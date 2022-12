Tradicional ‘Show das Águas’ é opção para o fim de semana

O tradicional ‘Show das Águas’ , que acontece diariamente no Parque das Águas, em Cuiabá, é uma das opções para o fim de semana.

De acordo com a Empresa Cuiabana de Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, a programação pode ser conferida em três horários, às 19h, 20h e 21h.

A fonte luminosa tem 70 metros de extensão e está instalada no centro da Lagoa Paiaguás. Durante as apresentações, são lançados jatos de água de até 70 metros de altura, todos iluminados coloridamente e que “dançam” conforme o ritmo de três músicas, que fazem parte de um repertório de 20 canções incluídas na programação do equipamento.

As apresentações foram retomadas no mês de outubro deste ano.

“Quem ainda não conhece o local e nunca assistiu ao show vale a pena conferir. Estão todos convidados”, disse o diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos- Limpurb, Júnior Leite.