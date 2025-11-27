Tolerância Zero reduz homicídios em 25% e causa prejuízos de R$ 1 bilhão às facções criminosas em MT

O Governo de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (27.11), o balanço do primeiro ano do programa Tolerância Zero que confirmaram a redução significativa de diversos indicadores criminais no Estado. Os números foram apresentados pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel PM César Roveri.

Conforme o balanço, Mato Grosso apresentou redução de 25% nos crimes de homicídio, passando de 879 registros, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, para 661 no mesmo período seguinte.

“Essa redução representa 208 vidas salvas em relação ao ano anterior. Para além da redução numérica, a queda nesses 12 meses representa a preservação dessas vidas, uma média de 17 ao mês”, destacou o secretário César Roveri.

Já as apreensões de drogas saltaram de 39,4 mil toneladas para 51,8 mil toneladas. Somente na região de fronteira, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), em ações integradas com outras forças estaduais e federais, apreendeu 19 mil toneladas. O secretário César Roveri explica que as apreensões de drogas contribuem com a descapitalização das facções e outros grupos criminosos.

“Essas quase 52 mil toneladas representam cerca de R$ 1 bilhão de prejuízos causados a esses criminosos. Em 2015, apreendíamos 3 toneladas por ano. Então, são números expressivos e muito positivos, o que tem intensificado com o Tolerância Zero”, acrescentou.

Outros indicadores criminais importantes também tiveram resultados positivos. É o caso dos crimes de lesão corporal seguida de morte, cujo índice despencou 40%, de cinco para três casos registrados em todo estado.

Os crimes patrimoniais também apresentaram recuo expressivo. Os roubos diminuíram 23%, passando de 4.355 para 3.363 ocorrências, enquanto os furtos apresentaram redução de 5%, de 33.722 para 31.994 casos. Os registros de roubos de veículo caíram 32%, diminuindo de 782 para 533 registros, enquanto o furto de veículos recuou 15%, de 2.075 para 1.765 registros.

O secretário César Roveri destacou que o Vigia Mais MT, programa de videomonitoramento do Governo, converge e reforça o Tolerância Zero. “De janeiro até o final do mês de agosto deste ano, já tinhamos recuperado a mesma quantidadeos veículos roubados ou furtados no ano passado. Os programas se complementam um com o outro. Hoje, 129 municípios fazem parte do Vigia Mais MT, com 18,9 mil câmeras instaladas”, destacou.

Já o roubo de carga apresentou uma das maiores reduções percentuais, com queda de 45%, ao passar de 89 para 49 ocorrências. O furto de carga teve redução de 6%.

O roubo a propriedades rurais caiu 29%, de 130 para 92 registros, e os furtos em áreas rurais tiveram redução de 2%, passando de 1.588 para 1.557.

Ainda nos crimes contra o patrimônio, mesmo os envolvendo vidas, como é o roubo seguido de morte, a redução foi de 17%, de 18 caiu para 15 ocorrências.

Em relação às invasões de terras, 61 tentativas foram frustradas, resultando em 100% de sucesso nas ações preventivas.

“Podemos afirmar que, hoje, não temos elo fraco em Mato Grosso. Estamos presentes e combatendo a criminalidade com armamento moderno e viaturas apropriadas em todas as regiões, do maior município ao menor distrito. O Governo já investiu cerca de R$ 2 bilhões na segurança da população mato-grossense desde 2019. Compramos 15 mil pistoladas Glock, uma das armas mais modernas do mundo, armamento pesado, como fuzis e espingardas, e nossa frota de viaturas saltou de 604, em 2028, para 2.900. E, asseguramos, nenhuma viatura para por falta de combustível ou manutenção”, destacou o secretário.

O secretário Roveri assegurou que as ações do Programa Tolerância Zero são permanentes e seguem em todos os municípios com reforço ao policiamento de rotina e operações especificas contra as facções.

Fonte: Governo MT – MT