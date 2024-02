Trânsito da MT-251 no Portão do Inferno é interrompido por causa das chuvas nesta terça-feira (6)

O trânsito na MT-251 foi interrompido, no trecho do Portão do Inferno, no final da tarde desta terça-feira (06.02) por causa das chuvas fortes na região. Não há previsão de liberação, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT).

A interrupção segue o protocolo de segurança estabelecido para o local, como forma de prevenir deslizamentos e evitar acidentes.

A rodovia só poderá ser reaberta após o fim da chuva, com uma vistoria feita por equipe técnica e avaliação sobre a quantidade de água que caiu no local.

Fonte: Governo MT – MT