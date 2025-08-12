Traficante é preso pela Polícia Civil com drogas e munições em Pontes e Lacerda

Um traficante flagrado com entorpecentes e munições em uma residência foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em ação de combate ao tráfico de drogas realizado pelos policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda.

A prisão do suspeito de, 28 anos, e a apreensão dos entorpencentes integra os trabalhos da Operação Protetor das Divisas e Fronteira, no combate a crimes transfronteiriços.

As investigações iniciaram após denúncia anônima de que uma residência, no bairro Jardim Marília, em Pontes e Lacerda era utilizada para comércio de drogas. Os policiais realizaram monitoramento do endereço e ao perceber uma pessoa no interior da casa, decidiram realizar sua abordagem.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito saiu correndo, pulando muros vizinhos, em tentativa de fuga, porém acabou detido. No interior da residência, os policiais encontraram em um dos quartos porções de pasta base de cocaína já embaladas para venda.

Em outro quarto, foi apreendida uma mochila com várias porções de maconha, embaladas e etiquetadas, além de três tabletes da mesma substância. No terceiro quarto, debaixo de um colchão foram apreendidas três trouxas de pasta base.

A ação resultou ainda na apreensão de duas balanças de precisão, 100 munições calibre 9mm, mais de 400 pacotes para embalar a droga e caderno com várias anotações do tráfico de drogas. No lado externo da residência, foram encontradas duas motocicletas que também foram apreendidas.

Diante das evidências, todo material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à Delegacia de Pontes e Lacerda, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Fonte: Policia Civil MT – MT