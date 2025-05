Trabalho intenso leva melhorias ao Capão Grande e Passagem da Conceição

Atividades celebram o aniversário de 158 anos de fundação do Município e abrem a Semana Mundial do Meio Ambiente

A cidade de Várzea Grande celebra seus 158 anos e a Semana Mundial do Meio Ambiente com uma iniciativa voltada à sustentabilidade e à conscientização ecológica: a 2ª edição do Drive Thru Lixo Zero Várzea Grande, que será realizado entre os dias 26 de maio e 6 de junho, das 9h às 16h.

O evento é promovido pelo Coletivo Lixo Zero Várzea Grande, representante do Instituto Lixo Zero Brasil no Município, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS/VG) e a Associação de Catadores de Material Reciclável e Reutilizável Mato Grosso Sustentável (ASMATS). A ação busca fortalecer a educação ambiental, promover a economia circular e fomentar a retomada dos ecopontos de recicláveis pela cidade.

Durante o Drive Thru, a população poderá entregar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, alumínio, metal e óleo de cozinha usado em três ecopontos: na sede da SEMMADRS, na Área de Preservação Ambiental Bernardo Berneck (localizada na Avenida Governador Júlio Campos, entre os bairros Marajoara e Jardim Paula I), e no Parque Ecológico Tanque do Fancho (na Avenida Castelo Branco, Centro-Sul).

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, destaca que a ação vai muito além da coleta de recicláveis. “Esse é um movimento de conscientização. Queremos que a população entenda o valor dos resíduos quando descartados corretamente, e como isso contribui com o meio ambiente, com a economia local e com os catadores que vivem da reciclagem”, afirmou.

Segundo Amorim, a participação popular é essencial para o sucesso do evento. “Ao trazer seus resíduos recicláveis, a pessoa está colaborando diretamente com a preservação ambiental da nossa cidade. É um gesto simples, mas de grande impacto. Convidamos toda a comunidade a participar ativamente dessa campanha”, concluiu o secretário.

Todo o material arrecadado será encaminhado para a ASMATS, garantindo não apenas o descarte correto, mas também a geração de renda para os catadores e evitando que os resíduos sejam destinados a lixões e aterros sanitários.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT