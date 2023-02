Trabalho de requalificação do Parque de Exposições alcança etapa de confecções das lajes

O diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), recebeu na segunda-feira (27), o deputado estadual, Elizeu Nascimento (PL) e o vereador Cezinha Nascimento (União Brasil). O objetivo da visita foi verificar as instalações do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e os atendimentos realizados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Somos representantes do povo, cabe a nós parlamentares fiscalizarmos a administração pública. Hoje pude acompanhar sobre os medicamentos e a logística do HMC. A gestão municipal está fazendo um excelente trabalho. Conversei com pacientes, muitos vieram de municípios do interior para realizar consulta e exames. Parabenizo a gestão e o diretor-geral, Paulo Rós, que oferecem com qualidade serviços de saúde as pessoas de Cuiabá e de todo o Estado”, ressaltou o deputado estadual, Elizeu Nascimento.

Segundo o vereador Cesinha Nascimento, o Hospital Municipal de Cuiabá é de grande importância para a população de todo o Estado de Mato Grosso.

“Fomos muito bem recebidos pelo diretor-geral e pelos servidores do HMC. Visitamos vários setores do hospital, e observamos a organização. Tudo dentro da normalidade. Fico feliz quando encontro a ‘casa’ em ordem, equipamentos novos para a população. Muitas pessoas, que eu abordei, elogiou o atendimento. Acredito que a gestão e a diretoria da ECSP estão fazendo uma boa administração”, declarou o vereador.

Para Paulo Rós, diretor-geral da ECSP, o encontro foi muito produtivo e esclarecedor. “A população precisa saber como está o andamento dos serviços públicos. E os parlamentares são a voz do povo. Mostrei as instalações do HMC, o hospital mais novo e moderno, que foi entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Ajudei sanar dúvidas dos parlamentares, e continuo à disposição. Estamos de portas abertas”, concluiu Rós.