Tolerância Zero confirma redução de crimes no primeiro ano de programa em MT
Os resultados do primeiro ano do programa Tolerância Zero, principal programa de segurança pública do Governo de Mato Grosso, confirmaram a sensação de que os crimes diminuíram no Estado. Nesta quinta-feira (27.11), os gestores estaduais da Segurança Pública apresentaram no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, os números que atestam a redução dos índices criminais e o combate às facções criminosas no sistema prisional mato-grossense.
“Muitas das ações do Tolerância Zero já eram feitas há muitos anos. Como cidadãos, nós queremos viver em um lugar mais seguro. A segurança é um direito importante; sentir-se seguro no lugar em que você vive é algo que tem muito valor. A grande maioria dos indicadores melhorou neste ano, mas ainda são altos. Não podemos comemorar ainda. No Brasil, existe uma sensação de impunidade que gera esse excesso de violência. As pessoas perderam o medo da polícia, da justiça, de ser presas. Por isso que, de vez em quando, falo que temos que endurecer as leis. Mas estou satisfeito com o trabalho das nossas forças de segurança, com os resultados alcançados; sei que estão fazendo o melhor pelo nosso Estado”, afirmou o governador Mauro Mendes.
Uma das principais quedas nos indicadores, por exemplo, é no crime de homicídios dolosos, que caiu 25%, passando de 879 registros, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, para 661 no período seguinte. Os crimes patrimoniais também apresentaram recuo expressivo. Os roubos diminuíram 23%, passando de 4.355 para 3.363 ocorrências.
“Nós mudamos o jeito de fazer a segurança, e a relação entre o Estado e as forças policiais. Nos primeiros três anos, o maior orçamento do Estado foi da segurança pública, apesar das dificuldades que vivíamos. Quero agradecer o esforço desses homens e mulheres, que atuam no dia a dia cuidando do povo mato-grossense e combatendo o crime em suas variadas formas. O Estado de Mato Grosso criou as condições para que vocês possam trabalhar, espero que continuemos no caminho certo”, destacou o vice-governador Otaviano Pivetta.
Lançado em 25 de novembro de 2024, o programa Tolerância Zero envolve as forças de segurança e o sistema penitenciário com o objetivo de combater as facções criminosas e reduzir os índices criminais em todo o Estado.
O balanço do primeiro ano de Tolerância Zero considerou os principais crimes que acometem a população e as ações de combate, registradas entre novembro de 2024 e novembro de 2025, em comparação com o mesmo período de novembro de 2023 a novembro de 2024.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, apontou que, desde 2019, o Governo investiu mais de R$ 2 bilhões na segurança do cidadão mato-grossense.
“O Tolerância Zero e os demais investimentos do governo estão realmente dando frutos e culminando para a queda dos índices criminais. Esse avanço ocorreu porque os investimentos mostram a preocupação que o Governo tem em proteger e defender o cidadão do nosso Estado. Aproveito para agradecer as nossas forças de segurança que diariamente saem de casa para proteger a nossa população e reduzir esses indicadores. Isso afeta diretamente a vida do cidadão, já que esses investimentos são o que nos dão condições melhores para vivermos aqui no nosso Estado”, disse.
Já o secretário de Estado de Justiça, delegado Vitor Hugo Teixeira, destacou que a ação do governo tem levado o combate às facções criminosas para dentro dos presídios.
“O atual governo teve sensibilidade de criar a Secretaria de Justiça, que nasceu com o programa Tolerância Zero. Fizemos uma verdadeira limpeza nas unidades prisionais, removemos os materiais ilícitos, como celulares e drogas, e incorporamos novos protocolos nas rotinas dos presídios. O Estado também tem dado todas as condições para que os policiais penais e os agentes do socioeducativo possam desempenhar suas funções da melhor forma possível. Quem ganha com isso, sem dúvida, é a sociedade”, disse.
O deputado estadual Elizeu Nascimento, presidente da Comissão de Segurança na Assembleia Legislativa, afirmou que os resultados mostram que o Governo de Mato Grosso está no caminho certo para garantir a proteção do povo mato-grossense.
“A gente assina embaixo todo esse trabalho da Segurança Pública no programa Tolerância Zero. Essa força conjunta de todas as forças policiais têm feito a diferença. Acreditamos que Mato Grosso segue no rumo certo e levando mais segurança para o nosso cidadão. Sinto-me feliz por atuar, como deputado, com este governo. Essa sintonia nos dá condições de estarmos aqui, porque, quando se valoriza aquele que trabalha, colocamos o Estado de Mato Grosso nesse patamar de redução de índices criminais”, afirmou.
Participaram da divulgação do balanço a senadora Margareth Buzetti e os secretários estaduais Fábio Garcia (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Jordan Espíndola (Gabinete da Governadoria) e Paulo Farias (Controladoria Geral do Estado).
Fonte: PM MT – MT
Polícia Civil prende autores de furto e receptação de fios elétricos subtraídos de salão em Várzea Grande
Três pessoas envolvidas em crimes de furto qualificado e receptação de fios de energia foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de quarta-feira (27.11), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).
Dois homens, que haviam saído recentemente do presídio e retornaram à práticas dos crimes, foram presos em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculos. O proprietário de um ferro-velho, que adquiriu o material de origem ilícita foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada.
As investigações iniciaram após a vítima, proprietária de um salão de estética em Várzea Grande, procurar a Polícia Civil para comunicar o furto de aproximadamente 20 metros de fio de cobre do seu estabelecimento.
Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe da Derf-VG iniciou as investigações e por meio de imagens de câmeras de segurança e outras diligências conseguiu identificar os dois envolvidos no crime.
Durante as checagens, foi verificado que os criminosos haviam saído há apenas dois dias do presídio e já haviam voltado a cometer furtos na região de Várzea Grande. Com base nos elementos apurados, os policiais chegaram ao paradeiro dos dois suspeitos e realizaram as prisões em flagrante.
Interrogados, eles confessaram o crime, revelando que haviam vendido o produto de furto para o proprietário de um ferro-velho. Em continuidade as diligências, os policiais saíram em buscas do receptador, conseguindo localizar, na residência do suspeito, as fiações elétricas subtraídas da vítima.
Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento também foi conduzido à Derf de Várzea Grande, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada, uma vez que ele tinha conhecimento da origem ilícita do material adquirido e atuava com a compra e venda de objetos furtados e roubados.
Após a lavratura do flagrante, os três suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia, sendo representado pelo delegado Sérgio Luís Henrique de Almeida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autores do furto, em razão da continuidade dos crimes.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil deflagra “Operação Nocaute” em Rondonópolis
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27.11), a “Operação Nocaute”, destinada a desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e outros delitos correlatos. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), em Rondonópolis.
A ação é uma continuidade da “Operação Infiltrados”, deflagrada pela Polícia Civil, em 27 de setembro de 2024. Na ocasião, foram cumpridas 73 ordens judiciais contra integrantes de uma facção criminosa que atuava no tráfico de entorpecentes em 21 bairros da cidade. À época, os investigadores reuniram elementos que possibilitaram o aprofundamento das apurações, resultando na operação realizada nesta manhã.
Nesta fase, foram cumpridos 11 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá. As diligências ocorreram simultaneamente em Rondonópolis e na capital, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).
Como resultado da ação policial, oito pessoas foram capturadas. Durante os cumprimentos, houve ainda um flagrante por tráfico de drogas e outro por embaraço à investigação, quando um dos suspeitos quebrou o próprio telefone celular para tentar impedir a coleta de provas.
Durante as buscas, os policiais apreenderam um notebook prata, R$ 3.081,00 em dinheiro, vinte e três aparelhos celulares, porções de maconha, além de uma motocicleta e um automóvel. Também foram apreendidas uma camiseta do Jardim Rondônia Futebol Clube, Tropa do JRFC Rondônia – Menino Rei e uma camiseta do Futebol Clube Unidos da Região Sul – Organização, ambas relacionadas à facção criminosa atuante na cidade e utilizadas como identificação simbólica entre seus integrantes.
A Operação faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim). A rede reúne delegados titulares das unidades especializadas e promotores públicos dos 26 estados e Distrito Federal e é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência e Operações Integradas (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para traçar estratégias de inteligência de combate de forma duradoura à criminalidade.
Fonte: Policia Civil MT – MT
