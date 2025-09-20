Cuiabá
Transferências orçamentárias de secretarias são aprovadas por vereadores
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta semana um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o remanejamento de verbas orçamentárias entre órgãos da administração direta. A proposta foi elaborada a partir da recente reforma administrativa implementada pelo prefeito Abilio Brunini, que tem como objetivo modernizar a máquina pública e garantir maior equilíbrio nos gastos do Município.
Na prática, o projeto permite ajustes contábeis e financeiros entre secretarias e órgãos, assegurando que as áreas reestruturadas possam dar continuidade às suas atividades sem prejuízo de orçamento. A medida, segundo o Executivo, é necessária para adequar a execução orçamentária à nova configuração administrativa da Prefeitura.
Com a reforma, a Secretaria de Mobilidade Urbana foi unificada com a Secretaria de Segurança, formando a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública (Semosp). Já as áreas administrativas e financeiras das secretarias de Cultura e de Esporte e Lazer passaram a integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Outro ponto importante foi a fusão dos setores administrativos e financeiros de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Trabalho, também em um único núcleo de gestão.
Na justificativa do projeto, a Prefeitura ressaltou o respaldo do Artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de o Poder Executivo remanejar recursos orçamentários sem depender de nova autorização legislativa, desde que respeitados os limites legais.
O texto agora segue para sanção do prefeito Abilio Brunini. Após a assinatura e publicação na Gazeta Municipal, a lei entrará em vigor, garantindo mais agilidade na aplicação dos recursos públicos e dando respaldo jurídico à nova estrutura administrativa.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, com predominância nas cores verde e branca. Há destaque também para uma área de gramado e árvores com folhas verdes.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá celebra o Dia Mundial da Limpeza com ações em toda a cidade
Neste sábado (20), Dia Mundial da Limpeza, a Prefeitura de Cuiabá reforça o compromisso com a qualidade de vida e o bem-estar da população, intensificando os trabalhos de zeladoria em diversos bairros da capital. As equipes da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) estão mobilizadas em ações que incluem varrição de ruas, pintura de meio-fio, roçagem, capinação, recolhimento de entulhos e limpeza de praças e avenidas.
O objetivo é promover não apenas a limpeza dos espaços públicos, mas também incentivar a consciência coletiva de que manter a cidade limpa é uma responsabilidade compartilhada. “Todos os dias, nossos profissionais estão nas ruas, garantindo que Cuiabá permaneça mais bonita e organizada. Hoje, no Dia Mundial da Limpeza, destacamos ainda mais esse trabalho e reforçamos a importância da colaboração de cada cidadão para preservar os espaços que são de todos”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.
Coordenadas de forma integrada, as equipes percorrem diferentes pontos da cidade, priorizando locais de grande circulação de pessoas e áreas de lazer comunitário. Além de embelezar os bairros, a ação ajuda na prevenção de doenças, no combate ao descarte irregular de lixo e na valorização dos espaços públicos.
A Prefeitura de Cuiabá reforça que o trabalho de limpeza é diário e constante, mas o Dia Mundial da Limpeza serve como um convite para que cada morador também faça a sua parte. Manter praças, ruas e avenidas limpas é uma responsabilidade de todos e garante uma cidade mais bonita e saudável para viver.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Primeira-dama e secretária acompanham instalação de aparelho no São Benedito
A primeira-dama de Cuiabá e vereadora, Samantha Iris, e a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona, acompanharam nesta sexta-feira (19) o andamento das obras de reforma do Hospital Municipal São Benedito (HMSB) e o processo de instalação do novo aparelho de ressonância magnética de 3 Tesla.
A expansão do setor de diagnóstico por imagem deve ampliar significativamente o número de atendimentos, especialmente para exames de mamas densas, a partir do próximo mês. Atualmente, o serviço é prestado à rede pública municipal pela empresa IMEDI – Diagnóstico por Imagem, por meio de contrato terceirizado.
Durante a visita, Samantha Iris destacou a importância da modernização do setor de imagem e dos avanços nas obras para a qualidade do atendimento oferecido à população. “É essencial acompanhar o andamento da reforma e a ampliação do serviço de diagnóstico por imagem, com a instalação da ressonância magnética. Essas melhorias refletem nosso compromisso em oferecer exames de alta qualidade, pois cuidar da saúde exige responsabilidade, dedicação e cuidado. Teremos aqui um setor de imagens bem completo para atender essa demanda”, afirmou.
Samantha Iris também anunciou que na unidade será realizado um grande mutirão da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. “Aqui serão realizados os exames de um grande mutirão para o ‘Outubro Rosa’. Queremos que essas ações se estendam além do mês de outubro”, afirmou.
A secretária Danielle Carmona reforçou que a rede pública municipal já disponibiliza exames de ressonância magnética e que, com o novo aparelho em funcionamento, a capacidade de atendimento será ampliada para até 900 procedimentos por mês no Hospital São Benedito. O hospital também recebeu novos equipamentos de tomografia computadorizada e, com a conclusão das obras, deverá retomar plenamente sua capacidade cirúrgica.
“Além da realização dos exames que contribuirão para o fechamento do diagnóstico, com a finalização da reforma conseguiremos disponibilizar os leitos do hospital e retomar o número de cirurgias conforme a capacidade instalada da unidade”, declarou a secretária.
A visita contou ainda com a presença do diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), Israel Paniago, e do responsável pelo setor assistencial, Denialison Santiago. Segundo eles, após a fase de testes, o hospital voltará a operar com atendimento pleno à população, incluindo exames para mamas densas. Os pacientes continuarão sendo encaminhados exclusivamente via Central de Regulação, responsável por organizar as filas e o agendamento dos procedimentos na unidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá celebra o Dia Mundial da Limpeza com ações em toda a cidade
Primeira-dama e secretária acompanham instalação de aparelho no São Benedito
Prefeitura participa da inauguração da Sala de Acolhimento para vítimas de assédio na UFMT
Transferências orçamentárias de secretarias são aprovadas por vereadores
Setor leiteiro cresce 1,4% e movimenta R$ 87,5 bilhões no país
Segurança
Polícia Civil de MT prende pai e filho que cometeram chacina no ano de 2020 em Colniza
Pai e filho, autores da chacina que matou quatro pessoas no ano de 2020 no município de Colniza, foram presos...
A Polícia Civil prende dois por tráfico em Santo Antônio do Leverger
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Santo Antônio do Leverger, juntamente com a 3ª Companhia Independente da...
Polícia Militar prende dois homens com drogas e arma de fogo em Confresa
Dois homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma, na noite desta...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
MapBiomas diz que Amazônia encolheu em 52 milhões de hectares
-
CIDADES7 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
Saúde5 dias atrás
Várzea Grande realiza ‘Dia D de Vacinação Antirrábica’
-
Várzea Grande5 dias atrás
Procon fiscaliza supermercado após denúncias recebidas pelo sistema online
-
Várzea Grande5 dias atrás
Ações preventivas estão preparando Várzea Grande para período chuvoso