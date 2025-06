Traficante flagrado com porções de haxixe ice é preso pela Polícia Civil em Ribeirão Cascalheira

Policiais militares da Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) do 1º Comando Regional apreenderam um adolescente, de 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (28.6), em Cáceres. Com o menor, foram apreendidos um revólver calibre .32 e seis munições do mesmo calibre, além de uma porção de droga e uma moto Honda Titan.

Durante patrulhamento tático na avenida Sete de Setembro, a equipe policial da 24ª Companhia independente flagrou um homem em atitude suspeita em uma moto. O suspeito tentou fugir ao ver a viatura.

Na abordagem, o suspeito relatou ser menor de idade e que possuía uma porção de entorpecente. A equipe encontrou com o adolescente um revólver calibre .32 com seis munições.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, com o material e o veículo apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT