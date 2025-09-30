ELEIÇÕES
Trabalhadores de assentamentos serão atendidos no mutirão eleitoral em São Félix do Araguaia
Trabalhadores de 11 Projetos de Assentamento e comunidades rurais em São Félix do Araguaia (a 1.061 km de Cuiabá) serão atendidos pela Justiça Eleitoral durante o “Mutirão da Trabalhadora Rural”, evento promovido pela Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso e pela Prefeitura Municipal. O atendimento ocorrerá nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de São Félix do Araguaia, na Av. Assaí, s/n, Setor Tia Ireni, nos dias 2 e 3 de outubro, das 8h às 17h.
O foco principal é o cadastramento biométrico, mas outros serviços também serão oferecidos: alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio e emissão de segunda via do título de eleitor, além da emissão de guia de recolhimento para pagamento de multas. A participação em mutirões próprios ou não faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). A meta é alcançar, neste ano, no mínimo 98% de cadastramento biométrico no Estado.
Embora o “Mutirão da Trabalhadora Rural” seja voltado ao público feminino, todos os trabalhadores rurais que procurarem a Justiça Eleitoral serão atendidos. O cartório da 15ª Zona Eleitoral levará para o mutirão toda a estrutura necessária: dois servidores e dois kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O atendimento será dividido em dois grupos. No dia 2, serão atendidos trabalhadores e trabalhadoras dos PA’s mais distantes da cidade: Dom Pedro, Mãe Maria, Carnaúba, Chapadinha, Azulona, Gameleira e comunidade Serra dos Magalhães. Para esse público, haverá transporte até a sede do Sindicato, viabilizado pela Prefeitura Municipal. Algumas comunidades ficam a até 100 km de distância, por estradas de terra. Já no dia 3, será a vez dos PA’s Zeca da Doca, Tia Irene, Matrinxã, Lago de Pedra e Olaria, comunidades mais próximas da área urbana. Nesse dia não será oferecido transporte.
Para receber atendimento, basta levar documento oficial com foto que pode ser apresentado em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. “O atendimento é importante porque, principalmente no primeiro dia, devem comparecer pessoas de locais distantes do município, que não têm acesso fácil aos serviços da Justiça Eleitoral. Todo o acesso da região é realizado por estradas não pavimentadas, o que normalmente desmotiva o eleitor a regularizar sua situação”, informa o chefe do cartório.
Panorama Municipal
Segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), O cadastramento biométrico em São Félix do Araguaia já alcançou 80,58%, o equivalente a 6.772 pessoas biometrizadas entre os 8.404 aptos a votar. Ainda faltam 1.632 eleitores, correspondentes a 19,4% do total no município. Em nível estadual, a cobertura biométrica está em 89,9%, o que representa 2.274.933 eleitores. Já 255.572 pessoas (10,1%) ainda não realizaram a coleta em Mato Grosso.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
Jornalista: Anderson Pinho
Crédito da Imagem: Prefeitura de São Félix do Araguaia
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma vista aérea da cidade de São Félix do Araguaia às margens do Rio Araguaia, com ruas de terra batida, casas e prédios distribuídos em quadras organizadas. A região é cercada por áreas de floresta densa e apresenta um contraste entre a urbanização e a natureza ao redor, com o rio ocupando a lateral direita da foto.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Presidente do TRE-MT prestigia posse no STF e destaca alinhamento institucional
A presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), desembargadora Serly Marcondes Alves, esteve presente na solenidade de posse do ministro Edson Fachin na Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (29), em Brasília. A participação representa a sintonia da Justiça Eleitoral mato-grossense com as diretrizes da mais alta Corte do país.
“A mensagem de previsibilidade e estabilidade do ministro Fachin ecoa diretamente no trabalho da Justiça Eleitoral. Conduzimos o processo democrático com a missão de garantir a segurança e a legitimidade do voto, e a sintonia com as diretrizes da Corte Superior fortalece nossa atuação no combate à desinformação e na defesa intransigente da Constituição”, afirmou a desembargadora. O presidente do TJMT, desembargador José Zuquim Nogueira, também esteve presente na solenidade.
Em seu discurso, o ministro Edson Fachin estabeleceu que sua gestão será guiada pela racionalidade, pelo diálogo e pelo discernimento. O objetivo é garantir a previsibilidade nas relações jurídicas e a confiança entre os Poderes, pilares essenciais para o ambiente democrático em que atua a Justiça Eleitoral.
O novo presidente do STF também deu ênfase à aplicação da Constituição com olhar prioritário a grupos historicamente esquecidos, como a população negra, os povos indígenas e as mulheres. A fala ressalta o papel da Justiça na promoção da cidadania plena, fundamento do processo eleitoral.
Desafios comuns e modernização
Fachin listou desafios contemporâneos que também orbitam a atuação da Justiça Eleitoral, como os impactos da transformação digital, a desinformação e o crime organizado. Tais temas são enfrentados de forma contínua pelo TRE-MT, em especial nos períodos de eleição.
A estruturação da transformação digital do Judiciário, com foco na transparência e no acesso do cidadão aos serviços, foi apontada como uma das metas pelo ministro. A proposta converge com as ações de modernização e acessibilidade desenvolvidas pela Justiça Eleitoral para aproximar o eleitorado e ampliar a confiança no sistema.
Daniel Dino
Assessoria TRE-MT
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Mutirão eleitoral atenderá população da região do Moinho, em Cuiabá
Com o objetivo de facilitar o acesso de eleitores e eleitoras da região do Moinho, em Cuiabá, aos serviços eleitorais, especialmente o cadastro biométrico, a 39ª Zona Eleitoral realizará um mutirão, nesta quarta-feira (1º/10) e quinta-feira (02.10). Os atendimentos ocorrerão das 8h às 13h, na Paróquia São Mateus, que está localizada na Av. das Palmeiras, s/n, no bairro Jardim Imperial.
Somente neste bairro, há 7.801 pessoas aptas ao voto. Mas, o mutirão estará disponível a moradores de toda a região do Moinho, totalizando aproximadamente 60 mil pessoas, conforme informou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Pássaros, Ronald Muzzi. São residentes dos bairros Recanto dos Pássaros, Jardim Universitário, Parque Universitário, Jardim Imperial I e II, Residencial Cláudio Marcheti, Cachoeira das Garças, Recanto das Seriemas, Residencial JK, Santa Cruz I e Santa Cruz II.
Além do cadastro biométrico, que é o foco do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), outros serviços estarão à disposição da população, como alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência de domicílio eleitoral, emissão de guias para pagamento de multas, entre outros.
“Ressaltamos a importância do cidadão em ter o título de eleitor no município em que vive e convive com demais cidadãos, demonstrando o compromisso e respeito com a sua cidade, exercendo a sua cidadania e escolhendo os seus representantes”, frisou o presidente da Associação, Ronald Muzzi.
O chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, Carlos Alberto Acosta, reforça que iniciativas como essa buscam aproximar ainda mais os serviços da população, garantindo praticidade e comodidade no processo de regularização cadastral e, consequentemente, na garantia do direito ao voto.
Serviço
A biometria é um recurso que oferece mais segurança na hora do voto, pois evita que uma pessoa vote no lugar da outra, além de conferir mais agilidade na identificação do eleitorado, evitando filas. Para cadastrar a digital, basta levar um documento oficial com foto. Já para outros serviços, como emissão do 1º título, transferência de endereço e regularização, é preciso também apresentar um comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos devem apresentar, ainda, o comprovante de quitação militar para tirar o primeiro título.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada da Paróquia São Mateus, um prédio de formato octogonal, cercado por um muro baixo com grades de ferro. Na frente, há uma faixa colorida presa ao portão, anunciando a festa junina da paróquia. O local está em uma rua asfaltada, com calçada larga, e ao fundo é possível ver outros estabelecimentos comerciais e placas de publicidade.
Fonte: TRE – MT
