolerância Zero confirma redução de crimes no primeiro ano de programa em MT

Os resultados do primeiro ano do programa Tolerância Zero, principal programa de segurança pública do Governo de Mato Grosso, confirmaram a sensação de que os crimes diminuíram no Estado. Nesta quinta-feira (27.11), os gestores estaduais da Segurança Pública apresentaram no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, os números que atestam a redução dos índices criminais e o combate às facções criminosas no sistema prisional mato-grossense.

“Muitas das ações do Tolerância Zero já eram feitas há muitos anos. Como cidadãos, nós queremos viver em um lugar mais seguro. A segurança é um direito importante; sentir-se seguro no lugar em que você vive é algo que tem muito valor. A grande maioria dos indicadores melhorou neste ano, mas ainda são altos. Não podemos comemorar ainda. No Brasil, existe uma sensação de impunidade que gera esse excesso de violência. As pessoas perderam o medo da polícia, da justiça, de ser presas. Por isso que, de vez em quando, falo que temos que endurecer as leis. Mas estou satisfeito com o trabalho das nossas forças de segurança, com os resultados alcançados; sei que estão fazendo o melhor pelo nosso Estado”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Uma das principais quedas nos indicadores, por exemplo, é no crime de homicídios dolosos, que caiu 25%, passando de 879 registros, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, para 661 no período seguinte. Os crimes patrimoniais também apresentaram recuo expressivo. Os roubos diminuíram 23%, passando de 4.355 para 3.363 ocorrências.

“Nós mudamos o jeito de fazer a segurança, e a relação entre o Estado e as forças policiais. Nos primeiros três anos, o maior orçamento do Estado foi da segurança pública, apesar das dificuldades que vivíamos. Quero agradecer o esforço desses homens e mulheres, que atuam no dia a dia cuidando do povo mato-grossense e combatendo o crime em suas variadas formas. O Estado de Mato Grosso criou as condições para que vocês possam trabalhar, espero que continuemos no caminho certo”, destacou o vice-governador Otaviano Pivetta.

Lançado em 25 de novembro de 2024, o programa Tolerância Zero envolve as forças de segurança e o sistema penitenciário com o objetivo de combater as facções criminosas e reduzir os índices criminais em todo o Estado.

O balanço do primeiro ano de Tolerância Zero considerou os principais crimes que acometem a população e as ações de combate, registradas entre novembro de 2024 e novembro de 2025, em comparação com o mesmo período de novembro de 2023 a novembro de 2024.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, apontou que, desde 2019, o Governo investiu mais de R$ 2 bilhões na segurança do cidadão mato-grossense.

“O Tolerância Zero e os demais investimentos do governo estão realmente dando frutos e culminando para a queda dos índices criminais. Esse avanço ocorreu porque os investimentos mostram a preocupação que o Governo tem em proteger e defender o cidadão do nosso Estado. Aproveito para agradecer as nossas forças de segurança que diariamente saem de casa para proteger a nossa população e reduzir esses indicadores. Isso afeta diretamente a vida do cidadão, já que esses investimentos são o que nos dão condições melhores para vivermos aqui no nosso Estado”, disse.

Já o secretário de Estado de Justiça, delegado Vitor Hugo Teixeira, destacou que a ação do governo tem levado o combate às facções criminosas para dentro dos presídios.

“O atual governo teve sensibilidade de criar a Secretaria de Justiça, que nasceu com o programa Tolerância Zero. Fizemos uma verdadeira limpeza nas unidades prisionais, removemos os materiais ilícitos, como celulares e drogas, e incorporamos novos protocolos nas rotinas dos presídios. O Estado também tem dado todas as condições para que os policiais penais e os agentes do socioeducativo possam desempenhar suas funções da melhor forma possível. Quem ganha com isso, sem dúvida, é a sociedade”, disse.

O deputado estadual Elizeu Nascimento, presidente da Comissão de Segurança na Assembleia Legislativa, afirmou que os resultados mostram que o Governo de Mato Grosso está no caminho certo para garantir a proteção do povo mato-grossense.

“A gente assina embaixo todo esse trabalho da Segurança Pública no programa Tolerância Zero. Essa força conjunta de todas as forças policiais têm feito a diferença. Acreditamos que Mato Grosso segue no rumo certo e levando mais segurança para o nosso cidadão. Sinto-me feliz por atuar, como deputado, com este governo. Essa sintonia nos dá condições de estarmos aqui, porque, quando se valoriza aquele que trabalha, colocamos o Estado de Mato Grosso nesse patamar de redução de índices criminais”, afirmou.

Participaram da divulgação do balanço a senadora Margareth Buzetti e os secretários estaduais Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Jordan Espíndola (Gabinete da Governadoria) e Paulo Farias (Controladoria Geral do Estado).

Fonte: PM MT – MT