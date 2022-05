Trailer leva capacitação para produtores rurais e mostra viabilidade de uma queijaria móvel artesanal

O Senar-AR/AM realizou na sexta-feira (29) a colação de grau dos formandos do Curso Técnico em Agronegócio, no município de Itacoatiara, no Amazonas. Esta foi a primeira turma deste curso técnico a se formar em Itacoatiara e também a primeira turma a concluir um curso técnico da regional amazonense após o pico da pandemia entre 2020 e 2021. O curso foi realizado em parceria com o Sindicato Rural de Itacoatiara (Unidade Mobilizadora) tendo como base, o Polo de Apoio Presencial, Antenor Alves de Lima. A cerimônia ocorreu na sede do Sebrae do município. Na ocasião, o presidente do Senar-AR/AM, Muni Lourenço, que também foi escolhido como paraninfo da turma, parabenizou os formandos.

“É um momento de muita emoção, afinal foi uma grande caminhada de todos os formandos. Dois anos de muita dedicação, mais de 1.200 horas de aula que exigiram muita determinação de cada um. Sem dúvida, os senhores escolheram uma profissão que tem grande abertura no mercado de trabalho, afinal de contas o agronegócio é a principal locomotiva da economia brasileira. Com o conhecimento adquirido todos estão aptos a se inserirem no mercado de trabalho e também a potencializar as suas capacidades como empreendedores”, disse.

Muni Lourenço também agradeceu, em nome do Senar-AR/AM, a todos os tutores e instrutores que estiveram envolvidos no curso e que promoveram conhecimento. Também agradeceu parceiros, fazendas, propriedades, empreendimentos agropecuários e agroindustriais que cederam suas instalações para visitas técnicas dos alunos. Ele destacou ainda a parceria do presidente do sindicato patronal rural de Itacoatiara, Alcemir Lima, cuja sede do sindicato também se tornou polo de apoio presencial para dar o suporte necessário aos alunos.

Além da turma que se formou, mais três turmas estão em andamento em Itacoatiara – a 2ª turma de Técnico em Agronegócio, uma turma de Fruticultura e uma turma de Zootecnia. “Acreditamos muito que a educação é sem dúvida alguma o principal fator de transformação, de evolução da sociedade”, acrescentou Lourenço.

Vitoriosos

A superintendente do Senar-AR/AM, Jeyn’s Alves, lembrou aos formandos a dimensão de vitória e pioneirismo conquistados com a finalização do curso. “Além do conteúdo que é muito diversificado e requer muito empenho, vocês realizaram o curso durante anos de pandemia. Tenho certeza que os desafios enfrentados não foram fáceis e vocês tem uma grande responsabilidade de serem os pioneiros da primeira turma do polo e isso reflete nas demais turmas que estão vindo. O curso à distância requer disciplina, empenho, dedicação, superação. Vocês conseguiram. Vocês são vitoriosos por estarem aqui, por acreditarem em vocês e na nossa instituição”, destacou.

Também estiveram presentes na solenidade, compondo a mesa, o presidente do Sindicato Rural de Itacoatiara, Alcemir Lima, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, a gerente do INSS no município, Graciete Paiva e a chefe do escritório do Sebrae – unidade de Itacoatiara, Jade da Costa.

A turma que venceu na pandemia

A oradora da turma, a formanda, Emanuela Silva de Oliveira, destacou o aspecto de superação da 1º turma do Curso Técnico em Agronegócio no polo de Itacoatiara. “Foram dois anos de muita luta, estudos, dedicação, acolhimento. Anos em que o mundo parou e que cada um de nós lutou para sobreviver. Anos que tivemos muitos motivos para ficar no meio do caminho, mas aqui estamos, vencedores. A nossa vitória dedicamos àqueles que nos deixaram na pandemia. Perdemos amigos e familiares. Ainda assim seguimos o caminho, vencendo barreiras, dificuldades, refazendo projetos, sonhos. E por falar em sonho, ele se realizou. Ficamos na história. Somos a turma que estudou e venceu na pandemia”, celebrou.

Os formandos do Curso Técnico em Agronegócio – Polo Itacoatiara – 2022

Adonias de Souza Nogueira

André Luis Silva Pessoa

Emanuela Silva de Oliveira

Fausto Arnaldo dos Anjos Ramos

Georgina Pinto de Freitas de Sá

Gerbson Lucas Barros

Jeandson Gonçalves Pacheco

Raimundo Antônio de Sá Oliveira

Ralph Fernandes Siqueira