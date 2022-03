Trabalhadores rurais de Cacimbinhas fazem exames médicos durante Programa Saúde do Homem e da Mulher

Brasília (25/03/2022) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) definiu os presidentes e vice-presidentes das Comissões Nacionais da entidade que vão atuar, em 2022, na defesa dos produtores rurais.

As Comissões são vinculadas à Diretoria Técnica da CNA e, além dos presidentes e vice-presidentes, são compostas por representantes das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados, de entidades civis e de assessores técnicos.

Esses colegiados são considerados as “caixas de ressonância” das demandas dos produtores rurais atuando junto aos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, além de representar os interesses dos agricultores e pecuaristas em fóruns, audiências e congressos no Brasil e no exterior.

Veja abaixo os presidentes e vice-presidentes das Comissões Nacionais.

Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas

Presidente: Ricardo Manoel Arioli

Produtor de soja, milho, algodão e girassol na região de Campos Novos dos Parecis no Mato Grosso. Formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, Arioli emigrou da região de Passo Fundo no Rio Grande do Sul, e há 35 anos produz no Centro-Oeste. Desde 2018 é membro do Comitê Estratégico Soja Brasil.

Vice-presidente: José Antônio Borghi

Produtor de soja, milho e trigo na região de Maringá no Paraná há 50 anos e engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Maringá, Borghi foi consultor de projetos agropecuários por 30 anos. Atualmente, ocupa também a posição de presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Maringá e presidente da Comissão Técnica de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP).

Comissão Nacional de Frutas

Presidente: Ligia Falanghe Carvalho

Produtora de avocados em Bauru, São Paulo, Lígia é a segunda geração da empresa familiar que há 45 anos trabalha com a cultura. Com Lígia à frente à fazenda, o empreendimento ganhou corpo e se diversificou, a agregação de valor e segurança dos produtos abriu portas para o mercado interno e externo. Além de produtora, Ligia possui vasta experiência em marketing internacional, marketing de varejo e promoção de vendas.

Vice-presidente: Nilde Antunes Rodrigues Lage

Produtora de banana no Norte de Minas Gerais, em Janaúba há 20 anos. Formada em Administração de Empresas, Nilde é atualmente presidente da Comissão Técnica de Fruticultura da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), diretora do Sindicato Rural de Janaúba e diretora-presidente da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas (Abanorte).

Comissão Nacional de Hortaliças e Flores

Presidente: Manoel Oliveira

Produtor de flores no sul de Minas Gerais, na região de Andradas. Formado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA-MG). Representa a floricultura como Vice-presidente da Cooperflora e já foi diretor técnico do Ibraflor e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais do MAPA.

Vice-presidente: Marco Antônio Machado

Produtor de tomate, pêssego, nectarina e ameixa na região de Cornélio Procópio, Paraná. Machado tem experiência de 33 anos na hortifruticultura, em um empreendimento familiar que ganhou reconhecimento na região e de consumidores. Atualmente, ele está à frente da Comissão Técnica de Hortifruticultura do Sistema FAEP/Senar, representando o setor produtivo.

Comissão Nacional de Cana-de-açúcar

Presidente: Nelson Perez Júnior

Produtor rural da região de Penápolis, São Paulo, Nelson tem o cultivo de cana-de-açúcar como sua principal atividade econômica desde 1999. Atualmente é o diretor do Sindicato Rural de Penápolis e membro da Comissão Especial de Cana-de-açúcar e Energia Renovável da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP).

Comissão Nacional de Silvicultura

Presidente: Moacir Reis

Reis é de família pecuaristas e integrou a atividade florestal com a pecuária, tornando-se modelo de sucesso na adoção de sistemas silvipastoris. Com atuação no setor florestal há mais de 10 anos, ele possui vasta experiência na produção de eucalipto e carvão vegetal. Atualmente é gerente AgroFlorestal do Grupo Mutum, localizado em Nova Mutum, e primeiro vice-presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore) da qual também foi presidente por dois mandatos.

Comissão Nacional do Café

Presidente: José Edgard Pinto Paiva

Produtor de café na região de Varginha e Guaxupé em Minas Gerais e graduado em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Lavras. Atuou em diversas instituições ligadas ao agronegócio e à cafeicultura, iniciando sua carreira no Instituto Brasileiro do Café (IBC). Foi presidente do Sindicato Rural de Varginha e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Coordenou numerosos estudos sobre a cafeicultura brasileira e no Sul de Minas, sendo coautor em várias obras sobre a cafeicultura. Atualmente, exerce a função de diretor-presidente da Fundação Procafé.

Vice-Presedente: Thiago Luiz Orletti

Produtor de café na região de Pinheiros, no Espírito Santo, sua família está ligada à cafeicultura. Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Vila Velha/ES. Orletti é Q-Grader de cafés canephoras, fundador e Secretario da Associação de Cafés Especiais do Espírito Santo, presidente da Associação dos Irrigantes do estado do Espírito Santo e sócio Fundador da Trader Robusta Coffee, empresa que trabalha no ramo de comercialização e exportações de café conilon.

Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais

Presidente: José Zeferino Pedrozo

Produtor de gado de corte e de grãos no oeste de Santa Catarina. Está à frente do setor como dirigente de diversas entidades representativas. É presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc). Atua também como presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/SC); primeiro vice-Presidente de Secretaria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); presidente da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da CNA. vice-presidente do Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae. Atuou na política catarinense como deputado estadual (1987 – 1995).

Vice-Presidente: Elienai Trindade dos Santos Silva

Produtora de gado de corte, de milho e caju na região de Ribeira do Pombal, Bahia. Filha e neta de produtores rurais, sempre esteve envolvida com a área rural. Formada em agronomia, cursa o técnico em fruticultura no Senar-BA e foi vencedora da 4ª edição do CNA Jovem. É presidente da Cooperativa Regional de Agricultores Familiares de Ribeira do Amparo, Cipó e Ribeira do Pombal, BA. Trabalha na Rede Cooperacaju, onde lidera o projeto Caju na Mesa , com o objetivo de levar o caju produzido pela agricultura familiar da Bahia para a mesa dos consumidores.

Comissão Nacional de Aquicultura

Presidente: Francisco Hidalgo Farina

Produtor de peixe nativo desde 2015; pecuarista de 1982 a 2012 e produtor de grãos desde 1984 no estado de Rondônia. Farina é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão de Negócios e participa ativamente de diversas entidades relacionadas ao agronegócio, buscando o desenvolvimento da cadeia produtiva. Fundador da Associação de Criadores de Peixes de Ariquemes e Região (Acripar), da qual é o atual presidente. É ainda o representante da Acripar na Câmara Setorial de Piscicultura de Rondônia e Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia (Conder) e do Conselho Deliberativo Sebrae em Rondônia.

Vice-Presidente: Antônio Marcos Ribeiro do Prado

Produtor de camarão e frutas na região nordeste do Brasil. Administrador de empresas e engenheiro de produção. Possui 28 anos de experiência no agronegócio. É diretor de Agronegócios do LIDE-CE (Grupo de Líderes Empresariais do Ceará), vice-presidente do CIC – Centro Industrial do CE, ex-Coordenador do Grupo Técnico Fitossanitário da CNA e ex-Presidente da Comissão Nacional de Fruticultura da CNA. Possui ampla experiência em gestão de negócios, e agroindústria. É CEO da Itaueira – REI Alimentos desde 2018.

Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte

Presidente: Francisco Olavo Pugliese de Castro

Produtor de gado de corte no estado do Mato Grosso, Castro faz parte da terceira geração de selecionadores de bovinos nelore P.O. e também confinador de bovinos. Médico veterinário, é Conselheiro da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) há mais de 20 anos. Já atuou como presidente do Sindicato Rural de Rondonópolis e vice-presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT). Atualmente é vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) e Superintendente do Senar-MT.

Vice-presidente: Rafael Nunes Gratão

É a quarta geração de produtor de gado de corte na região do Pantanal Sul do Mato Grosso. Atualmente atua como presidente do Movimento Nacional dos Produtores (MNP), após fazer parte do Programa de Formação de Lideranças da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Líder MS).

Comissão Nacional de Aves e Suínos

Presidente: Marcelo Valles Bento

Produtor de suínos no estado de Goiás desde 2003. Formado em Engenharia Civil e direito, pós-graduado em economia empresarial, também possui MBA em Agronegócios. Trabalhou na Perdigão entre 1989 a 2003, passando pelo cargo de gerente de unidade e outras posições nas áreas administrativa e financeira. Em 2019 deixou de ser produtor integrado e passou para a produção independente de suínos, na qual segue até hoje. Foi diretor da Associação dos Granjeiros Integrados do Estado de Goiás (AGIGO) e diretor da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS). Atuou também como secretário de planejamento e gestão da prefeitura de Rio Verde (GO) entre 2017 e 2020.

1º Vice-presidente: Adroaldo Hoffmann

Produtor de frango de corte no Mato Grosso do Sul há 18 anos. Formado em direito, atualmente está à frente da Câmara Setorial de Avicultura do Estado de Mato Grosso do Sul e como vice-presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos. Também é presidente da Associação de Produtores de Sidrolândia-MS.

2º Vice-presidente: Fernando Cezar Ribeiro

Produtor de Ovos férteis e Frango de corte na região de Santo Antônio do Descoberto (GO) desde 2008. Engenheiro eletricista, com pós-graduação (MBA) em agronegócios. É presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF) e da Associação Brasileira dos Avicultores Integrados (ABAI) e vice-presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos.

Comissão Nacional de Pecuária de Leite

Presidente: Ronei Volpi

Produtor de leite no estado do Paraná há 30 anos. Formado em medicina veterinária, atua na cadeia produtiva de leite e na defesa sanitária animal. Foi fundador do Conseleite Paraná e da Aliança Láctea Sul-brasileira. Atuou como superintendente do Senar-PR. Atualmente é presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Leite do Sistema Faep/Senar-PR; diretor Executivo do Fundepec-PR. Presidente Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Leite e Derivados do Mapa. Presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA onde atua politicamente com o intuito de aumentar a competitividade do produtor de leite, promover internacionalmente o agronegócio brasileiro e ampliar o acesso a mercados.

1º Vice-presidente: Jonadan Mã

Produtor de leite, soja e milho no Triângulo Mineiro. Formado em agronomia e possui MBA-Executivo-FGV. Em 2022 assumiu a presidência da Comissão Técnica de Pecuária de Leite da Faemg. Atua também como presidente da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto (FEBRAPDP), da Confederação Americana das Associações de Agricultura Sustentável (CAAPAS). É vice-Presidente da Cotrial – Cooperativa dos Produres Rurais do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba.

2º Vice-presidente: José Renato Chiari

Produtor de Leite no Estado de Goiás desde 2001, alcançando a média diária de 17 mil litros ordenhados em 2021, sendo alçado à 65ª posição no Ranking 100 maiores produtores do Brasil, elaborado pelo Milkpoint. Foi presidente da Comissão Técnica de Leite da Faeg e atualmente então ocupa sua vice-presidência. É diretor técnico-científico da Associação Brasileira do Girolando desde 2017.

Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura

Presidente: Mário Antônio Pereira Borba (PB)

Agropecuarista no município de Juripiranga/PB e no estado do Maranhão. Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa). Presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional da Paraíba (SENAR-AR/PB). Primeiro vice-presidente de Secretaria da CNA e presidente da Associação Brasileira de Palma e outras Cactáceas. Presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, onde atua em audiências públicas, câmaras temáticas, comissões técnicas.

Vice-Presidente: Luana Belusso (MT)

Produtora de milho, soja, feijão, e arroz e gerente administrativa e financeira da Fazenda Concórdia em Sorriso, no Mato Grosso. Em 2016, participou do Programa CNA Jovem de desenvolvimento de lideranças para o setor agropecuário. Engenheira Agrônoma pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT, 2011), atualmente é coordenadora regional do Agroligadas; diretora da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sorriso e delegada da Aprosoja do Mato Grosso, onde atua nos fóruns de discussão sobre a infraestrutura utilizada para o escoamento da produção da região.

Comissão Nacional de Política Agrícola

Presidente: José Mário Schreiner

Natural de Santa Catarina, filho de produtores rurais e empresário rural na área de agricultura (cereais) e pecuária nos municípios de Mineiros, Portelândia, Perolândia, Vila Boa (GO). É Técnico Agropecuário pela Universidade Federal de Santa Catarina. Está em Goiás desde 1982.

Deputado Federal (2019-2023), presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), primeiro vice-presidente da CNA e presidente do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-AR/GO), presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA atuando em questões de política agropecuária no país.

1º Vice-Presidente: Antônio Newton Corrêa da Luz

Antônio da Luz é filho de produtores rurais e um dos economistas brasileiros e estrangeiros que são consultados pelo Banco Central para elaboração do Relatório Focus com as expectativas de mercado para PIB, Inflação, Juros, Câmbio, etc. Economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Economia (UFRGS) e doutor em Economia do Desenvolvimento pela PUC-RS. Atua como economista-Chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), CEO da Agromoney – Assessoria Econômica, e Primeiro Vice-Presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA.

2º Vice-Presidente: Marcelo Paiva Hofmeister

É filho de produtores rurais (pecuária e uva) do município de Pedras Altas (RS), foi reconhecido com um dos 10 jovens destaque da 4ª Edição do Programa CNA Jovem de Desenvolvimento de Lideranças para o setor agropecuário (2020/2021). É administrador formado pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é coordenador Jr. da Safras & Cifras, fundador da plataforma Seed, que leva informações aos produtores rurais sobre mercado financeiro.

Comissão Nacional de Meio Ambiente e Comissão Nacional da Região Norte

Presidente: Muni Lourenço Silva Júnior (AM)

Produtor rural de pecuária de corte e leite há 22 anos no estado do Amazonas, município de Autazes, graduado em Administração de empresas e Direito. Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), segundo vice-presidente de Finanças da CNA e presidente do Conselho deliberativo do Sebrae/AM e Senar/AM. Atual presidente da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte.

Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente: Kézia da Silva Gonçalves

Profissional em produção e pesquisa agropecuária há nove anos, em Paragominas/PA. Finalista do CNA Jovem Edição de 2016. Engenheira Agrônoma formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia; Especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Paraná; Analista Ambiental na Juparanã Comercial Agrícola e coordenadora de Sustentabilidade na Juparanã Agrícola.

Comissão Nacional de Assuntos Fundiários

Presidente: Marcelo Bertoni

Pecuarista de Corte desde 1989 em Bonito, Mato Grosso do Sul. Atualmente, é presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul). Titular do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS., Bertoni já foi diretor-presidente no Sindicato Rural de Bonito/MS e titular da Câmara Técnica de Conservação de Solo e Água; da Comissão Nacional de Meio Ambiente; do Comitê Estadual do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera do Pantanal; do Conselho Estadual de Controle Ambiental (CECA), além da Frente Parlamentar de Unidade de Conservação.

Vice-Presidente: Paulo Ricardo de Sousa Dias

Produtor rural de bovinos, equinos e caprinos há mais de 50 anos no município de Bagé e Aceguá/RS é graduado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é Vice-Presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL); Coordenador da Comissão de Assuntos Fundiários e Segurança Rural da FARSUL; Primeiro vice-presidente do sindicato rural de Bagé e Ex-presidente do Sindicato rural de Bagé.

Comissão Nacional de Irrigação

Presidente: David Marcelino Almeida Schmidt (BA)

Sócio-diretor do grupo Schmidt Agrícola, produz grãos, algodão, banana e cacau há 42 anos no Oeste da Bahia nos municípios de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e Riachão das Neves. Atualmente é presidente do Sindicato dos produtores de Barreiras; presidente do Distrito de Irrigação do Nupeba e Riacho Grande – DNR, projeto de irrigação de 4.500 hectares da Codevasf, com foco em produção de frutas na região da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Coordenador do Polo de Produção Irrigada do Oeste da Bahia, coordenador do Comitê de Produção Irrigada do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).

Vice-Presidente: Domingos Antônio Velho Lopes (RS)

Produtor de arroz irrigado, soja e pecuária de Corte desde 1992 na Região litorânea de Mostardas e Palmares do Sul, no Rio Grande do Sul. Começou atividade institucional em 1997 como presidente sindicato rural de Mostardas. Atualmente é vice-presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul); presidente do Sindicato Rural de Mostardas; presidente do comitê de bacia hidrográfica do litoral médio e coordenador adjunto do fórum gaúcho de comitês de bacias e conselheiro titular do conselho estadual de meio ambiente e de recursos hídricos.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte